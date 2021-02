Une fusée de biocarburants révolutionnaire pourrait être un "Uber pour l'espace"

Par Jane O'Brien

BBC News, Limestone, Maine

La neige a tourbillonné et un vent mordant a fait chuter la température de plusieurs degrés sous zéro lorsque le Stardust 1.0 a fait ses débuts dans une ancienne base militaire du Maine.

Attachée à une remorque et tirée par une camionnette le long d'une piste utilisée autrefois par les bombardiers B-52 pendant la guerre froide, ce n'était pas l'entrée la plus glamour pour une fusée sur le point de marquer l'histoire.

Et elle a bien failli ne pas l'être, car les conditions de sous-zéro ont fait des ravages avec l'électronique et les nuages se sont amoncelés.

Mais après plusieurs retards et alors que la lumière du dimanche après-midi diminuait, Stardust a finalement décollé, devenant le premier lancement commercial d'une fusée alimentée par un carburant bio-dérivé.

Sascha Deri, qui a inventé le biocarburant, est méfiant quant à sa composition, mais il affirme qu'il peut provenir de fermes du monde entier. Fondateur et directeur général de bluShift Aerospace, lui et son équipe ont passé plus de six ans à affiner la formule et à concevoir un moteur hybride modulaire, qui est également unique.

"Nous voulons prouver qu'un carburant bio-dérivé peut servir aussi bien, voire mieux dans certains cas, que les carburants traditionnels pour alimenter les fusées et les charges utiles dans l'espace", dit-il.

"Il coûte en fait moins cher au kilogramme que le carburant traditionnel pour fusée et il est totalement non toxique. Et c'est un combustible neutre en carbone qui est intrinsèquement meilleur pour notre planète et plus responsable".

Crédit photo, Knack Factory/Courtesy Aerospace Légende image, Il s'agit du premier lancement commercial d'une fusée alimentée par un carburant bio-dérivé.

Stardust est une petite fusée de seulement 6 mètres de long et pesant 250 kg. Mais comme elle est relativement bon marché et n'a pas besoin de l'infrastructure de haute technologie des fusées plus grandes, elle contribuera à rendre la recherche spatiale accessible à un plus grand nombre de personnes.

Les étudiants, les chercheurs et les entreprises pourront mener des expériences et tester des produits avec un contrôle et une fréquence accrus.

"Actuellement, il existe des trains de marchandises vers l'espace, comme SpaceX et ULA, et des bus vers l'espace, comme les fusées de taille moyenne", explique Deri.

"Ils emmènent des milliers de kilos dans l'espace. Mais il n'existe pas de service de lancement spatial permettant à une ou deux charges utiles d'aller dans l'espace. Il n'y a pas d'Uber pour aller dans l'espace. Nous voulons être le service Uber vers l'espace".

Pour le premier lancement, la charge utile comprenait une expérience de lycée et des tests sur un alliage appelé nitinol, fabriqué par les laboratoires de recherche Kellogg à Salem, dans le New Hampshire.

Selon le fondateur Joe Kellogg, le nitinol est un matériau à mémoire de forme qui est utilisé dans les dispositifs médicaux tels que les endoprothèses. Il est également utilisé pour protéger les charges utiles des fusées contre les vibrations.

"Nous sommes très impliqués dans l'espace et nous essayons de participer à des missions plus importantes comme les missions lunaires et les missions martiennes qui se préparent. Notre objectif à long terme est de construire des fusées entières en nitinol", dit-il.

"Nous pensons pouvoir les rendre plus légères et plus efficaces sur le plan énergétique," poursuit-il.

Crédit photo, Knack Factory/Courtesy Aerospace Légende image, Une deuxième fusée prévue sera suborbitale et une version ultérieure appelée Red Dwarf entrera en orbite polaire

Alors que Stardust a volé à seulement un mile dans le ciel avant de revenir en parachute sur Terre, une deuxième fusée prévue sera suborbitale et une version ultérieure appelée Red Dwarf entrera en orbite polaire.

Les orbites polaires offrent une plus grande exposition à la terre que les orbites équatoriales.

Et le Maine est géographiquement adapté à de tels lancements, ce qui le rend attrayant pour l'industrie croissante des communications par satellite, explique Terry Shehata, directeur exécutif du Maine Space Grant Consortium, financé par l'agence spatiale américaine, Nasa.

Selon certaines estimations, les services de lancement de petits satellites pourraient générer 69 milliards de dollars (plus de 51 000 milliards FCFA) au cours de la prochaine décennie.

À lui seul, bluShift prévoit de créer 40 nouveaux emplois en cinq ans grâce au lancement de minuscules satellites appelés cubesats.

Le Maine dispose déjà de l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'industrie, affirme M. Shehata. Au plus fort de la guerre froide, la base aérienne de Loring à Limestone était la première ligne de défense du pays.

Des bombardiers B-52 armés d'ogives nucléaires tournaient constamment dans le ciel en état d'alerte élevé pour dissuader toute menace de la part de la Russie.

Stardust était lancé depuis la piste de 4,8 kilomètres en béton armé de la base et était temporairement logé dans un hangar construit pour les avions de chasse.

La base a été fermée en 1994, ce qui a eu des effets économiques dévastateurs sur la région.

Parmi les autres anciennes bases, citons Brunswick Landing, qui pourrait devenir le centre de contrôle de mission d'un complexe portuaire spatial à l'échelle de l'État.

"Le Maine a les bonnes ressources, nous avons les gens, nous avons l'avantage géographique de pouvoir nous lancer en orbite polaire. Tout ce que nous devons faire, c'est croire en nous-mêmes que nous pouvons le faire", déclare Deri.

