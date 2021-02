Comment un pays abandonne les carburants polluants

By Nessa Tierney

BBC News

Crédit photo, Tina Claffey Photography

Les tourbières ont joué un rôle historique dans l'économie et la culture irlandaises, mais ce combustible à haute teneur en carbone est en déclin rapide. Comment les régions irlandaises dépendantes de la tourbe vont-elles s'adapter ?

"La misère, juste la misère - tes doigts sont douloureux, tes jambes sont douloureuses - mes jambes ont encore des crampes et cela fait trois jours que je n'y suis pas allé".

Eoin, dix-sept ans, à moitié endormi, se plaint de sa récente expérience de retourner des mottes de gazon sur une tourbière près de sa maison dans le comté d'Offaly, dans les Midlands d'Irlande. "Mais il faut le faire - c'est le seul moyen de chauffer ma maison et l'eau".

Le gazon est un autre terme désignant la tourbe, qui est extraite des tourbières qui couvrent une grande partie de cette région d'Irlande.

En parcourant ce paysage plat, on voit souvent d'immenses étendues de terre brune, à l'aspect mort, avec des monticules de tourbe broyée, ou des piles de gazon rectangulaires disposées pour sécher.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Au cours des dernières décennies, une grande partie de l'extraction de la tourbe en Irlande a été effectuée par des machines à usage commercial, pour être utilisée dans les centrales électriques et l'horticulture. Pour l'usage domestique, la majorité du gazon est maintenant coupée à la machine, mais il y a souvent du travail manuel car les générations plus âgées et plus jeunes aident au séchage et au ramassage du gazon.

L'Irlande n'ayant pas de pétrole, un approvisionnement limité en gaz et presque pas de charbon, le gazon a été un combustible important pour l'Irlande, ce qui a permis à l'île d'être autosuffisante sur le plan énergétique.

De nombreuses familles possèdent encore une zone de tourbière, souvent transmise de génération en génération, dont elles peuvent récolter suffisamment de combustible pour tenir toute l'année. C'est un élément important de la culture et de l'identité nationale irlandaise - dans son poème Bogland, Seamus Heaney le décrit comme "gentil, beurre noir/fusion et ouverture sous les pieds".

L'odeur caractéristique de la fumée de gazon dans l'air est depuis longtemps le signal que vous avez quitté la ville pour arriver dans la campagne irlandaise.

Crédit photo, Paula Nolan

Bien que la pratique de couper le gazon soit vieille de plusieurs siècles, voire de plusieurs milliers d'années, et qu'elle ait encore cours dans plusieurs pays, on reconnaît de plus en plus que le fait de le brûler pour en faire du combustible n'est pas durable. La tourbe est un combustible très peu carboné, plus encore que le charbon.

Les tourbières intactes sont un puits de carbone efficace, mais les tourbières endommagées sont une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre, libérant chaque année près de 6 % des émissions mondiales de CO2.

Alors que l'Irlande tente d'abandonner rapidement la tourbe, les personnes qui dépendent de ce combustible sont confrontées à un avenir incertain, et à la nécessité de trouver de nouvelles utilisations pour les terres qui ont été consacrées pendant des décennies à la coupe du gazon.

Lire aussi :

Eoin fait partie d'un groupe d'élèves du secondaire du village de Ferbane qui ont participé à deux grèves climatiques en 2019.

La tension entre la dépendance au gazon et la nécessité de réduire les émissions de carbone ne lui échappe pas, ni à ses camarades grévistes du climat.

Lorsque je les rencontre, ils sont rassemblés dans une classe avec leur professeur d'études environnementales et sociales, Aoibhinn Molloy-Roche, dans un groupe socialement éloigné.

Elle a veillé à ce que l'apprentissage des tourbières fasse partie de leur expérience scolaire, y compris une excursion dans une tourbière haute préservée locale.

L'une d'entre elles, Liadh, 14 ans, est la fille d'agriculteurs. "Cela fait partie de notre culture parce que nous grandissons avec", dit-elle.

"Il faut trouver un équilibre entre le fait d'être plus respectueux de l'environnement et la façon dont tous les agriculteurs vont obtenir de l'énergie - il existe des alternatives mais elles sont coûteuses".

Le gazon est un élément très important de l'économie de cette région depuis plus de 70 ans. Il a fourni des emplois très nécessaires à l'une des régions les plus pauvres d'Irlande, grâce à des centrales électriques et à la société d'État responsable de l'extraction de la tourbe - Bord na Móna.

Cependant, l'exploitation commerciale de la tourbe doit maintenant cesser, et rapidement, si le pays veut respecter ses obligations internationales en matière d'émissions de carbone et d'habitats.

Le pays émet 13 tonnes de gaz à effet de serre par personne chaque année, ce qui le place au troisième rang des pays de l'Union européenne. L'agriculture, les transports et la combustion de combustibles fossiles sont les principaux contributeurs en Irlande, et le gazon fait partie du problème.

