Pourquoi le syndrome de l'imposteur frappe plus durement les femmes et les femmes de couleur

Le doute de soi et le syndrome de l'imposteur imprègnent le lieu de travail, mais les femmes, surtout les femmes de couleur, sont particulièrement susceptibles d'en faire l'expérience. Pourquoi en est-il ainsi - et comment peut-on y remédier ?

Bien que je n'aie pas travaillé dans un bureau depuis plus de 20 ans, je me souviens encore du sentiment que j'avais à mon travail de bureau dans le domaine des magazines.

Même si je me débrouillais bien, j'avais toujours le sentiment de ne pas être assez bonne pour le monde clos de l'édition. Je n'avais pas de pedigree, j'étais juste une femme noire qui travaillait dur. Je me sentais (et j'étais parfois littéralement) inaperçue dans les couloirs, et ma voix était à peine audible.

Il n'était pas rare que les idées que je présentais lors des réunions soient accueillies avec tiédeur, mais deux réunions plus tard, quelqu'un d'autre a suggéré une pensée similaire, qui a été immédiatement considérée comme géniale et révolutionnaire.

Même si je savais que j'étais capable de faire le travail, j'étais criblée de doutes. C'est des années plus tard que j'ai appris qu'il y avait un terme pour ce que je ressentais : le syndrome de l'imposteur.

Vous ne le voyez peut-être pas autour de vous, mais le syndrome de l'imposteur imprègne le lieu de travail. C'est un sentiment auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier : pourquoi ai-je l'impression d'être un imposteur alors que je suis éminemment qualifié pour ce travail ? Malgré leur éducation et leur formation, beaucoup n'ont jamais pu se libérer de leurs doutes et accéder à un niveau de réussite supérieur.

Mais bien que tout le monde puisse se poser cette question, le syndrome de l'imposteur a un effet démesuré sur certains groupes.

"Les femmes, les femmes de couleur, en particulier les femmes noires, ainsi que la communauté LGBTQ sont les plus exposés", déclare Brian Daniel Norton, psychothérapeute et coach exécutif à New York.

"Lorsque vous subissez une oppression systémique ou que l'on vous dit directement ou indirectement toute votre vie que vous ne méritez pas ou peu de succès et que vous commencez à réaliser des choses d'une manière qui va à l'encontre de ce récit bien établi dans l'esprit, le syndrome de l'imposteur apparaîtra".

Si vous doutez de vous-même même lorsque vous faites toutes les bonnes choses, êtes-vous condamné à vous sentir comme un imposteur, quoi qu'il arrive ? Pourquoi, exactement, ressentons-nous le syndrome de l'imposteur - et que pouvons-nous faire lorsque ce sentiment commence à se manifester ?

Risques combinés

La culture d'entreprise exacerbe le problème du syndrome de l'imposteur, en particulier pour les femmes.

Selon Lean In, une organisation américaine qui se concentre sur les femmes sur le lieu de travail, les femmes sont moins susceptibles d'être embauchées et promues à des postes de direction. Ses recherches de 2019 montrent que pour 100 hommes recrutés dans des équipes et promus à des postes de direction, seules 72 femmes vivent la même chose.

Les hommes occupent 62 % des postes d'encadrement, tandis que les femmes n'en occupent que 38 %. Et bien qu'un tiers des entreprises interrogées dans le cadre de l'enquête Lean In aient fixé des objectifs de représentation des sexes pour les postes de hauts cadres, 41 % d'entre elles n'en ont pas fixé pour les postes de cadres supérieurs.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les PDG qui sont des femmes de couleur sont encore rares. Ursula Burns, de Xerox, a été la seule femme noire PDG d'une entreprise du Fortune 500, qui a quitté l'entreprise en 2016

Et malgré les progrès réalisés au sein des conseils d'administration, où les voix issues de la diversité ont toujours été absentes, les femmes ne sont toujours pas représentées de manière égale. Selon les données de Catalyst pour 2019, les femmes aux États-Unis occupaient 26,1 % des postes d'administrateurs, contre 20,3 % en 2016.

Au Royaume-Uni, les femmes se sont légèrement mieux loties, puisqu'elles occupent 31,7 % des postes de directeur, contre 25,3 % en 2016. Mais même dans le pays le mieux classé, la France, les femmes n'occupent que 44,3 % des postes de direction, contre 37,6 % en 2016.

En outre, les femmes de couleur sont pratiquement inexistantes dans les conseils d'administration des entreprises : Catalyst rapporte que moins de 5 % des sièges des conseils d'administration des entreprises américaines sont occupés par des femmes de couleur, alors qu'elles représentent 18 % de la population américaine. La seule femme noire à avoir dirigé une entreprise du classement Fortune 500 en tant que PDG est Ursula Burns, de Xerox, qui a quitté l'entreprise en 2016.

L'absence de modèles pour les communautés marginalisées a un impact majeur sur le sentiment d'appartenance ou d'inaptitude des gens à ces environnements d'entreprise. Sans cette représentation, il n'y a pas de "signal de possibilité d'avancement... [ou] comment ils ont géré les réalités des stéréotypes, de la stigmatisation et de l'oppression afin de progresser", explique Thema Bryant-Davis, psychologue noire et professeur de psychologie à l'université de Pepperdine en Californie."Nous sommes plus susceptibles de connaître le syndrome de l'imposteur si nous ne voyons pas beaucoup d'exemples de personnes qui nous ressemblent ou qui partagent nos antécédents et qui réussissent clairement dans notre domaine", ajoute Emily Hu, psychologue clinicienne à Los Angeles.

