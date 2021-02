Min Aung Hlaing, le général qui a pris le pouvoir en Birmanie

Crédit photo, Reuters Légende image, Le général de 64 ans a passé toute sa carrière dans l'armée influente

Min Aung Hlaing n'a cessé de gravir les échelons du Tatmadaw, la puissante armée de Birmanie, mais en tant que commandant en chef depuis dix ans, il a également exercé une influence politique importante avant le coup d'État du 1er février.

Il a réussi à maintenir le pouvoir du Tatmadaw alors même que le pays était en transition vers la démocratie, mais il a été condamné et sanctionné par la communauté internationale pour son rôle présumé dans les attaques des militaires contre les minorités ethniques.

Alors que la Birmanie revient à un régime militaire sous sa direction, Min Aung Hlaing semble maintenant prêt à étendre son pouvoir et à façonner l'avenir immédiat du pays.

L'ascension

Le général de 64 ans a passé toute sa carrière dans l'armée influente, qu'il a rejoint en tant que cadet.

Ancien étudiant en droit à l'université de Yangon, il est entré à l'Académie des services de défense à sa troisième tentative en 1974.

Ce fantassin relativement modeste a continué à obtenir des promotions régulières et a gravi les échelons, pour finalement devenir commandant du Bureau des opérations spéciales 2 en 2009.

Crédit photo, Reuters Légende image, La Birmanie a la deuxième plus grande armée d'Asie du Sud-Est

A ce poste, il a supervisé les opérations dans le nord-est de la Birmanie, qui ont conduit des dizaines de milliers de réfugiés de minorités ethniques à fuir la province orientale de Shan et la région de Kokang, le long de la frontière chinoise.

Malgré les allégations de meurtres, de viols et d'incendies criminels contre ses troupes, Min Aung Hlaing a continué à monter et en août 2010, il est devenu chef d'état-major associé.

Moins d'un an plus tard, il a été nommé au poste le plus élevé de l'armée, avant des généraux de plus haut rang, succédant ainsi au chef de longue date Than Shwe au poste de commandant en chef en mars 2011.

Quand Min Aung Hlaing est devenu chef militaire, le blogueur et écrivain Hla Oo - qui a déclaré qu'ils se connaissaient depuis l'enfance - l'a décrit comme "un guerrier aguerri de la brutale armée birmane", mais l'a également qualifié de "savant et gentleman sérieux".

Influence politique et "génocide"

Min Aung Hlaing a entamé son service en qualité de chef militaire alors que la Birmanie passait à la démocratie en 2011 après des décennies de régime militaire, mais il est resté soucieux de maintenir le pouvoir du Tatmadaw.

Son influence politique et sa présence sur les médias sociaux se sont accrues alors que le Parti de l'Union, de la solidarité et du développement (USDP), soutenu par l'armée, dirigeait le gouvernement.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, En Birmanie, un rapport de l'Onu épingle des officiers

En 2016, lorsque la Ligue nationale pour la démocratie (LND) d'Aung San Suu Kyi est arrivée au pouvoir, il semblait s'être adapté au changement en travaillant et en apparaissant lors d'événements publics avec elle.

Crédit photo, Reuters Légende image, Min Aung Hlaing était autrefois heureux de travailler avec Aung San Suu Kyi

Malgré ce changement, il a veillé à ce que le Tatmadaw continue à détenir 25 % des sièges parlementaires et des portefeuilles ministériels essentiels liés à la sécurité, tout en résistant aux tentatives de la LND de modifier la constitution et de limiter le pouvoir militaire.

En 2016 et 2017, les militaires ont intensifié la répression contre la minorité ethnique rohingya dans le nord de l'État de Rakhine, ce qui a conduit de nombreux musulmans rohingyas à fuir la Birmanie.

Le chef militaire a été fustigé au niveau international pour le prétendu "génocide", et en août 2018, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a déclaré : "les principaux généraux militaires de Birmanie, dont le commandant en chef, le général supérieur Min Aung Hlaing, doivent faire l'objet d'une enquête et de poursuites pour génocide dans le nord de l'État de Rakhine, ainsi que pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans les États de Rakhine, Kachin et Shan".

Suite à la déclaration du Conseil, Facebook a supprimé son compte, ainsi que ceux d'autres personnes et organisations qui, selon le réseau social, avaient "commis ou permis de graves violations des droits de l'homme dans le pays".

Les États-Unis l'ont sanctionné à deux reprises, en 2019 pour son rôle présumé dans le "nettoyage ethnique" et les violations des droits de l'homme, et en juillet 2020, le Royaume-Uni l'a également sanctionné.

La prise du pouvoir

Les élections générales de novembre 2020 ont vu une victoire écrasante de la LND, selon les chiffres officiels, mais dans les mois qui ont suivi, le Tatmadaw et l'USDP, soutenu par l'armée, ont contesté les résultats à plusieurs reprises.

L'USDP a fait des allégations de fraude électorale généralisée. Ces allégations ont été rejetées par la commission électorale avant la session parlementaire prévue le 1er février pour confirmer le nouveau gouvernement.

La spéculation d'un coup d'État s'est développée au milieu de l'impasse entre le gouvernement et les forces armées. Le 27 janvier, Min Aung Hlaing a averti que "la constitution sera abolie, si elle n'est pas suivie", citant l'exemple de précédents coups d'État militaires en 1962 et 1988.

Le 30 janvier, son bureau semble avoir inversé cette position, affirmant que les médias avaient mal interprété les propos des responsables militaires concernant l'abolition de la constitution.

Cependant, dans la matinée du 1er février, le Tatmadaw a arrêté le conseiller d'État Aung San Suu Kyi, le président Win Myint et d'autres hauts responsables, et a déclaré un état d'urgence d'une durée d'un an.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Les Rohingyas face à une épidémie de diphtérie.

Min Aung Hlaing assumera tout le pouvoir de l'État pendant cette période en sa qualité de commandant en chef, et a immédiatement donné la priorité aux prétendues irrégularités électorales.

Une réunion du Conseil de défense et de sécurité nationale, dirigée par lui, a déclaré qu'il enquêterait sur les allégations de fraude et organiserait de nouvelles élections, invalidant de fait la victoire de la LND.

Min Aung Hlaing devait initialement quitter son poste de commandant en chef après avoir atteint l'âge de la retraite de 65 ans en juillet de cette année, mais il s'est maintenant donné au moins une autre année au pouvoir - et peut-être plus - avec le retour apparent de la Birmanie à un régime militaire.