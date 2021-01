GameStop : qui sont ces traders amateurs qui luttent contre Wall Street

"Avant que Covid ne frappe, je ne savais rien des investissements", explique cet ingénieur en cybersécurité ferroviaire de 28 ans, originaire de Kingston upon Thames, dans le sud-ouest de Londres.

Mais après la chute de la bourse en mars de l'année dernière et le coup porté à son épargne-retraite, il a décidé qu'il devait, comme il le dit, "jouer un rôle plus actif dans la gestion de mon argent".

Ayant la double nationalité britannique et américaine, il n'a eu aucune difficulté à ouvrir un compte auprès de la plate-forme de trading américaine Robinhood, qui s'est retrouvée au centre de l'engouement pour GameStop.

Et, encouragé par ses amis, il a commencé à consulter les wallstreetbets du fil de discussion de Reddit.

Je me suis dit : "c'est de la folie", dit-il à la BBC. "Beaucoup de gens perdent beaucoup d'argent."

"Je n'y ai pas vraiment pensé jusqu'à ce que mon ami me dise : "tu devrais aller voir sur GameStop. Et je me suis rendu compte que certaines personnes de Reddit font un travail impressionnant de recherche sur ces actions."