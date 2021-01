Éteignez votre caméra pendant les réunions virtuelles ... cela pourrait aider à sauver l'environnement

Fernando Duarte

BBC World Service

Crédit photo, Getty Images Légende image, Éteignez votre caméra... cela pourrait aider à sauver l'environnement

Les réunions virtuelles sont devenues un moyen crucial pour les gens de communiquer, de collaborer et de socialiser pendant la pandémie de Covid-19.

Mais une équipe de chercheurs américains suggère que ce boom a un impact négatif sur l'environnement, malgré une baisse globale globale des émissions de carbone en 2020 - provoquée par les confinements et les restrictions de voyage depuis le début du coronavirus, il y a plus d'un an.

Et des experts de l'Université Purdue, de l'Université Yale et du Massachusetts Institute of Technology ont une suggestion qui pourrait aider et qui pourrait également être très populaire.

Dans un article publié dans la revue Resources, Conservation and Recycling, les chercheurs suggèrent de tenir des réunions uniquement audio, car cela réduit considérablement l'empreinte carbone, eau et terre des activités en ligne.

Ils estiment qu'une heure de visioconférence ou de streaming vidéo émet entre 150 et 1 000 grammes de dioxyde de carbone et nécessite jusqu'à 12 litres d'eau.

Ils ont calculé qu'en éteignant nos caméras pendant les réunions, il y aurait une réduction de 96 % de notre empreinte carbone et eau.

"Les technologies numériques sont là pour rester et elles aident de nombreuses personnes, en particulier dans des moments comme ceux-ci", a déclaré à la BBC Kaveh Madani, professeur en sciences de l'environnement à l'Université de Yale et l'un des co-auteurs de l'étude.

"Mais notre étude montre l'importance de prêter attention à la manière dont nous pouvons réduire leur impact environnemental", ajoute-t-il.

Getty Images Que se passe-t-il lorsque vous éteignez votre appareil photo lors d'une réunion en ligne ? 96 %réduction de votre empreinte carbone et eau Source : Purdue/Yale/MIT

Quel est l'impact des réunions en ligne sur l'environnement ?

Chaque fois que nous allons en ligne, que ce soit pour vérifier un message, effectuer une recherche ou utiliser les réseaux sociaux, cela nécessite un traitement de données.

Cela utilise l'électricité, qui a un impact sous forme d'émissions de carbone, entre autres.

En 2019, le groupe de réflexion parisien The Shift Project, soutenu par le gouvernement français, a publié des estimations selon lesquelles le numérique était responsable de près de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2018, une part similaire à l'industrie aérienne en périodes pré-pandémiques.

Crédit photo, Getty Images

Pendant la pandémie, le trafic Internet a grimpé dans le monde entier, en raison des restrictions de mouvement, ce qui à son tour conduit à une plus grande consommation de données.

L'une des préoccupations spécifiques des experts qui étudient l'empreinte carbone d'Internet, par exemple, concerne la question des centres de données.

Ce sont d'énormes espaces utilisés par les entreprises pour stocker leurs données et qui sont devenus plus populaires avec l'avancée du cloud computing, car ces installations nécessitent de grandes quantités d'électricité pour fonctionner.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé en 2019 que les centres de données dans le monde ne représentaient qu'environ 1 % de la consommation mondiale d'électricité, mais a noté que la demande et l'impact environnemental aux niveaux national et local peuvent être plus graves - en particulier dans les pays où la production d'électricité est fortement dépendante des combustibles fossiles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Même les leaders mondiaux se lancent dans des réunions virtuelles

"Les chercheurs appellent les centres de données 'les usines du futur' pour une raison", explique Alexander Taylor, anthropologue à l'université de Cambridge qui étudie l'impact environnemental de l'industrie technologique.

"Le trafic Internet est une métaphore étrangement appropriée pour penser cet usage d'Internet car il nous encourage à penser cette activité en termes de gaz d'échappement que nous associons au trafic des véhicules".

"Nous devons commencer à réfléchir aux gaz d'échappement générés par les centres de données qui facilitent notre activité en ligne", ajoute-t-il.

Ce ne sont sûrement pas toutes de mauvaises nouvelles ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une grande partie de nos vies sont maintenant en ligne en raison de confinements pandémiques - y compris des spectacles et même des mariages (comme ici)

Kaveh Madani dit que l'objectif principal de cette nouvelle étude est de sensibiliser à l'impact de l'utilisation croissante de la technologie numérique - plutôt que de la juger.

"Nous ne disons pas que la visioconférence - ou d'autres activités en ligne - sont mauvaises. Une réunion Zoom, c'est toujours mieux que de voir des gens conduire ou prendre l'avion pour se rencontrer", dit Madani.

"Mais ces technologies ont une empreinte. Elles ne sont pas neutres en carbone, et beaucoup de gens ne le savent pas. Et ni les fournisseurs de services ni les entreprises de technologie n'en parle", affirme l'universitaire.

