Vaccins du Covid : ceux qui fonctionnent - et les autres à venir

Par James Gallagher

Correspondant santé et science

Des campagnes de vaccination de masse sont en cours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Toute une série de vaccins, conçus de manière totalement différente, sont utilisés pour réduire les risques de tomber malade, de devoir être hospitalisé ou de mourir.

Et deux nouveaux vaccins viennent de faire l'objet d'essais cliniques à grande échelle.

Pourquoi avons-nous besoin d'un vaccin ?

Plus d'un an s'est écoulé depuis l'apparition du virus, mais la grande majorité des personnes sont toujours vulnérables au virus.

Les restrictions imposées à nos vies sont la seule chose qui freine le virus, car elles réduisent ses possibilités de se propager.

Les vaccins apprennent à notre corps à combattre l'infection et constituent "la" stratégie de sortie de la pandémie.

Les trois grands

Les trois premiers vaccins sont ceux développés par Pfizer/BioNTech, Moderna et Oxford/AstraZeneca.

Pfizer et Moderna ont tous deux mis au point des vaccins à ARN - une nouvelle approche incroyablement rapide à concevoir.

Ils injectent un minuscule fragment du code génétique du virus dans l'organisme, ce qui commence à produire une partie du coronavirus et l'organisme monte une défense.

Ces vaccins ont été approuvés au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis.

Le vaccin d'Oxford est subtilement différent car il utilise un virus inoffensif pour transporter le même matériel génétique dans le corps. Il a été approuvé au Royaume-Uni et en Europe.

C'est le plus facile des trois à utiliser car il peut être conservé au réfrigérateur plutôt que de nécessiter des températures très froides.

Toutes les doses sont censées être administrées en deux fois, mais le Royaume-Uni donne la priorité à l'administration de la première dose au plus grand nombre possible de personnes et retarde la seconde.

Les deux nouveaux

Des données provenant d'essais à grande échelle sur deux nouveaux vaccins ont également été présentées récemment.

Les travaux de Janssen et Novavax vont maintenant être examinés par les autorités de réglementation des médicaments avant qu'ils puissent se joindre à l'effort de vaccination.

Le vaccin de Janssen utilise la même technique que celui d'Oxford, mais il est essentiel qu'il soit administré en une seule injection, plutôt qu'en deux comme c'est le cas habituellement.

De plus, comme il ne nécessite qu'un réfrigérateur pour être stocké et qu'un milliard de doses sont prévues cette année, il pourrait avoir un impact significatif dans le monde entier.

Novavax utilise une approche différente, à l'ancienne, des vaccins - les protéines du virus et un produit chimique pour amorcer le système immunitaire sont injectés dans le corps.

Que fait le reste du monde ?

Il existe d'autres vaccins dignes d'intérêt, même s'ils ne sont pas utilisés en Europe et aux États-Unis.

Les vaccins Sinovac, CanSino et Sinopharm ont été développés par des scientifiques en Chine et des accords ont été signés avec d'autres pays d'Asie et d'Amérique du Sud.

Environ un million de personnes en Chine auraient reçu l'injection Sinopharm.

Le vaccin Spoutnik V, développé par le centre de recherche russe Gamaleya, a publié les premières données d'essais indiquant qu'il est efficace et que certaines personnes ont été immunisées.

Sont-ils tous aussi efficaces ?

Il est difficile de comparer les résultats d'une entreprise avec ceux d'une autre, car leurs essais auront été menés de manière légèrement différente et à des moments différents de la pandémie.

Cependant, tous les principaux vaccins semblent avoir un impact important sur vos chances de devoir être hospitalisé ou de mourir de la maladie de Covid.

Cependant, l'une des questions les plus importantes - est-ce qu'ils vous empêchent de propager le virus - reste inconnue.

La compréhension de la méthode qui donne les meilleurs résultats sera étudiée dans le cadre d'essais de provocation où des personnes sont délibérément infectées par le virus.

Qu'en est-il des variants ?

De nouvelles versions du coronavirus apparaissent dans les pays du monde entier.

Toutefois, les données de Janssen et Novavax, qui disposent des premières données "réelles" sur les nouvelles variantes, constituent un signal d'alarme.

Tous deux ont montré une baisse de leur efficacité globale en Afrique du Sud, où un nouveau variant inquiétant s'est répandu.

Les résultats sont encore bons et nettement meilleurs que l'absence totale de vaccin, mais ils soulignent à quel point le coronavirus est une cible mouvante.

Nous devrons peut-être changer les vaccins que nous utilisons à l'avenir.

Qui reçoit le vaccin en premier ?

Les pays ont établi des listes de priorités pour savoir qui sera le premier à recevoir le vaccin.

Au Royaume-Uni, le personnel de première ligne du NHS, les résidents et les travailleurs des maisons de soins et les plus de 80 ans ont été les premiers à recevoir un vaccin.

Le plan consiste à cibler les personnes les plus âgées et celles qui sont cliniquement extrêmement vulnérables avant de passer au reste de la population.

Que reste-t-il à faire ?