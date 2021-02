Ocasio-Cortez raconte comment elle a survécu à une agression sexuelle

La politicienne démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez affirme être une survivante d'une agression sexuelle.

La députée dévoile son traumatisme en accusant les républicains qui détournent les responsabilités de l'émeute du Capitole du mois dernier d'utiliser "les tactiques des agresseurs".

"Je suis une survivante d'une agression sexuelle", dit-elle, en retenant ses larmes. "Et je n'ai pas dit ça à beaucoup de gens dans ma vie."

Elle est l'une des démocrates les plus en vue du Congrès.

Mme Ocasio-Cortez, qui se décrit comme une démocrate socialiste représentant le 14ème district de New York, est également souvent la cible des conservateurs.

Dans un "Instagram Live" de lundi soir, la jeune femme de 31 ans ne révèle pas grand-chose sur son calvaire d'agression sexuelle, mais elle raconte : "quand on subit un traumatisme, le traumatisme se cumule sur chacun d'entre nous".

Elle fustige les républicains conservateurs comme le sénateur du Texas Ted Cruz pour avoir nié ce qu'elle décrit comme leur responsabilité dans l'assaut du complexe du Capitole, qui a fait cinq morts.

La semaine dernière, M. Cruz s'est mis d'accord avec Mme Ocasio-Cortez sur une question de politique générale, et elle s'en est prise à lui : "vous avez failli me faire assassiner il y a trois semaines, alors vous pouvez rester en dehors de tout ça."

Durant le programme "Instagram Live" de lundi soir, elle critique Chip Roy, un membre du Congrès du Texas, pour avoir exigé qu'elle s'excuse auprès de M. Cruz.

"Ce sont les tactiques des abuseurs", réagit-elle lors du show devant environ 150 000 téléspectateurs. "Ou plutôt, ce sont les tactiques que les abuseurs utilisent".

Et donc, quand je vois cela se produire, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, c'est : " Plus jamais ça ". Je ne vais pas laisser cela se reproduire. Je ne vais pas laisser cela m'arriver à nouveau. Je ne vais pas laisser cela se reproduire pour les autres personnes qui ont été victimes de cette situation. Et je ne laisserai pas cela arriver à notre pays. Nous ne laisserons pas cela se produire".

"Avancer"

Elle met également en avant le sénateur Josh Hawley, un républicain du Missouri, qui s'est joint à M. Cruz pour contester les résultats de l'élection présidentielle de novembre, alors que l'ancien président Donald Trump affirme que le vote a été volé.

Une foule de partisans de Trump fait irruption au Capitole le 6 janvier alors que les législateurs se réunissent pour certifier la victoire électorale du président Joe Biden, et Mme Ocasio-Cortez décrit le chaos qui s'en est suivi comme un "film de zombies".

Pendant son "Instagram Live", elle a déclaré : "nous ne pouvons pas aller de l'avant sans rendre des comptes. Nous ne pouvons pas guérir sans rendre des comptes. Tous ces gens qui nous disent d'aller de l'avant le font à leur propre convenance".

Elle ajoute : "les gens qui disent : "nous devrions aller de l'avant", "nous ne devrions pas avoir de comptes à rendre", etc., disent : "pouvez-vous juste oublier tout cela pour que nous puissions, vous savez, recommencer ?"

Mme Ocasio-Cortez décrit comment elle s'est cachée dans sa salle de bain au bureau du Congrès pendant le chaos de l'émeute du Capitole le mois dernier.

"Je pensais que j'allais mourir", dit-elle.

Elle raconte comment elle s'est cachée derrière la porte de la salle de bain, et a aperçu un homme blanc entrer dans son bureau en criant : "où est-elle ? Où est-elle ?"

La députée déclare qu'il s'agissait d'un officier de la police du Capitole, mais il l'a regardée avec "colère et hostilité" et ne s'est pas identifié comme un membre des forces de l'ordre.

Mme Ocasio-Cortez explique qu'elle et son personnel ne savaient pas si l'officier était là pour "nous aider ou nous faire du mal".

Elle poursuit : "pour beaucoup de gens, si vous avez vécu un traumatisme quelconque, comme le simple fait de le reconnaître et de l'admettre, c'est déjà un grand pas".

"Surtout dans un monde où les gens essaient constamment de vous dire que vous n'avez pas vécu ce que vous avez vécu ou que vous mentez".

"Ou que, vous savez, ce sont des traumatismes supplémentaires en plus de ce que vous avez déjà vécu, c'est vrai, si vous êtes un survivant d'abus, de négligence, d'abus verbal, d'agression sexuelle, vous savez, et cetera, il y a le traumatisme de vivre ce que vous avez vécu".

"Et puis il y a le traumatisme après coup des gens qui ne vous croient pas, ou qui essaient de vous humilier publiquement, ou qui essaient de vous mettre dans l'embarras," souligne-t-elle.

"Et cela s'intériorise aussi, parce que souvent, vous ne voulez pas y croire non plus".

"Vous ne voulez pas penser que cela vous est arrivé. Vous ne voulez pas penser que cette personne X vous a fait du mal".

Vous ne voulez pas admettre que vous avez été victime d'abus, d'agressions, etc., parce que vous ne voulez pas être une "victime", n'est-ce pas ?

"Est-ce qu'ils vont vous croire ?"

Mme Ocasio-Cortez dit qu'elle est prête à recevoir des critiques après avoir partagé son calvaire d'agression sexuelle parce qu'il n'est pas directement lié à l'émeute du Capitole.

Les gens vont dire que : "oh, elle essaie juste de faire en sorte que ça la concerne", ajoute-t-elle.

"Et toutes ces pensées normales et lancinantes. Et, comme je l'ai dit, tous vos traumatismes peuvent se croiser et interagir."

Elle précise que le Congrès a mis des conseillers à la disposition des législateurs, en particulier ceux qui ont rencontré des émeutiers, afin de les aider à surmonter cette épreuve.

Mme Ocasio-Cortez ajoute : "ces gens qui essaient simplement de nous dire de passer à autre chose, c'est comme si on tirait la page, ils utilisent les mêmes tactiques que tous les autres agresseurs qui vous disent simplement de passer à autre chose".

"Cet homme qui vous a touché de manière inappropriée au travail, vous dit de passer à autre chose. Est-ce qu'ils vont vous croire ?"