Madani dit qu'il a participé à de nombreuses réunions et a constaté que souvent, une seule personne parlait, mais que toutes les caméras des participants étaient allumées.

"Ce n'est pas nécessaire", explique Madani.

La référence directe à Zoom n'est pas accidentelle. La plateforme de visioconférence est un cas particulier de réussite pendant la pandémie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les applications de visioconférence comme Zoom ont prospéré pendant la pandémie et ont vu sa base d'utilisateurs se multiplier

Son nombre d'utilisateurs quotidien est passé de 10 millions à plus de 300 millions entre décembre 2019 et décembre 2020, selon les chiffres publiés par la société.

Mais selon cette nouvelle étude, Zoom n'est pas le seul coupable.

Alors, quelles applications ont les plus grandes émissions ?

L'équipe de chercheurs américains a analysé un certain nombre d'activité Internet et identifié celles qui avaient la plus grande empreinte combinée.

Ils ont constaté que les plates-formes de streaming vidéo comme YouTube et Netflix avaient de loin l'empreinte écologique estimée la plus élevée.

Ils ont également évalué l'impact d'autres activités populaires telles que l'utilisation des réseaux sociaux, les jeux en ligne et la navigation sur le Web.

Que pouvons-nous faire ?

Kaveh Madani a tenu à souligner que l'étude Purdue / Yale / MIT n'a pas été conçue pour isoler une activité Internet spécifique ou minimiser son importance pour les utilisateurs.

"Notre préoccupation est valable et il y a des habitudes que nous pouvons changer pour faire face à leur impact environnemental", souligne-t-il.

"Et nous ne pensons en aucun cas que la pression devrait être exercée sur les utilisateurs. Les régulateurs et les entreprises peuvent tous faire quelque chose, à commencer par être transparents avec les gens".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les chercheurs d'une nouvelle étude disent que nous pouvons tous laisser nos caméras allumées inutilement lors de réunions virtuelles

"Il n'est pas garanti que les gens changeront leurs habitudes s'ils ont l'information, mais je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de changement sans information", dit le professeur.

Dans l'étude, Madani et ses pairs évaluent le pouvoir de l'action collective. Dans le cas de la vidéoconférence, ils ont calculé qu'une personne ayant 15 réunions d'une heure par semaine avec la caméra allumée générerait 9,4 kg de dioxyde de carbone.

En désactivant simplement la vidéo, les chercheurs affirment que les émissions seraient réduites à moins de 400 g.

Voici quelques conseils pour être plus écologique en ligne :

• Éteindre votre caméra pour les réunions en ligne lorsque vous ne parlez pas

• Supprimer les e-mails indésirables

• Ne diffusez pas toujours en HD

Si un million d'usagers effectuaient ce changement, ils éviteraient les émissions équivalentes à l'alimentation électrique d'une ville de 36 000 habitants pendant un mois via le charbon.

Mais Madani dit qu'il existe des actions simples qui peuvent être prises dans d'autres activités Internet. Ils incluent la suppression des e-mails indésirables et le fait de passer moins de temps en ligne, ainsi que l'abandon des flux de haute qualité pour regarder des vidéos.

Que font les géants du secteur pour résoudre ce problème ?

Un porte-parole de Zoom a déclaré à la BBC que la société avait commandé une étude en 2019 qui montrait une réduction significative de l'empreinte carbone des utilisateurs qui avaient recours à des réunions vidéo en remplacement des voyages d'affaires.

"Nous pensons que des communications vidéo transparentes peuvent apporter une contribution significative à la résolution de la crise climatique en permettant aux gens de communiquer, de se connecter et de collaborer efficacement sans avoir à se déplacer inutilement", a déclaré le porte-parole.

"Nous nous engageons à minimiser notre propre impact sur l'environnement, en examinant tout, de la façon dont nous gérons nos installations à la façon dont nous atténuons les effets du changement climatique dans notre communauté.

Crédit photo, Getty Images

Un porte-parole de Google a déclaré à la BBC que l'entreprise avait pris les mesures nécessaires pour atténuer son empreinte écologique.

"Nous avons été la première grande entreprise à faire correspondre la consommation d'énergie avec une énergie 100 % renouvelable à partir de 2017", a déclaré le porte-parole.

"Chaque e-mail que vous envoyez via Gmail, chaque question que vous posez à Google Meet, puis chaque vidéo YouTube que vous regardez est déjà neutre en carbone dans nos centres de données."

Dans son dernier rapport sur les politiques environnementales, lié à 2019, Netflix déclare avoir abordé le problème de l'énergie utilisée dans le monde pour fournir ses services, en soutenant des projets d'énergie renouvelable dans 15 États américains et 20 pays.

Et Facebook, qui possède WhatsApp et Instagram, a déclaré qu'il visait à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2030 pour l'ensemble de sa chaîne de valeur et que les opérations mondiales de la société étaient à "100 % soutenues par les énergies renouvelables" l'année dernière.

Il ne fait aucun doute que nous passerons plus de temps en ligne, d'autant plus que les confinements pandémiques se poursuivent.