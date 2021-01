Coronavirus : l'OMS critique l'UE sur le contrôle des exportations de vaccins

Relativement peu de vaccins ont été administrés jusqu'à présent dans les pays les plus pauvres

S'exprimant lors de l'Agenda de Davos - une version virtuelle du sommet mondial - il estime que la thésaurisation des vaccins "maintiendrait la pandémie en activité et ... ralentirait la reprise économique mondiale" en plus d'être un "échec moral catastrophique" qui pourrait encore accroître l'inégalité mondiale.

Que fait l'Union européenne ?

"La protection et la sécurité de nos citoyens est une priorité et les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne nous laissent pas d'autre choix que d'agir", soutient la Commission européenne.

Ces contrôles concerneront une centaine de pays dans le monde, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Australie; mais de nombreux autres, y compris des pays plus pauvres, en sont exemptés.

Toutefois, l'UE a été contrainte de revenir sur son projet d'imposer des restrictions à l'exportation de vaccins à travers la frontière de l'île d'Irlande, après les protestations de Dublin et de Londres.

L'UE insiste sur le fait que ses contrôles sont temporaires et ne constituent pas une interdiction d'exportation.

Pourquoi cela se produit-il maintenant ?

La nouvelle arrive au moment où l'Union européenne se trouve dans un conflit très public avec le fabricant de médicaments AstraZeneca au sujet de l'approvisionnement, et sous la pression croissante de la lenteur de la distribution des vaccins.

Plus tôt dans la journée de vendredi, la Commission a rendu public un contrat confidentiel avec AstraZeneca, la société suédo-britannique à l'origine du vaccin d'Oxford, afin d'étayer son argument selon lequel la firme n'a pas tenu ses promesses de livraison au bloc européen.

Les vaccins produits par Pfizer en Belgique sont actuellement exportés vers le Royaume-Uni, et l'UE insiste sur le fait qu'une partie du vaccin d'AstraZeneca produit en Angleterre est destiné sous contrat à des citoyens de l'UE.

À l'annonce des contrôles à l'exportation, l'autorité européenne de réglementation des médicaments, l'EMA, a autorisé l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca chez les plus de 18 ans.

Qui est exempté des contrôles à l'exportation ?

L'UE autorise quelque 92 dérogations au régime de contrôle des exportations, notamment pour les dons de vaccins au Covax, le programme mondial d'aide aux pays pauvres, et pour les exportations vers la Suisse, les pays des Balkans occidentaux, la Norvège et l'Afrique du Nord. D'autres pays méditerranéens, comme le Liban et Israël, sont également exemptés.