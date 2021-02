Biden signe des décrets pour réunir les familles de migrants séparées

Le président américain Joe Biden a signé trois textes visant à réunir les familles de migrants séparées par une politique de l'ère Trump et ordonnant une révision de l'agenda plus large de son prédécesseur en matière d'immigration.

Les deuxième et troisième ordonnances ont consacré mardi une révision des politiques d'immigration de Donald Trump qui ont réduit le droit à l'asile, ralenti l'immigration légale aux États-Unis et annulé le financement des pays étrangers.

S'exprimant à la Maison Blanche, M. Biden a déclaré "nous allons travailler à défaire la honte morale et nationale de l'administration précédente qui, littéralement, et non au sens figué, a arraché les enfants des bras de leurs familles, de leurs mères et de leurs pères, à la frontière et sans aucun plan, aucun plan, pour réunir les enfants qui sont toujours en garde à vue et leurs parents".