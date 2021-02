Quad Gods: les gamers de classe mondiale qui jouent avec leur bouche

Ant Adeane

BBC News

Crédit photo, Jess Jacklin

Chris Scott était en train de tomber vers le sol au-dessus de Long Island, dans l'État de New York, lorsqu'il a réalisé que quelque chose n'allait pas.

Un instructeur de parachutisme expérimenté avec environ 6 000 sauts derrière lui, cela aurait dû être une journée de travail comme les autres. Un sauteur en tandem du nom de Gary Messina était attaché à la poitrine de Scott, pour qui le saut était une tradition d'anniversaire annuelle.

Mais lorsque les hommes ont atteint une altitude de 175 pieds, le parachute qui avait ralenti leur descente s'est soudainement effondré. Il avait très probablement été happé par un diable de poussière, une petite tornade imprévisible qui est le fléau des parachutistes, car elle se forme dans les mêmes conditions de clarté qui sont parfaites pour leur sport.

Messina, un officier de prison qui devait avoir 26 ans le lendemain, est mort sur le coup du sol. Fait remarquable, Scott a survécu, bien qu'il ait rapidement perdu connaissance. "Je me souviens avoir fixé le sol - et c'est tout", a-t-il déclaré plus tard aux journalistes. Il a été transporté par avion à l'hôpital universitaire de Stony Brook.

Lorsqu'il s'est réveillé 11 jours plus tard, c'était début août 2014 et les médecins lui ont dit qu'il s'était brisé le cou. Il était paralysé des épaules jusqu'en bas et il avait de la chance d'être en vie. "J'étais à un rayon de lumière de la mort", a-t-il dit.

Scott s'est rendu dans un centre de réhabilitation spécialisé à Atlanta, en Géorgie, avant de retourner à New York pour vivre dans le même immeuble que sa famille. Il a utilisé un joystick à commande buccale pour déplacer son fauteuil roulant et s'est rendu régulièrement à l'hôpital Mount Sinai à East Harlem pour travailler sur sa réadaptation.

C'est là qu'il a rencontré le Dr David Putrino en mars 2019. Dans son rôle de directeur de l'innovation en matière de réadaptation au Mount Sinai, Putrino a exploré différentes façons d'améliorer la santé des patients. Il a utilisé des méthodes d'entraînement associées aux athlètes de haut niveau, ainsi que des solutions technologiques comme la réalité virtuelle.

Crédit photo, Jess Jacklin Légende image, Dr David Putrino et Chris Scott

Les deux hommes se sont rencontrés à un moment où Scott avait du mal à faire face à la situation. Il regrettait de ne pas faire partie d'une équipe et ressentait un manque de but dans sa vie quotidienne. Putrino avait été recommandé comme une personne susceptible de l'aider.

"Nous sommes restés assis à nous regarder en silence pendant un petit moment", dit Putrino. "Et puis, je me suis dit : "Eh bien, qu'est-ce que vous aimez faire ?"

Scott a répondu qu'il aimait jouer aux jeux vidéo contre d'autres personnes. Putrino a été surpris. "C'était ma naïveté à ce moment-là", dit-il, "parce que je n'avais jamais vu un jeu de compétition de la part d'une personne aussi gravement paralysée que Chris."

Ils ont chargé un jeu de basket appelé NBA 2K dans une PlayStation 4 à l'hôpital. Le sac à dos de Scott était suspendu à son fauteuil roulant et il a demandé à Putrino d'aller chercher un appareil à l'intérieur.

L'appareil était équipé d'un embout buccal avec un joystick et différents capteurs qui pouvaient être aspirés ou soufflés. C'était le QuadStick de Scott et il l'aidait à jouer à des jeux vidéo en utilisant sa bouche.

Crédit photo, Jess Jacklin Légende image, Le quadstick de Chris Scott lui permet de jouer aux jeux vidéo avec sa bouche

Putrino a monté le QuadStick sur le fauteuil roulant de manière à ce qu'il soit aligné avec la bouche de Scott. Puis ils ont commencé à jouer.

Scott a déplacé le joystick avec ses lèvres. Il pouvait contrôler les joueurs de basket-ball, les faisant pirouetter, sauter et lancer, en soufflant et en sirotant sur les trous. "C'était juste incroyablement dextucieux et habile", dit Putrino. "Et tout d'un coup, il me bottait le cul au NBA 2K."

L'expérience leur a donné une idée. Ils connaissaient tous les deux l'industrie croissante des sports d'équipe où les joueurs s'affrontaient dans des tournois. Et s'ils pouvaient utiliser les compétences de Scott en matière de jeux vidéo et l'expertise de Putrino dans l'entraînement de haute performance comme base d'une équipe d'esports avec d'autres joueurs quadriplégiques ?