Crédit photo, Paula Nolan

Cette zone d'Offaly a été particulièrement touchée par la décision surprise des autorités de planification en 2019 de ne pas autoriser la centrale électrique de Shannonbridge, située à proximité, à continuer de brûler de la tourbe.

Cette décision a été un choc énorme pour la communauté car elle a entraîné la fermeture soudaine de la centrale et la perte de centaines d'emplois, avec des répercussions sur les emplois dans le secteur de l'extraction de la tourbe et d'autres entreprises connexes. Ce que les gens pensaient être une phase de dix ans d'arrêt de l'extraction commerciale de la tourbe était soudain un délai d'un an.

Le professeur des élèves, Molloy-Roche, estime que la conversation sur la fin de l'extraction de la tourbe aurait dû avoir lieu bien plus tôt.

"La responsabilité est passée de gouvernement en gouvernement et maintenant, nous en sommes arrivés à un point où nous sommes confrontés à des amendes massives et il n'est pas viable de garder ces endroits ouverts".

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, A Dakar, la pollution fait payer un lourd tribut aux enfants

Chez eux, dans leur ferme voisine, la mère de Liadh, Geraldine, a beaucoup de sympathie pour les personnes touchées. "Le changement est difficile.

Même si les gens savaient que cela allait arriver, quand l'annonce a été faite, il y a eu des protestations, du tumulte", dit Geraldine. "Cela fait partie de la culture irlandaise - et tout d'un coup, cela a disparu."

Pour Geraldine, il s'agit de savoir comment atteindre les objectifs climatiques sans apporter l'incertitude aux communautés qui dépendent de combustibles tels que la tourbe.

"Il y a beaucoup de discussions dans l'école de Liadh sur le changement climatique et ils sont très proactifs. C'est brillant et l'idéologie est excellente", déclare Geraldine. "Nous tempérons un peu les choses en disant : "D'accord, mais comment faites-vous cela sur le terrain ?

Dans ce foyer, les discussions sur le changement climatique et l'énergie sont fréquentes autour de la table. Il ne s'agit pas de débats passionnés, comme toute la famille tient à le souligner - ils acceptent tous que des changements doivent avoir lieu - mais des contradictions surgissent néanmoins.

La maison familiale et la maison voisine de la grand-mère de Liadh sont chauffées par du gazon coupé dans la parcelle familiale. Les deux maisons peuvent être chauffées pour 700 € (459.169 Fcfa) pour l'hiver, me dit Ronan, le père de Liadh. Il estime que le chauffage des deux maisons au mazout coûterait entre quatre et six fois plus cher. "Il y a donc une énorme économie."

Pippa Hackett est une politicienne du Parti Vert et ministre d'État irlandaise pour l'utilisation des terres et la biodiversité. Elle est également agricultrice ici dans le comté d'Offaly.

"Bien sûr, il y a une grande prise de conscience qu'une époque qui a si bien servi les gens là-bas touche à sa fin", me dit-elle. "Les gens se demandent d'où vont venir les emplois qui correspondent à ceux qu'ils avaient. Ils se demandent s'ils pourront rester dans les Midlands".

Hackett pense qu'il y a un sentiment de détermination, de lutte contre les pertes d'emploi et la migration économique. "Les gens ont commencé à parler de l'importance de l'accès à la large bande, des transports publics décents - et de la protection de l'environnement naturel".

Lire aussi :

Vision à long terme

Parfois décrites comme des "forêts tropicales miniatures" en raison de leur abondance de différentes espèces de flore et de faune, les tourbières couvrent près de 3 % de la surface de la terre, et à une époque, un cinquième du paysage irlandais.

Les tourbières des Midlands irlandais sont des "tourbières hautes", le type de tourbière le plus menacé, avec seulement 1 % de leur étendue d'origine restant aujourd'hui intact.

La tourbe est formée par l'accumulation de végétation en décomposition au cours de milliers d'années. Sous leur forme intacte, les tourbières éliminent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et, globalement, elles stockent deux fois plus de carbone que toutes les forêts du monde réunies.

Mais lorsque les tourbières sont drainées pour être coupées, la matière organique qu'elles contiennent commence à se décomposer, libérant des gaz à effet de serre - avant même que la tourbe ne soit extraite et brûlée, ce qui ajoute encore aux émissions.

C'est la réalité de la plupart des tourbières d'Irlande. Sur un site près de la ville de Birr, dans le comté d'Offaly, des machines jaunes d'abattage chargent sur des camions de la tourbe broyée, transformée en une substance ressemblant à de la terre.

C'est le dernier chapitre de l'histoire de ce site comme source de combustible. Les travailleurs ne font plus qu'enlever ce qui a déjà été pris dans le sol, et rien d'autre ne sera déterré.

Mais comme la plupart des tourbières commerciales d'Irlande vont bientôt fermer, la question est maintenant de savoir ce que cette terre va devenir.

