Kateryna Khinkulova

BBC Russie

Des centaines de milliers de Russes dans tout le pays protestent contre la détention d'un leader de l'opposition, Alexei Navalny. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés et certains ont été battus par la police, mais d'autres manifestations ont eu lieu ce dimanche. Quel est l'objet de ces manifestations et pourquoi inquiètent-elles le Kremlin ?

Quel est l'objet des protestations ?

Les protestations sont centrées sur les demandes publiques de libération d'un militant de l'opposition Alexei Navalny, qui a été emprisonné après son retour d'Allemagne il y a deux semaines.

Il est accusé d'avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle à la suite d'une accusation pénale antérieure.

Navalny et ses partisans ont toujours rejeté cette accusation comme étant politiquement motivée, et affirment que les autorités russes veulent le mettre derrière les barreaux parce qu'il expose leur corruption et leur détournement de fonds.

Dans le passé, le Kremlin a rejeté Navalny comme un "blogueur que personne ne connaît" et le président russe Vladimir Poutine ne mentionnait même pas le nom de Navalny en public, mais récemment les autorités ont été obligées de commenter ses accusations.

En quoi ces manifestations sont-elles différentes ?

Les manifestations antigouvernementales sont les plus importantes que la Russie ait connues depuis des années.

Outre leur ampleur, ces manifestations ont eu lieu dans toute la Russie, et pas seulement dans les grands villes comme Moscou et de Saint-Pétersbourg, où elles se produisent le plus souvent.

Les gens sont venus soutenir l'activiste emprisonné dans les onze fuseaux horaires de la Russie.

Dans certaines villes, comme Yakoutsk, l'un des endroits les plus froids du monde, des centaines de manifestants ont bravé des températures de -50°C.

Au total, BBC Russie a compté que les protestations ont eu lieu dans plus de 120 villes et communes.

La nature des protestations est également remarquable : elles ont un objectif bien défini - Alexei Navalny - qui défie directement le président Poutine et n'a pas peur de l'accuser, lui et ses proches alliés, d'abus de pouvoir.

Au cours des dernières années, il a constitué un réseau de partisans à travers la Russie qui contestent les élections locales, font campagne sur des questions locales et organisent des manifestations. C'est ce qui a fait de lui une menace particulière pour le Kremlin.

Qui est Navalny et que veut-il ?

Alexei Navalny est un activiste de l'opposition dont les enquêtes sur la corruption de haut niveau ont attiré l'attention de nombreux Russes - sa chaîne YouTube a plus d'un milliard de vues au total.

Il qualifie la principale force politique de Russie (la Russie unie de Poutine) de "parti d'escrocs et de voleurs" et a sorti au fil des ans un grand nombre de films dénonçant des actes de malversation à grande échelle.

Pendant des années, Navalny a fait campagne pour une plus grande transparence dans la politique russe et a essayé de faire élire des candidats de l'opposition. Il s'est présenté à la mairie de Moscou en 2013 et est arrivé deuxième. Plus tard, il a tenté de se présenter aux élections présidentielles, mais il en a été empêché en raison des condamnations pénales qu'il rejette comme étant politiques.

En août 2020, alors qu'il voyageait en Sibérie, filmait une autre enquête et faisait campagne pour les candidats de l'opposition aux élections locales, Alexei Navalny a été empoisonné et a échappé de justesse à la mort.

Il a été emmené en Allemagne pour y être soigné. On a découvert qu'il avait été empoisonné avec un agent neurotoxique de fabrication russe, le Novichok.

Navalny a accusé les services de renseignement russes de l'avoir empoisonné et aurait dupé un agent du service de renseignement d'État russe (FSB) pour qu'il révèle les détails de l'attaque dont il a été victime.

Lors d'un appel téléphonique que Navalny a enregistré et posté plus tard sur sa chaîne YouTube, l'agent, Konstantin Kudryavtsev, lui a dit que le Novichok avait été placé dans une paire de sous-vêtements de M. Navalny.

Le retour

Malgré les avertissements selon lesquels le retour en Russie ne serait pas sans danger, Navalny a insisté pour ne pas devenir un exilé politique et a fait le voyage de Berlin à Moscou.

Il a été détenu à l'aéroport et, après une audience de fortune dans un commissariat de police, (inhabituel même pour la Russie) a été placé en détention préventive jusqu'au 2 février.

Lui et ses partisans affirment qu'il ne pourra jamais obtenir un procès équitable et demandent aux Russes de faire pression sur les autorités en descendant dans la rue.

Pendant sa détention policière, Navalny a fait monter les enjeux encore plus haut. Son équipe a publié une enquête qui est devenue la plus regardée à ce jour : un examen approfondi de ce qu'ils appellent le "Palais de Poutine", une résidence de luxe qui aurait été construite par les amis proches du président en guise de cadeau pour lui.

L'enquête a révélé que la propriété avait été construite en utilisant des fonds illicites provenant du cercle restreint de Poutine, y compris des pétroliers et des milliardaires. Elle a également montré des photos de l'intérieur et de l'extérieur du palais, révélant une opulence extraordinaire.

La vidéo a été visionnée plus de 100 millions de fois sur YouTube à ce jour et est également devenue virale sur TikTok, qui est populaire auprès des jeunes Russes.

S'agit-il d'un mouvement de jeunesse ?

Elle est certainement dirigée par les moins de 35 ans - la génération qui est devenue adulte depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000.

Alexei Navalny lui-même a 44 ans, et son équipe est encore plus jeune. Ses supporters sont d'âges divers mais sont souvent de jeunes professionnels venus de toute la Russie.

Le fait que l'enquête sur le palais de Poutine ait été largement partagée et discutée par les adolescents sur TikTok est peut-être significatif. Cela montre que les jeunes s'engagent dans le message anti-corruption "N'ayez pas peur" de Navalny.

Une autre vidéo de TikTok, qui était déjà populaire avant les manifestations de rue, montrait une écolière en train d'enlever le portrait de Poutine dans une classe.

Quelle est la prochaine étape ?

Le président Vladimir Poutine a laissé entendre que la dernière enquête de Navalny était fausse, et son secrétaire responsable des relations avec la presse a minimisé l'ampleur des dernières protestations.

Il y a cependant des signes qui montrent que le Kremlin est inquiet.

Bien qu'elles aient d'abord affirmé que Navalny n'était personne et insisté sur le fait que s'ils avaient voulu le tuer, le travail aurait été accompli, les autorités russes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'empêcher de revenir en Russie et l'ont ensuite emprisonné dès son arrivée à Moscou.

La manière dont son retour a été géré - l'aéroport de destination a été changé brusquement et la police anti-émeute a été déployée - ainsi que la sévérité de la répression des manifestations qui ont suivi montrent à quel point le Kremlin prend au sérieux la menace que représente le leader de l'opposition.

Mais la question de savoir exactement ce qu'il faut faire avec Navalny représente un casse-tête majeur pour les autorités russes. S'il devait subir un quelconque préjudice en détention, il risquerait de faire l'objet de protestations plus larges et de sanctions internationales sévères.

Même si on le laisse croupir en prison, il y a d'autres leaders de l'opposition, comme Liubov Sobol, qui font campagne pour des élections équitables au niveau local et national.

Tout dépendra du nombre de personnes qui soutiennent l'opposition : si les chiffres atteignent des centaines de milliers dans tout le pays, les autorités auront du mal à soutenir que les manifestations sont soutenues par quelques fauteurs de troubles parrainés par l'Occident.