Scott a envoyé un message à d'autres patients du Mont Sinaï pour évaluer l'intérêt. "C'était le grand test, car nous ne savions pas si quelqu'un allait répondre", dit Putrino. Mais ils n'ont pas eu à attendre longtemps pour avoir une réponse. "Les gens nous ont immédiatement contactés et nous ont dit : "Nous voulons une part de ce test.

Blake Hunt a été l'un de ceux qui ont pris contact. Il jouait aux jeux vidéo depuis qu'il était enfant. "Je me souviens avoir joué à la Nintendo avec mes frères", dit-il. Celui qui est arrivé en premier lieu avait le droit de se vanter pour la journée.

Crédit photo, Blake Hunt Légende image, Blake Hunt, dont le nom de joueur est Shango

Joueur de football américain talentueux, Hunt a 17 ans lorsqu'il se brise le cou lors d'un match de l'équipe de son lycée. "Je n'ai pas vraiment réussi à trouver un moyen d'être compétitif une fois blessé", dit-il. "C'est de là que je tire une grande partie de mon plaisir dans la vie. J'ai donc lutté avec mon identité pendant un certain temps."

Après l'accident, Hunt ne pouvait plus bouger ses jambes, mais il était capable de bouger ses bras et ses poignets. Mais sans l'usage complet de ses mains, il ne pouvait pas trouver le moyen de jouer aux jeux vidéo qu'il avait toujours appréciés.

"Un jour, je me suis vraiment mis en colère et j'ai décidé de jouer par tous les moyens possibles", raconte Hunt. Bien qu'il ne puisse pas bouger chaque doigt individuellement, il pouvait rapprocher sa main en tirant sur son poignet. En fléchissant son poignet d'avant en arrière, il a découvert qu'il pouvait appuyer sur les boutons et déplacer la manette d'un contrôleur spécialement conçu à cet effet.

Le premier jeu auquel il a joué a été Call of Duty : Black Ops - un jeu de tir avec un mode zombie que Hunt a particulièrement apprécié. Puis il a commencé à jouer au football américain sur Madden NFL. Ce fut une révélation. "C'est alors que j'ai réalisé que je pouvais encore être aussi compétitif que n'importe qui", dit-il.

Peu après leur appel, Scott et Putrino ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont exposé leur vision d'une équipe sportive qui pourrait rivaliser au plus haut niveau. Hunt était l'un des participants. Bientôt, un groupe de huit personnes paraplégiques et quadriplégiques se réunissait régulièrement pour s'entraîner. "Et à partir de là, ça a monté en flèche", dit Hunt.

Crédit photo, Jess Jacklin

L'un des premiers jeux vidéo auxquels ils ont joué ensemble en ligne a été League of Legends, un jeu de gladiateurs où deux équipes s'affrontent dans un cadre fantastique. C'est un jeu qui repose sur le travail d'équipe et, au fur et à mesure qu'ils jouaient, les différents styles de jeu et les caractéristiques de chaque membre de l'équipe se sont imposés.

Sergio Acevedo était une personnalité décontractée et apaisante, tandis que Richard Jacobs était vif, animé et parlait souvent à la troisième personne pendant qu'il jouait : "Bon travail, Rich !" On pouvait parfois entendre Hunt chanter dans les moments de tension particulière. Certains membres de l'équipe jouaient en appuyant sur des tampons avec le côté de leur tête, tandis que d'autres manipulaient les contrôleurs avec leurs bras.

Ils ont découvert qu'en jouant ensemble, ils formaient une formidable équipe. "Individuellement, nous avions parfois du mal à gagner", dit Hunt. "Mais quand nous nous réunissions tous ensemble, il était très difficile de nous battre."

Crédit photo, Nyree Stevens Légende image, Nyree Stevens alias SittinPrettii

Nyree Stevens a également répondu à l'appel initial. Trente ans et artiste passionnée, elle utilise sa bouche pour peindre les portraits de ses amis. Elle a été blessée par une balle perdue lors d'une soirée avec des amis à Harlem, alors qu'elle avait 18 ans. "C'était une blessure par balle au cou", dit-elle. "J'étais au mauvais endroit au mauvais moment."

Les jeux vidéo sont devenus une partie importante de sa vie. "Cela m'aide à retrouver mon indépendance pour pouvoir jouer", dit-elle. Lorsqu'elle a rejoint l'équipe, elle était la seule femme. "Vous savez comment sont les garçons avec leurs jeux", dit-elle. "Ils vivent pour le jeu. Mais je monte avec eux".