Sur une route droite et étroite qui traverse cette tourbière, je rencontre John Feehan, un géologue et botaniste qui a étudié les tourbières tout au long de sa carrière, et qui a une vision de la façon dont la terre pourrait changer.

Crédit photo, Tina Claffey Photography

D'un côté de la route, le terrain est plat et brun à perte de vue. Cependant, à quelques mètres de là, de l'autre côté, se trouve une forêt. Feehan me dit que cette zone boisée était aussi une tourbière en activité, où le gazon était coupé à la main.

Une école locale a persuadé Bord na Móna de leur donner ce terrain de 28 hectares - la tourbière de Killaun - pour que les élèves puissent étudier la biodiversité.

"Quand vous regardez là-dedans, vous avez l'impression de voir une savane naturelle", dit Feehan. Lorsque nous marchons le long d'une promenade glissante, il nous indique les endroits où poussent les pins sylvestres.

"Ça va devenir de plus en plus une forêt de pins." Plus loin, il n'y a pas d'arbres mais une couverture végétale de bruyère et de lichen. Cette végétation agit pour "sceller" la tourbière et réduire ses émissions.

Lire aussi :

De ce qui était essentiellement une tourbière stérile il y a 40 ans, elle abrite aujourd'hui de nombreuses espèces de papillons de nuit et de papillons, de rares escargots, des coléoptères et des tritons.

Si un visiteur est calme, il peut avoir la chance d'apercevoir des lézards se prélassant au soleil. Une araignée de radeau de 5 cm - le plus grand arachnide indigène d'Irlande - est presque camouflée sur la promenade en bois.

Feehan pense que cette petite zone montre le potentiel de ce qui pourrait être réalisé si la mosaïque de dizaines de milliers d'hectares de tourbières à travers les Midlands irlandais était laissée à la régénération après la fin de l'extraction de la tourbe.

"La valeur exceptionnelle de cette terre est pour la conservation de la biodiversité et sa contribution au climat à long terme", dit-il. "Vous parlez de quelque chose qui serait d'une énorme importance d'un point de vue européen et international".

Crédit photo, Paula Nolan

Les géologues et les climatologues pensent en décennies, en siècles ou même en millénaires. Mais il est difficile pour tous les membres de la communauté d'avoir une telle vision à long terme.

Face à l'impact potentiellement dévastateur de la fin soudaine de l'industrie de la tourbe, le gouvernement irlandais finance un programme de transition équitable pour les Midlands.

Ce programme comprendra la reconversion, le financement de nouvelles entreprises, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, et des investissements dans les secteurs du tourisme, du patrimoine et des loisirs.

Bord na Móna s'est engagé dans un programme de restauration des tourbières et participe déjà à l'aménagement de sites de tourbières, comme le "parc de découverte" du Lough Boora, où les visiteurs peuvent se promener ou observer les oiseaux et découvrir la tourbière de près.

En plus de la croissance de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, ces activités créeront des emplois, mais il n'est pas certain qu'ils soient aussi nombreux que ceux qui ont été perdus.

Il est essentiel de trouver des solutions concrètes pour les travailleurs et leurs familles qui en ressentent les effets aujourd'hui, mais aussi pour la prochaine génération qui quittera le système éducatif dans les années à venir.

Un membre du groupe d'étudiants auquel je rends visite, Ava-Grace, 16 ans, affirme que les étudiants vont continuer à faire grève dans les écoles.

"Il est important de réfléchir à ce que nous pouvons faire au niveau local", me dit-elle. Il faut le faire parce qu'il nous reste très peu de temps avant que le changement climatique ne soit irréversible".

Nous pouvons utiliser à notre avantage le fait que nous avons besoin d'autres sources d'énergie - nous pouvons avoir des parcs éoliens - nous pouvons transformer les zones marécageuses en attractions touristiques".

Le village où se trouve leur école possède un petit morceau de tourbière haute intacte. Les grands-parents d'Eoin en avaient une partie, mais le gazon était de si mauvaise qualité qu'il ne valait pas la peine de le couper. Bien que cela ait sans doute été difficile pour eux à l'époque, cela signifie maintenant que cette tourbière peut devenir un équipement communautaire.

"Il est prévu d'y construire un trottoir de bois", dit Eoin. "Elle montrera aux gens à quoi elle peut ressembler si elle n'est pas détruite. Si vous montrez aux gens les alternatives à ce qu'il y a là, cela leur plaira plus que si vous leur lisiez des statistiques et des chiffres".

Pippa Hackett est certaine que même si l'utilisation des marais pour l'énergie prend fin, ils continueront à occuper une place centrale dans la région.

Je vois les tourbières des Midlands comme une "figure mère". Pendant des générations, elle a chauffé nos maisons, soutenu nos emplois, nous a nourris, habillés et éduqués. Mais aujourd'hui, elle est âgée et a besoin de nous pour prendre soin d'elle pendant sa retraite. Nous devons le reconnaître et continuer à l'apprécier. Et je crois que nous pouvons le faire".