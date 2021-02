Le pays qui rejette la culture du jetable

Crédit photo, Alamy Légende image, Nous sommes tous passés par là, mais si les téléphones et autres appareils électroniques étaient fabriqués dans un souci de réparabilité ?

"Hmm", soupire Bruno Mottis, en louchant à travers ses lunettes en écaille de tortue marron. "Tu as renversé de l'eau dessus ? Ou mis plus d'un kilo de poids dessus ? Le câblage à l'intérieur semble avoir été grillé ou déconnecté d'une manière ou d'une autre."

Mottis, un réparateur bénévole, retourne alors le jeu de balances de cuisine rouges portant l'inscription "Restez calme et faites de la confiture" et inspecte le circuit imprimé avec un détecteur de tension portatif sous une lampe brillante à ses côtés.

"Il a pu se mouiller pendant que je le nettoyais", répond Imene, une Parisienne qui fréquente un atelier de réparation à la mairie du 9e arrondissement.

"J'espère qu'il est réparable, pour ne pas avoir à en acheter un autre. Si je le fais, il y aura éventuellement un autre problème et je devrai en acheter un autre. C'est un cercle vicieux".

La capitale française accueille une douzaine de ces "cafés de réparation" - des initiatives gratuites et mensuelles qui permettent aux habitants de la région de réparer des objets ménagers et des appareils électroniques avec l'aide et les conseils de bénévoles enthousiastes.

Lancés par la journaliste Martine Postma à Amsterdam en 2009, des centaines d'ateliers similaires ont lieu dans toute l'Europe.

"Nous sommes une société de gaspillage et de surconsommation", affirme Emmanuel Vallée, organisateur du Repair Café Paris, qui voit généralement environ 25 personnes assister à chaque événement, dont certaines en ligne, depuis son lancement en mai 2019. "Nous jetons des choses dont nous n'avons pas besoin".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Martine Postma a été la première à ouvrir des cafés de réparation aux Pays-Bas, et des séances inspirées de son concept ont vu le jour dans toute l'Europe.

Pour Vallée et les réparateurs comme lui, il y a beaucoup de travail à faire. Le monde a produit près de 45 millions de tonnes de déchets électroniques en 2016, les consommateurs et les entreprises ayant jeté leurs vieux smartphones, ordinateurs et appareils électroménagers - du matériel d'une valeur estimée à 62,5 milliards de dollars (+ 33 000 milliards FCFA). Seuls 20 % d'entre eux ont été correctement recyclés. En Europe, où le problème est particulièrement aigu, les chercheurs estiment que seuls 12 à 15 % des téléphones portables sont correctement recyclés - bien qu'environ 90 % de la population en possède un.

Les déchets électroniques, qui sont souvent expédiés illégalement de l'Occident vers des décharges tentaculaires et toxiques dans des pays comme les Philippines, le Ghana, le Nigeria et la Chine, devraient atteindre plus de 52 millions de tonnes d'ici la fin 2021, et doubler d'ici 2050 - ce qui en fait le type de déchets domestiques qui connaît la croissance la plus rapide au monde. L'impact sur l'environnement va des énormes émissions de carbone à la pollution des sources d'eau et des chaînes d'approvisionnement alimentaire.

Mais des quantités importantes de ces déchets pourraient être évitées grâce à des réparations. Selon une étude de l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seulement 40 % des pannes électroniques en France sont réparées. Mais des enquêtes ont montré que près des deux tiers des Européens préfèrent réparer leurs produits plutôt que d'en acheter de nouveaux. Tout comme les balances de cuisine de marque Imene, les responsables français estiment que le système actuel est en panne et doit être réparé.

Pour tenter de désamorcer cette vaste quantité de déchets évitables, l'Assemblée nationale française a voté l'année dernière l'introduction d'un indice de "réparabilité" pour les appareils tels que les machines à laver, les tondeuses à gazon, les téléviseurs et les téléphones intelligents. Ce faisant, le gouvernement français espère faire passer le taux de réparation des appareils électroniques à 60 % d'ici cinq ans.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les déchets électroniques sont le type de déchets domestiques qui connaît la croissance la plus rapide au monde, et qui devrait doubler d'ici 2050.

