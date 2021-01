Les scientifiques s'attaquent aux mythes sur la plantation d'arbres à grande échelle

Helen Briggs

Correspondant BBC Science

Crédit photo, AlexAntonelliRBGKew Légende image, Les arbres doivent être capables de faire face au changement climatique

Les scientifiques ont proposé dix règles d'or pour la plantation d'arbres, qui, selon eux, doit être une priorité absolue pour toutes les nations au cours de cette décennie.

Le reboisement est une solution géniale pour lutter contre le changement climatique et protéger la biodiversité, mais un mauvais arbre au mauvais endroit peut faire plus de mal que de bien, affirment les experts du Royal Botanic Gardens, à Kew.

Les règles prévoient notamment de protéger en premier lieu les forêts existantes et d'impliquer les populations locales.

Les forêts sont essentielles à la vie sur Terre.

Elles abritent les trois-quarts des plantes et des animaux du monde, absorbent le dioxyde de carbone et fournissent de la nourriture, des combustibles et des médicaments.

Mais elles disparaissent rapidement ; une zone de la taille du Danemark, constituée de forêts tropicales vierges, disparaît chaque année.

"Planter les bons arbres au bon endroit doit être une priorité absolue pour toutes les nations alors que nous sommes à l'aube d'une décennie cruciale pour assurer l'avenir de notre planète", a déclaré le Dr Paul Smith, chercheur sur l'étude et secrétaire général de l'organisation caritative Botanic Gardens International à Kew.

Crédit photo, RBGKew Légende image, Il faut au moins un siècle pour restaurer les forêts endommagées

Une série d'ambitieux projets de plantation d'arbres sont en cours dans le monde entier pour remplacer les forêts qui disparaissent.

Boris Johnson a déclaré qu'il avait pour objectif de planter 30 000 hectares (300 km2) de nouvelles forêts par an au Royaume-Uni d'ici la fin de la législature.

Un mouvement mené par les Africains pour planter un mur forestier de 8 048 km pour lutter contre la crise climatique est en passe de devenir la plus grande structure vivante sur Terre, trois fois la taille de la Grande Barrière de Corail.

Cependant, la plantation d'arbres est très complexe, et il n'existe pas de solution universelle facile.

"Si vous plantez les mauvais arbres au mauvais endroit, vous pourriez faire plus de mal que de bien", a déclaré la chercheuse principale, le Dr Kate Hardwick de RBG Kew.

Crédit photo, RBGKew Légende image, Les forêts anciennes non endommagées sont d'importants puits de carbone à long terme

Trop souvent, les forêts naturelles qui regorgent de plantes, d'animaux et de champignons sont remplacées par des plantations commerciales avec des arbres de bois d'œuvre rangés les uns après les autres, qui seront coupés après quelques décennies, a-t-elle déclaré à BBC News.

"Ce que nous essayons de faire, c'est d'encourager les gens, dans la mesure du possible, à essayer de recréer des forêts qui sont similaires aux forêts naturelles et qui offrent de multiples avantages pour les gens, l'environnement et la nature, ainsi que pour la réduction du carbone".

La revue des recherches, publiée dans la revue Global Change Biology, a constaté que dans certains cas, la plantation planifiée d'arbres n'augmente pas la réduction du carbone et peut avoir des effets négatifs.

Les 10 règles d'or sont les suivantes :

Protéger les forêts existantes en premier lieu

Il est toujours préférable de conserver les forêts dans leur état d'origine ; les vieilles forêts non endommagées absorbent mieux le carbone et sont plus résistantes aux incendies, aux tempêtes et aux sécheresses. "Chaque fois qu'il y a un choix à faire, nous soulignons que l'arrêt de la déforestation et la protection des forêts restantes doivent être une priorité", a déclaré le professeur Alexandre Antonelli, directeur scientifique de RGB Kew.

Mettre les populations locales au cœur des projets de plantation d'arbres

Des études montrent que l'adhésion des communautés locales est la clé du succès des projets de plantation d'arbres. Ce sont souvent les populations locales qui ont le plus à gagner à s'occuper de la forêt à l'avenir.

Maximiser le rétablissement de la biodiversité pour atteindre de multiples objectifs

Le reboisement devrait viser plusieurs objectifs, notamment la protection contre le changement climatique, l'amélioration de la conservation et la fourniture d'avantages économiques et culturels.

Choisir la bonne zone pour le reboisement

Planter des arbres dans des zones qui étaient historiquement boisées mais qui se sont dégradées, plutôt que d'utiliser d'autres habitats naturels tels que les prairies ou les zones humides.

Utiliser la repousse naturelle des forêts dans la mesure du possible

Laisser les arbres repousser naturellement peut être moins coûteux et plus efficace que de les planter.

Choisir les bonnes espèces d'arbres qui peuvent maximiser la biodiversité

Lorsqu'il est nécessaire de planter des arbres, il est crucial de choisir les bons arbres. Les scientifiques conseillent un mélange d'espèces d'arbres naturellement présentes dans la région, y compris certaines espèces rares et des arbres d'importance économique, mais en évitant les arbres qui pourraient devenir envahissants.

S'assurer que les arbres sont résistants pour s'adapter au changement climatique

Utilisez des graines d'arbres qui sont adaptées au climat local et à la façon dont celui-ci pourrait changer à l'avenir.

Planifier à l'avance

Planifiez la façon de vous procurer des graines ou des arbres, en travaillant avec la population locale.

Apprendre en faisant

Combiner les connaissances scientifiques avec les connaissances locales. Idéalement, des essais à petite échelle devraient avoir lieu avant de planter un grand nombre d'arbres.

Faire payer

La durabilité de la replantation d'arbres repose sur une source de revenus pour toutes les parties prenantes, y compris les plus pauvres.