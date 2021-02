Vaccins contre le Covid : quatre choses que nous ne savons toujours pas

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Diverses questions qui concernent les scientifiques, les gouvernements et les citoyens restent sans réponse concernant les vaccins

Voici quatre questions clés sur les vaccins contre le coronavirus passées en revue.

Une course contre la montre. C'est ainsi que l'on pourrait décrire la mobilisation pour vacciner la population mondiale contre le coronavirus et rétablir la normalité le plus rapidement possible.

Au 23 janvier, plus de 60 millions de personnes avaient déjà reçu une dose de vaccin contre l'agent pathogène.

Mais alors que de plus en plus de pays commencent ou accélèrent leurs campagnes de vaccinations, plusieurs inconnues subsistent.

On ne sait toujours pas combien de temps l'immunité offerte par les vaccins dure ou si les nouveaux variants du virus qui apparaissent dans le monde deviendront résistants et les rendront inefficaces.

Près de deux mois après le début du programme de vaccination le plus imposant de notre histoire, quatre questions essentielles restent sans réponse.

1. Combien de temps les vaccins procurent-ils une immunité ?

L'immunité que nous acquérons après avoir attrapé le coronavirus ou nous être fait vacciner est l'une des questions que nous nous sommes le plus posées ces derniers mois.

Un an après le début de la pandémie, les premières études sur l'immunité à moyen-long terme ont déjà été publiées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On ne sait pas combien de temps dure la protection des vaccins contre le Covid-19

Les études dans ce domaine sont limitées par le fait qu'elles n'ont tout simplement pas duré plus longtemps en raison du temps qu'il a fallu pour développer les vaccins. Mais selon l'Institut d'immunologie de La Jolla en Californie, plusieurs des réponses immunitaires après avoir surmonté l'infection par le coronavirus sont restées actives pendant environ six mois au moins.

Ce constat est similaire à celui de Public Health England, qui indique que la plupart des patients qui ont eu Covid sont protégés pendant au moins cinq mois.

Certains scientifiques sont convaincus que l'immunité durera plus longtemps, voire des années.

Bien sûr, cela peut ne pas être le cas pour tous les patients. Chacun peut développer plus ou moins de protection et la possibilité de réinfection dépendra de cela.

Il se passe quelque chose de similaire avec les vaccins.

"Il est difficile de dire combien de temps l'immunité durera car nous venons juste de commencer à vacciner et cela pourrait varier selon le patient et le type de vaccin, mais peut-être entre six et douze mois", déclare à la BBC le Dr Julian Tang, virologue à l'université de Leicester, au Royaume-Uni.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'immunité obtenue après la vaccination dépendra du type de vaccin et de la réponse immunitaire de chaque patient

Le Dr Andrew Badley, professeur de médecine moléculaire à la Clinique Mayo aux États-Unis, est plus optimiste : "Je suis convaincu que les effets de la vaccination et de l'immunité peuvent durer plusieurs années.

"Il sera également important d'analyser en détail les cas des personnes infectées par les nouvelles variantes et d'observer la manière dont les patients réagissent après le vaccin".

2. Est-il possible d'attraper le coronavirus après avoir été vacciné ?

Oui, c'est possible, et pour plusieurs raisons.

La première est que la protection offerte par la plupart des vaccins n'entre en jeu que deux ou trois semaines après avoir reçu la première ou la seule dose, selon le type de vaccin.

"Si vous êtes exposé au virus un jour ou une semaine après l'injection, vous êtes toujours vulnérable à l'infection et vous pouvez transmettre le virus à d'autres personnes", explique le Dr Tang.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon le Dr Andrew Badley, les données suggèrent que certaines personnes peuvent continuer à être infectées par Covid

Mais même si l'on est exposé au virus plusieurs semaines après avoir reçu les doses requises, il est possible d'être infecté.

"Les données disponibles suggèrent que certaines personnes pourraient continuer à être infectées par Covid, bien qu'elles aient moins de charge virale et soient donc moins malades que celles qui n'ont pas été infectées ou vaccinées", déclare le Dr Badley.

"De la même manière, je pense que le virus, une fois qu'une personne est vaccinée, sera plus difficile à transmettre".

Il existe donc un certain consensus sur le fait que les vaccins semblent protéger très efficacement un nombre considérable d'individus, mais on ignore encore dans quelle mesure ils préviennent l'infection et la transmission de l'infection.

"C'est un virus très hétérogène et il produit des symptômes très différents selon le patient", déclare José Manuel Bautista, professeur au département de biochimie et de biologie moléculaire de l'université Complutense de Madrid, en Espagne.

"Il en sera de même pour les vaccins. Certains auront une réaction immunitaire très puissante qui empêchera bientôt le virus de se reproduire en eux. Alors que dans d'autres, la réaction ne sera pas aussi complète et permettra une certaine reproduction et transmission".

3. Les vaccins protégeront-ils contre les nouvelles mutations et variants du coronavirus ?

C'est un sujet d'inquiétude.

Les virus mutent constamment et parfois ils le font au point de devenir plus résistants aux vaccins, il faut donc modifier ces derniers.

Les variants de coronavirus identifiées en Afrique du Sud ou au Royaume-Uni se sont déjà propagées à d'autres pays et sont même devenues dominants en raison de leur taux d'infection plus élevé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le variant sud-africaine a développé plusieurs mutations et, pour cette raison, on craint qu'il ne devienne plus résistant au vaccin

Moderna a annoncé lundi que son vaccin était toujours efficace contre les variants britannique et sud-africain, bien que dans le cas de ce dernier, il produirait une nouvelle forme de vaccin supplémentaire pouvant être utilisée pour renforcer la protection.

Pfizer/BioNTech affirme également que son vaccin est efficace contre les nouveaux variants.

"De même, il faut tenir compte du fait que bien que les vaccins approuvés soient très efficaces, ils ne sont pas efficaces à 100% contre un variant du virus, même pas contre le virus originel", déclare le Dr Badley.

"La protection du vaccin dépendra de la différence entre les nouveaux variants et les anciens", ajoute le Dr Tang.

En résumé, les gouvernements et les ministères de la santé devront surveiller et identifier les nouveaux variants afin d'évaluer si les thérapies disponibles sont efficaces contre eux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'émergence de nouveaux variants de coronavirus a entraîné des restrictions de vol dans de nombreux pays

4. Combien de doses et sur quelle période les vaccins doivent-ils être administrés ?

Les vaccins de Pfizer, Moderna et de l'université d'Oxford/AstraZeneca, par exemple, sont administrés en deux doses.

Au départ, en se basant sur la façon dont les piqûres ont été testées lors des essais, on a dit aux gens qu'ils recevraient la deuxième dose trois à quatre semaines après la première.

Mais fin 2020, le Royaume-Uni a annoncé qu'il donnerait la priorité à la vaccination du plus grand nombre possible de personnes avec la première dose et qu'il proposerait la seconde jusqu'à trois mois après la première.

Cette annonce a suscité un débat international sur la meilleure façon de vacciner, mais Pfizer et la plupart des scientifiques du monde entier ont préféré s'en tenir à ce qui avait été prouvé lors des essais cliniques : une première dose, puis une seconde à 21 jours.