Ces règles sont entrées en vigueur en janvier et obligent les fabricants à afficher des cotes - similaires au système de classification énergétique déjà largement en place - qui sont calculées à l'aide de cinq mesures : facilité de réparation, prix des pièces de rechange, disponibilité des pièces de rechange, disponibilité de la documentation de réparation et une dernière mesure qui variera selon le type d'appareil. Après la première année, une amende de 15 000 euros (+9 millions FCFA) sera infligée aux producteurs, distributeurs et vendeurs qui ne respectent pas les règles. Le projet de loi prévoit également un indice de "durabilité" à partir de 2024, qui sera assorti de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.

"Nous voulons limiter la consommation des ressources naturelles mondiales", explique Véronique Riotton, la députée française qui a été le rapporteur de la loi. "Tout le monde est concerné. L'objectif est d'améliorer le marché de la réparabilité et j'espère que cet indice sensibilisera les consommateurs à cette crise écologique".

Le système de notation a été annoncé comme le premier de ce genre dans le monde, jetant ainsi les bases pour que d'autres pays suivent. On espère que le système français lancera une course entre les entreprises pour améliorer la réparabilité. Les militants estiment que ces mesures permettront à un plus grand nombre de personnes ainsi qu'à des tiers tels que des ateliers de réparation d'effectuer les travaux - ce qui pourrait entraîner une plus grande adhésion.

"La réparabilité ne figure pas en tête de liste des priorités de l'industrie [électronique]", explique Maarten Depypere, ingénieur en politique de réparation chez iFixit Europe, une société privée qui attribue des notes de réparabilité aux produits. "Mais la France a vraiment pris en compte les consommateurs avec cette loi. C'est une solution très équilibrée qui, à mon avis, entraînera une plus grande concurrence entre les entreprises. Je pense que tous les pays devraient l'adopter," dit-il.

Des études préliminaires démontrent que l'augmentation des réparations pourrait avoir un impact énorme. Selon une analyse du Bureau européen de l'environnement (BEE), un réseau d'organisations de défense de l'environnement en Europe, le fait de prolonger d'un an la durée de vie de toutes les machines à laver, ordinateurs portables, aspirateurs et téléphones intelligents dans l'UE permettrait d'économiser quatre millions de tonnes de dioxyde de carbone par an d'ici 2030, ce qui équivaut à retirer deux millions de voitures des routes chaque année.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les cafés de réparation, comme celui-ci à Paris en 2014, offrent aux particuliers la possibilité d'apprendre à réparer leurs propres appareils et dispositifs cassés.

Toutefois, les activistes affirment que l'indice de réparabilité de la France présente un grave défaut, à savoir que ce sont les fabricants qui s'évaluent eux-mêmes, et non un organisme indépendant.

"Il y a évidemment un risque de partialité si les fabricants déclarent eux-mêmes le score", déclare Jean-Pierre Schweitzer, responsable de la politique des produits et de l'économie circulaire au BEE. "Mais c'est le premier label national de ce genre. Il montre que la question de la réparation est devenue de plus en plus importante. Nous n'avons pas besoin d'être des luddites (des adeptes de Ned Ludd) - il s'agit de réimaginer la façon dont nous utilisons la technologie".

Selon M. Schweitzer, un certain nombre de progrès politiques récents reflètent le soutien à ce que l'on a appelé le "droit à la réparation" pour les consommateurs. En décembre 2019, l'UE a adopté ses premières exigences en matière d'écoconception pour les produits blancs tels que les réfrigérateurs, les machines à laver, l'éclairage et les présentoirs. Cette décision a été rapidement suivie par le "Green Deal" de l'UE et par un nouveau plan d'action pour l'économie circulaire, avec un engagement explicite à explorer le "droit de réparer". Depuis lors, la Commission européenne a lancé des processus de consultation portant sur des ensembles de produits plus larges tels que les textiles, les meubles et les piles. Plus récemment, en novembre, le Parlement européen a adopté un rapport en faveur de l'établissement de règles plus strictes en matière de "droit de réparation".

