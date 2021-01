Poutine-Biden: le président américain aborde l'ingérence électorale lors du premier appel téléphonique

Mais le prédécesseur de M. Trump, Barack Obama - sous lequel M. Biden était vice-président - a également été critiqué pour son manque d'implication alors que la Russie annexait la Crimée, soutenait les forces rebelles dans l'est de l'Ukraine et soutenait le gouvernement de la Syrie déchirée par les avertissements.

Qu'ont dit la Maison Blanche et le Kremlin ?

Les États-Unis ont déclaré que les deux présidents ont également discuté de la cyber-attaque de SolarWinds, qui a été imputée à Moscou ; rapporte que le Kremlin a placé des primes sur les soldats américains en Afghanistan ; et l'empoisonnement du militant de l'opposition russe Alexei Navalny.

Le communiqué du Kremlin concernant l'appel a déclaré que leur président avait "noté que la normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis répondrait aux intérêts des deux pays et - compte tenu de leur responsabilité particulière de maintenir la sécurité et la stabilité dans le monde - de l'ensemble communauté internationale".