"C'est particulièrement vrai pour les Noirs et les indiens, pour lesquels la représentation globale dans presque tous les postes de cadre est alarmante".

Mais le manque de représentation n'est qu'un des facteurs qui alimentent le syndrome de l'imposteur. Par exemple, les stéréotypes racistes et sexistes omniprésents peuvent amener les personnes marginalisées à douter d'elles-mêmes, explique Bryant-Davis.

Elle souligne les messages courants tels que le fait que les femmes ne sont pas de bons leaders parce qu'elles sont trop émotives ; que les femmes ne sont pas bonnes en maths ou en sciences ; que les Noirs, les indiens et les autres personnes de couleur sont paresseuses, inintelligentes ou manquent d'intégrité.

Même l'accent traditionnel mis sur la beauté féminine peut avoir un impact sur le doute de soi.

"Si vous avez grandi avec des messages selon lesquels vous n'êtes appréciée que pour votre apparence et votre corps, et non pour vos compétences ou votre intelligence, vous finirez peut-être par obtenir un certain emploi ou poste mais par vous demander si vous le méritez vraiment ou si le responsable du recrutement a simplement pensé que vous aviez un joli visage", explique M. Hu.

"Sous-qualifiée et dépassée"

Maureen Zappala est une ancienne ingénieur en propulsion - une véritable spécialiste des fusées. Bien qu'elle ait travaillé pendant 13 ans à la célèbre National Aeronautics and Space Administration (Nasa) aux États-Unis dans les années 80 et 90, et qu'elle ait atteint un poste de direction de niveau intermédiaire, Maureen Zappala était toujours assaillie par le doute.

"Pendant des années, j'ai cru que la Nasa ne m'avait embauchée que parce qu'elle avait besoin de femmes. Je me sentais sous-qualifiée et dépassée. J'ai travaillé de longues heures pour essayer de faire mes preuves. J'avais trop peur de demander de l'aide parce que je pensais que si j'étais vraiment aussi intelligente qu'ils le pensaient, je ne devrais pas avoir besoin d'aide et que je devrais être capable de me débrouiller seule", dit-elle.

Même après avoir été promue, elle a constamment remis en question ses décisions. "Même si les gens se sont extasiés sur mes qualités relationnelles, sur la façon dont je connaissais l'installation sur le bout des doigts et sur mes compétences en matière de gestion de projet, j'ai refusé d'examiner objectivement les données qui disaient que j'étais qualifiée", explique Zappala, qui est maintenant conférencière professionnelle et auteur de Pushing Your Envelope : Comment les gens intelligents vainquent le doute et vivent avec un enthousiasme audacieux.

Ce doute sans fin peut faire des dégâts tant sur le plan professionnel que personnel.

Crédit photo, Alamy Légende image, Bien que la société évolue, les filles sont souvent conditionnées à penser qu'elles ne devraient pas se lancer dans les mathématiques ou les sciences, ce qui peut se manifester à l'âge adulte par le syndrome de l'imposteur

Jaime-Alexis Fowler est la fondatrice et la directrice exécutive d'Empower Work, une association à but non lucratif basée à San Francisco qui fournit une ligne de soutien de crise pour les travailleurs, et affirme que le syndrome de l'imposteur est l'un des principaux problèmes auxquels les gens s'attaquent.

"Ils sont accablés, stressés, à bien des égards paralysés par ce sentiment que quoi qu'ils fassent, ce n'est pas suffisant, ou que quelqu'un va découvrir qu'ils ne savent pas ce qu'ils pensent savoir".

"Ils ont l'impression d'être des 'ecrocs' ou de ne jamais être assez qualifiés", explique M. Fowler. L'anxiété professionnelle se répercute sur leur santé mentale au quotidien, ajoute-t-elle. "Ils sont anxieux, stressés, manquent de sommeil, sont incapables de se concentrer et bien plus encore".

Le doute et le stress liés au syndrome de l'imposteur peuvent également contrecarrer votre trajectoire professionnelle. "Vous pouvez ne pas rechercher de meilleures opportunités par peur d'être exposé comme fraudeur, ou votre style de management peut ne pas être aussi efficace en raison de la micro-management, du perfectionnisme et du manque de confiance", explique Richard Orbé-Austin, psychologue et co-auteur de Own Your Greatness : Vaincre le syndrome de l'imposteur, vaincre le doute de soi et réussir dans la vie.

De la peur à la confiance

Même si vous connaissez les sources de votre syndrome de l'imposteur, il peut être difficile de s'en débarrasser.

"Parler de votre syndrome d'imposteur est la première étape pour y faire face, plutôt que de souffrir en silence", dit Orbé-Austin. "Identifiez des alliés et des défenseurs sur le lieu de travail qui croient en vous et vous soutiennent professionnellement".

Vérifiez auprès de vos collègues et de vos pairs sur le terrain, en particulier auprès des autres femmes et des personnes de couleur. "N'ayez pas peur d'admettre que vous avez des difficultés. Dans 99 % des cas, vous n'êtes pas la seule à douter de vous-même", explique M. Hu.

Cela contribue grandement à valider vos sentiments, ce qui peut vous aider à vous convaincre que le syndrome de l'imposteur n'est pas réel la prochaine fois que vous en faites l'expérience, dit-elle.