Les projets au niveau national progressent également. En Autriche, le gouvernement a réduit de moitié la TVA sur certaines réparations, la ramenant à 10 %, et plusieurs États ont introduit un système de bons pouvant aller jusqu'à 100 euros (65 596 FCFA) pour financer les réparations. En Hongrie, le gouvernement a prolongé la période de garantie de certains appareils jusqu'à trois ans. Plus loin, l'Australie a lancé un rapport sur le "droit à la réparation", dont les conclusions sont attendues pour février. Certains États américains ont mis en place des droits de réparation depuis une décennie, mais ils se concentrent principalement sur les véhicules.

Ces évolutions nécessiteront des changements importants dans la façon dont les fabricants de biens fonctionnent actuellement et dans les produits qu'ils fabriquent, souligne Chloé Mikolajczak de la campagne "Right to Repair", une coalition de 40 organisations dans 15 pays européens. De nombreux écouteurs sans fil, dit-elle, ne peuvent pas être démontés ou réparés du tout - une fois que les piles sont mortes, il faut s'en débarrasser. Les smartphones sont de plus en plus complexes et comportent plusieurs caméras, ce qui les rend plus difficiles à réparer.

Les mises à jour logicielles font partie de cette réparabilité, ajoute Mme Mikolajczak, et les fabricants devront entretenir les anciens appareils. Cela n'a pas toujours été le cas. Le fabricant de haut-parleurs Sonos a été critiqué en 2019 pour une fonctionnalité logicielle qui rendait les anciens appareils inutilisables. Apple a alimenté la controverse en réduisant intentionnellement la capacité de calcul des anciens iPhones après une pratique connue sous le nom d'"obsolescence planifiée".

Crédit photo, Alamy Légende image, Une grande partie des déchets électroniques des pays riches sont exportés vers les pays pauvres, où ils causent des problèmes de santé et d'environnement.

DigitalEurope, un organisme de l'industrie des technologies numériques qui représente des entreprises comme Amazon, Apple et Google, a refusé de commenter lorsqu'il a été contacté par BBC Future Planet. Mais un porte-parole a fait référence à la prise de position de DigitalEurope, qui déclare que ses "membres ont depuis longtemps montré la voie en matière de progrès environnemental" et qu'elle "souligne la nécessité de garantir des exigences équilibrées" pour le droit à la réparation.

Le document demande que toute règle relative au droit de réparation soit "proportionnée, réalisable, rentable et respecte la confidentialité des affaires" et soutient que "les fabricants devraient continuer à choisir le remplacement par un service professionnel par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires techniques certifiés", qui, selon lui, sont préférables aux réparateurs tiers pour des raisons de qualité, d'affaires, de sécurité et d'environnement.

"Nous ne pensons pas que ces arguments tiennent la route", soutient Mikolajczak. "Il n'y a aucune raison de penser que les réparations par des tiers pourraient entraîner des dommages. Et si les entreprises concurrentes voulaient vraiment examiner les appareils de leurs concurrents, elles n'auraient pas besoin d'un réparateur tiers pour le faire. Ces restrictions rendent simplement la réparation des appareils plus difficile et plus coûteuse pour les consommateurs," poursuit-elle.

Pour ceux qui fréquentent les cafés de Paris, cependant, la réalité des réparations est tout autre. Des bavardages animés, l'odeur de pâtisseries fraîches et le cliquetis des outils remplissent la salle, avec une douzaine de postes de réparation occupés par les participants.

"On m'a dit que ce n'était pas réparable", raconte Caroline, une habitante du quartier, en brandissant un formulaire d'un fabricant déclarant que sa machine à coudre, vieille de 20 ans, est irréparable. "Mais nous avons identifié le problème en quelques minutes. Les choses fonctionnent mieux lorsque nous prenons les choses en main".