Souvent, les personnes avec lesquelles ils jouaient en ligne - et qu'ils battaient - n'étaient pas handicapées. Parfois, leurs adversaires ne savaient pas à qui ils jouaient. "Les gens ne savent pas", dit Hunt. "Et c'est très libérateur de les battre. Cela fait partie du plaisir".

Mais avec la popularité croissante des plateformes de streaming comme Twitch, les joueurs peuvent souvent se voir. Nyree Stevens apprécie que ses adversaires puissent la voir.

"Beaucoup de gens ne penseraient pas que la personne qui se trouve de l'autre côté de l'avatar les bat en jouant avec leur bouche", dit-elle. "Donc c'est totalement cool."

Crédit photo, Quad Gods

La pratique a porté ses fruits. Dès l'été 2019, l'équipe était prête à participer à des compétitions où les prix et le prestige seraient à la portée de tous. À l'approche de leur premier tournoi, fin juillet 2019, ils ont organisé une autre réunion d'équipe.

Putrino se souvient ensuite d'avoir été avec Scott lorsqu'il a quitté le Mont Sinaï pour la journée. Il a arrêté sa chaise et a regardé par-dessus son épaule pour me demander : "Penses-tu vraiment que nous pouvons y arriver ? Est-ce qu'on peut vraiment y arriver ?" Putrino lui a dit que pour aller aussi loin qu'ils l'avaient fait, ils étaient déjà en train de gagner. Scott a souri et a quitté l'hôpital en conduisant sa chaise.

Quelques jours plus tard, il a reçu une terrible nouvelle. Scott était mort d'une infection de la poitrine. "Ce fut un choc pour nous tous", dit Hunt. "C'est encore difficile à gérer. Nous n'en discutons pas vraiment beaucoup."

"C'était un coup dur", dit Putrino. Mais il ajoute que pour de nombreuses personnes handicapées, la santé est fragile. "On ne sait jamais ce qui va se passer."

L'équipe s'est réunie et a décidé de poursuivre ce que Scott avait commencé. Leur équipe s'appellerait les "Quad Gods". "Nous nous appelons les Quad Gods parce que dans notre esprit, nous sommes tous des dieux de notre propre style de vie", dit Hunt.

Chacun d'entre eux a trouvé un alter ego différent. Hunt a choisi Shango. "C'est un dieu africain du tonnerre, et quand j'apporte la douleur, j'apporte le tonnerre." Richard Jacobs a choisi Zeus. Nyree Stevens a choisi SittinPrettii.

Crédit photo, Jess Jacklin Légende image, Richard Jacobs alias Zeus

Lors du premier tournoi compétitif, ils ont joué dans 99 équipes, et les Quad Gods espéraient terminer dans la première moitié. Ils sont arrivés à la quatrième place. Ils ont commencé à jouer - et à gagner - plus de tournois en ligne, en particulier avec le populaire jeu de combat Fortnite.

Alors que les histoires concernant leur équipe se répandaient dans la communauté des joueurs, des opportunités de financement se sont présentées. Ils ont reçu de l'argent pour acheter de l'équipement et pour se lancer comme équipe sportive légitime. L'équipe de basket-ball des New Jersey Nets a fait don d'un espace de jeu. Les Quad Gods ont commencé à chercher un entraîneur à plein temps.

Leur prochain objectif est de se classer parmi les meilleurs aux différents championnats du monde de sports d'hiver l'année prochaine. Le Comité olympique envisage sérieusement la possibilité d'organiser des compétitions sportives pour les Jeux olympiques de 2024 et, en s'assurant un classement mondial, les Quad Gods espèrent se qualifier.

Crédit photo, Quad Gods Légende image, Sergio Acevedo portant le logo de Quad Gods qu'il a conçu

Pour l'équipe, les avantages des jeux compétitifs ont été considérables. "Quand nous faisons des choses que nous aimons, cela libère du stress", dit Hunt. "Le stress est un tueur en soi. Le jeu a donc eu un effet thérapeutique. Je suis à la présidence depuis l'âge de 17 ans. J'ai maintenant 31 ans. À bien des égards, le jeu m'a sauvé la vie".

Aucun de nous ne serait ensemble sans Chris qui s'est présenté un jour à mon laboratoire en disant "Hé, je dois faire quelque chose"", dit Putrino, que l'équipe appelle affectueusement "le quadruple père".

Le logo des Quad Gods a été peint par le décontracté Sergio Acevedo, qui, comme Nyree Stevens, peint avec sa bouche. Il s'agit d'un fauteuil roulant tenu en l'air par des ailes.