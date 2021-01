Netflix : quatre éléments qui ont contribué à son succès

1. Netflix gagne beaucoup d'argent

La société compte aujourd'hui plus de 200 millions de membres payants, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport à 2019. Environ 37 millions de personnes ont souscrit l'année dernière, dont 8,5 millions au cours des trois derniers mois seulement.

Les nouveaux abonnés - ainsi que les hausses de prix aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs - ont contribué à une augmentation de 24 % des recettes au cours du dernier trimestre, qui ont atteint 6,6 milliards de dollars (3 562 milliards de Fcfa), tandis que les bénéfices ont atteint 542 millions de dollars (292, 5 milliards de Fcfa). Pour l'année, elle a enregistré près de 25 milliards de dollars de recettes et près de 2,8 milliards de dollars de bénéfices.

2. Les émissions non anglophones ont fait un tabac

Plus de 80 % des nouvelles inscriptions de l'année dernière provenaient de l'extérieur des États-Unis et du Canada, l'Europe comptant pour le plus grand nombre de nouveaux membres. Et les salons Netflix font de plus en plus tomber les barrières nationales.