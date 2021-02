Jeff Bezos: pourquoi le patron d'Amazone quitte son poste de directeur général

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, va quitter son poste de directeur général du géant du commerce électronique qu'il a créé dans son garage, il y a près de 30 ans.

Il en deviendra le président du conseil d'administration, ce qui, selon lui, lui donnera "le temps et l'énergie" de se concentrer sur ses autres activités.

Jeff Bezos, qui dispose d'une fortune de près de 200 milliards de dollars, sera remplacé par Andy Jassy, qui dirige actuellement l'activité de cloud computing d'Amazon.

Le changement aura lieu au cours du second semestre 2021, a déclaré la société.

"Être le PDG d'Amazon est une responsabilité profonde, et cela consomme. Quand vous avez une telle responsabilité, il est difficile de mettre l'accent sur autre chose", a déclaré M. Bezos dans une lettre au personnel d'Amazon mardi.

"En tant que président du conseil d'administration, je resterai engagé dans d'importantes initiatives d'Amazon, mais j'aurai aussi le temps et l'énergie nécessaires pour me concentrer sur le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post, et mes autres passions".

"Je n'ai jamais eu autant d'énergie, et il ne s'agit pas de prendre ma retraite. Je suis super passionné par l'impact que ces organisations peuvent avoir", a-t-il ajouté.

Une meilleure visibilité auprès du public

Jeff Bezos, 57 ans, dirige Amazon depuis ses débuts en tant que librairie en ligne en 1994. L'entreprise emploie aujourd'hui 1,3 million de personnes dans le monde et s'occupe de tout, de la livraison de colis et de la diffusion de vidéos en continu aux services en cloud et à la publicité.

Il a amassé une fortune de 196,2 milliards de dollars, selon la liste des milliardaires de Forbes, ce qui fait de lui l'homme le plus riche du monde. Cependant, l'indice des milliardaires de Bloomberg place le patron de Tesla, Elon Musk, juste devant lui.

Amazon a vu sa croissance déjà explosive monter en flèche l'année dernière, la pandémie ayant provoqué une augmentation des achats en ligne.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars en 2020, soit une hausse de 38 % par rapport à 2019. Les bénéfices ont presque doublé, passant à 21,3 milliards de dollars.

En annonçant ces plans, M. Bezos a déclaré qu'il continuerait à se concentrer sur de nouveaux produits et initiatives.

"Lorsque vous regardez nos résultats financiers, vous voyez en fait les résultats cumulés à long terme de l'invention", a-t-il déclaré. "En ce moment, je vois Amazon à son niveau le plus inventif, ce qui en fait un moment optimal pour cette transition."

Ce bouleversement survient alors que Jeff Bezos est de plus en plus connu du public.

Il a connu un divorce public, a versé sa fortune dans d'autres entreprises, comme la société d'exploration spatiale Blue Origin et le journal Washington Post.

"Il ne part pas"

Amazon fait également face à un contrôle croissant des régulateurs, qui ont remis en question son pouvoir monopolistique. Et sa domination sur le cloud computing est de plus en plus contestée par d'autres entreprises technologiques, telles que Microsoft et Alphabet, société mère de Google et YouTube.

La décision de Jeff Bezos de transférer les activités quotidiennes de la société a été une surprise. Mais les investisseurs sont restés impassibles, le cours de l'action de la société n'ayant guère changé en dehors des heures de bureau.

Lors d'un appel aux analystes pour discuter des résultats financiers de l'entreprise, le directeur financier d'Amazon, Brian Olsavsky, a déclaré "Jeff ne part pas, il va trouver un nouvel emploi... Le conseil d'administration est super actif et important dans la réussite d'Amazon".

M. Jassy, diplômé de Harvard, travaille pour Amazon depuis 1997 et a contribué au développement d'Amazon Web Services, longtemps considéré comme le moteur de profit de la société.

La division fournit des services de cloud computing et de stockage aux gouvernements et aux entreprises, notamment McDonald's et Netflix.

"Andy est bien connu au sein de l'entreprise et est chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi. Il sera un leader exceptionnel, et il a toute ma confiance", a déclaré M. Bezos.

Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que ce n'était "pas un hasard" si Amazon choisit la tête de l'activité "cloud" pour diriger la société.

C'est une véritable surprise. Mais il faut se rappeler que Jeff Bezos lui-même vaut près de 200 milliards de dollars.

Et quand vous êtes aussi riche, imaginez ce que vous pouvez faire. Jeff Bezos a de grandes ambitions en dehors d'Amazon.

Sa société Blue Origin veut "construire une route vers l'espace". Il a également injecté 10 milliards de dollars dans le Fonds pour la Terre, destiné à lutter contre les effets du changement climatique.

Oh, et il est aussi propriétaire du Washington Post.

Comment Amazon va-t-elle s'en sortir ? Eh bien, surtout, il ne partira pas. En tant que président du conseil d'administration et fondateur, il exercera toujours un énorme pouvoir sur la société.

Cependant, son retrait signifiera inévitablement une moindre influence.

Son remplaçant - Andy Jassy - a dirigé Amazon Web Services, la division en plein essor d'Amazon consacrée aux activités dans le cloud.

Son ascension au sommet souligne l'importance de cette activité pour Amazon.

Un autre cadre supérieur, Jeff Wilke, qui dirigeait les activités de consommation de l'entreprise, a annoncé son départ à la retraite l'année dernière.

Amazon Web Services "a continué à briller au cours de son dernier trimestre et représente désormais une part plus importante des ventes. Le potentiel ici est énorme, et les avantages évolutifs qui en découlent devraient faire dresser les oreilles", a-t-elle déclaré.

Les ventes globales de l'entreprise ont augmenté de 44 % au cours des trois derniers mois de l'année pour atteindre 125,6 milliards de dollars, stimulées en partie par la reprise des confinements dans certaines régions du monde ainsi que par une date ultérieure pour le "Prime Day" de l'entreprise, lorsque celle-ci augmente ses ventes grâce à une série de remises.

Amazon Web Services a vu ses ventes augmenter de 28 % pour atteindre 12,7 milliards de dollars.

Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies, a écrit sur Twitter que cette "énorme" annonce montrait à quel point les services sur le cloud sont essentiels pour les activités d'Amazon

Mais elle a ajouté qu'elle ne pensait pas que Bezos avait "fini d'avoir un impact sur l'avenir de l'entreprise".

