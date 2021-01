John Kerry : le sommet climatique britannique est la "dernière chance" pour le monde

Crédit photo, Mamadou Faye Légende image, John Kerry, le nouvel envoyé spécial américain au climat soutient que Glasgow est "la dernière chance que le monde a de se rassembler"

L'envoyé américain pour le climat, John Kerry, affirme à la BBC qu'un sommet des Nations unies sur le climat au Royaume-Uni en novembre prochain est "la dernière chance" d'éviter les pires conséquences environnementales pour le monde.

Il estime que des années ont été perdues sur la question du climat sous le président Donald Trump, "qui n'y croit pas".

Des dizaines de dirigeants mondiaux participeront à la conférence COP26 à Glasgow.

M. Kerry intervient alors que le président Joe Biden signe une série de décrets visant à lutter contre le changement climatique.

Ses derniers décrets prévoient notamment le gel des nouvelles concessions pétrolières et gazières sur les terres publiques et visent à doubler la production d'énergie éolienne en mer d'ici 2030.

M. Biden - qui réintègre les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat de 2016 dans l'un de ses premiers actes en tant que président - affirme que l'Amérique doit mener la réponse à la crise.

Qu'a dit John Kerry ?

Le nouvel envoyé spécial américain au climat explique : "Glasgow sera extrêmement important".

"En fait, je dirais qu'à mon avis, c'est la dernière chance que le monde a de s'unir pour faire les choses que nous devons faire pour éviter les pires conséquences de la crise climatique", dit-il.

"Il y a trois ans, on nous a dit que nous avions 12 ans pour éviter ces conséquences. Trois de ces années ont été perdues parce que nous avions Donald Trump, qui ne croyait en rien de tout cela. Et maintenant, il nous reste neuf ans pour essayer de faire ce que la science nous dit de faire,"poursuit-il.

Crédit photo, Mamadou Faye Légende image, Les écologistes approuvent les pans de Biden et disent "célébrer aujourd'hui des victoires importantes"

Mais lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche mercredi, M. Kerry reconnaît que la crise ne sera pas réglée même si les États-Unis réduisent leurs émissions à zéro.

Il soutient : "Il [M. Biden] sait que Paris seul ne suffit pas. Pas quand près de 90 % de toutes les émissions mondiales de la planète proviennent de l'extérieur des frontières américaines".

"Nous pouvons atteindre zéro demain et le problème n'est pas résolu," dit-il.

Pendant ses quatre années de mandat, M. Trump a fait reculer les réglementations environnementales en cherchant à maximiser la production de combustibles fossiles du pays.

Le président républicain a également revendiqué le fait que les États-Unis aient atteint un certain niveau d'indépendance énergétique, devenant un exportateur net de pétrole à mi-parcours de son mandat.

M. Trump - qui a un jour qualifié le changement climatique de canular - a retiré les États-Unis du pacte de Paris, arguant qu'il laissait injustement les deux autres principaux pollueurs du monde - l'Inde et la Chine - libres d'utiliser des combustibles fossiles.

Près de 200 pays ont signé l'accord, qui vise à maintenir l'augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Le problème de l'autorité morale de l'Amérique

Analyse

Par Justin Rowlatt,

Correspondant en Environnement

Légende image, Justin Rowlatt, correspondant en Environnement

En faisant de John Kerry son envoyé pour le climat, Joe Biden ne se contente pas de nommer l'un des hommes politiques américains les plus expérimentés et les plus haut placés, il obtient également un homme qui s'investit profondément pour faire fonctionner le processus de la diplomatie climatique internationale.

John Kerry a été le secrétaire d'État du président Obama et a joué un rôle déterminant dans la négociation de l'accord historique de Paris sur le climat, la première fois que pratiquement toutes les nations du monde ont convenu qu'elles devaient agir pour lutter contre le changement climatique.

Il n'est donc pas surprenant qu'il considère la conférence COP26 de Glasgow, en novembre, comme le forum crucial qui permettra au monde de se rassembler pour éviter de nuire réellement au changement climatique.

Son ton est toutefois émollient. Il sait que la quasi-absence des États-Unis dans les négociations sur le climat pendant le mandat du président Trump l'oblige à faire preuve d'humilité vis-à-vis des autres dirigeants mondiaux.

L'Amérique n'a pas encore acquis l'autorité morale nécessaire pour exiger des autres nations qu'elles agissent.

Il est clair, cependant, que ce vétéran et opérateur politique rusé a bien l'intention d'utiliser ses formidables talents de négociateur pour essayer de faire en sorte que le monde passe l'accord le plus ambitieux possible à Glasgow en novembre.

Qu'a encore dit Biden ?

Le nouveau président américain a fait savoir qu'il n'attendrait pas le sommet de novembre en Écosse pour s'engager dans des discussions multilatérales sur la question du climat.

La série de décrets que M. Biden a signés mercredi a annoncé la tenue d'un sommet des dirigeants américains en avril, à l'occasion de la Journée de la Terre.

"Tout comme nous avons besoin d'une réponse nationale unifiée au Covid-19, nous avons désespérément besoin d'une réponse nationale unifiée à la crise climatique parce qu'il y a une crise climatique", dit-il, en créant un bureau de la Maison Blanche pour la politique climatique intérieure.

Crédit photo, Mamadou Faye Légende image, Biden : "nous avons déjà trop attendu pour faire face à cette crise climatique".

M. Biden a demandé au ministère de l'intérieur de suspendre les baux de forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales et les eaux et de lancer un examen des baux énergétiques existants.

M. Biden vise à conserver au moins 30 % des terres et des océans fédéraux d'ici 2030.

Le nouveau président - dont les collègues démocrates contrôlent le Congrès - a signé plus de trois douzaines de décrets au cours de sa première semaine de mandat, plus que tous ses prédécesseurs.

Les critiques notent qu'il a dit à ABC News lors de sa campagne d'octobre dernier que seul un "dictateur" utiliserait les décrets de façon excessive. "Nous sommes une démocratie", a souligné M. Biden. "Nous avons besoin d'un consensus."

M. Biden a essuyé une tempête de critiques pour le décret de la semaine dernière arrêtant la construction de l'oléoduc Keystone XL, qui aurait transporté le pétrole du Canada à travers les États-Unis.

Sa Maison Blanche tente de devancer les critiques en s'attaquant à la création d'emplois.

M. Biden a fait valoir que des "millions" d'Américains seraient en mesure de trouver un emploi "en modernisant nos systèmes d'eau, nos transports, nos infrastructures énergétiques - pour résister aux impacts du climat extrême".

