Golden Globes 2021 : trois femmes réalisatrices entrent dans l'histoire en étant nominées

Trois femmes sont nominées pour le prix du meilleur réalisateur aux Golden Globe Awards - la première fois qu'il y en a plus d'une en une seule année.

Regina King, Chloe Zhao et Emerald Fennell sont en lice pour ce prix, qui n'avait auparavant nominé que cinq femmes au cours des 77 ans d'histoire des Golden Globes.

Mank est en tête de la course aux prix du cinéma avec six nominations, tandis que The Crown est en tête des catégories TV, également avec six nominations.

Sacha Baron Cohen et Olivia Colman sont parmi les Britanniques en lice pour les prix d'interprétation.

Les nominations ont tardivement donné le coup d'envoi de la saison des Hollywood Awards de cette année, qui a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Le film d'Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7, et la comédie télévisée Schitt's Creek ont également obtenu de bons résultats, avec cinq nominations chacun.

Doubles nominations pour les stars de Borat et The Crown

Crédit photo, Amazon/Netflix Légende image, Sacha Baron Cohen dans Borat et Olivia Colman dans The Crown

Baron Cohen, Colman et Anya Taylor-Joy ont chacun été nominés pour deux rôles.

Baron Cohen s'est dit " ému et honoré " d'être reconnu pour les films Borat Subsequent Moviefilm et The Trial of the Chicago 7.

"Ces deux films sont différents, mais ils partagent un thème commun", a-t-il écrit sur Twitter. "Parfois, nous devons protester contre l'injustice avec notre propre farce."

Il a ensuite plaisanté en disant qu'il avait déjà engagé Rudy Giuliani, l'avocat de l'ancien président Trump, pour contester les résultats. La star a également une troisième nomination, en tant que producteur de la suite de Borat.

Taylor-Joy, quant à elle, a été retenue pour le drame d'échecs de Netflix, The Queen's Gambit, et pour l'adaptation cinématographique de Jane Austen, Emma.

Colman, qui a gagné le prix de la meilleure actrice dans un drame télévisé pour avoir joué la reine dans The Crown de Netflix l'année dernière, pourrait répéter cela cette année, et est également présélectionnée pour son prochain film The Father.

La Couronne règne

Quatre des co-stars de The Crown de Colman ont également été nominées : Emma Corrin (la princesse Diana), Josh O'Connor (le prince Charles), Gillian Anderson (Margaret Thatcher) et Helena Bonham Carter (la princesse Margaret).

Les bookmakers ont fait de la quatrième saison de la série, la favorite pour remporter le prix de la meilleure série télévisée devant Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark et Ratched. Et ce, malgré une dispute sur la façon dont la série dépeint la famille royale.

Crédit photo, Netflix Légende image, Emma Corrin et Josh O'Connor jouent le rôle de Diana et Charles dans la quatrième saison de The Crown

Le créateur de la série, Peter Morgan, a déclaré que toutes les personnes engagées dans la série Netflix étaient "ravies d'être reconnues de cette manière".

"Cette saison semble vraiment avoir trouvé un écho auprès des publics de toutes les générations dans le monde entier", a-t-il déclaré. "Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants ou plus fiers".

Les femmes derrière la caméra

Emerald Fennell sera familière aux téléspectateurs de The Crown pour avoir joué Camilla Parker-Bowles. La Britannique n'a pas été nominée pour son jeu d'actrice - mais elle a été nominée pour Promising Young Woman, son premier long métrage en tant que réalisatrice.

Elle a également été nominée pour le meilleur scénario pour l'écriture de ce thriller comique sombre, et était auparavant scénariste en chef pour la deuxième série de Killing Eve.

Crédit photo, Universal/Amazon/Searchlight Légende image, De gauche à droite : Emerald Fennell, Regina King et Chloe Zhao sont en lice pour le prix du meilleur réalisateur

Les fans de cinéma et de télévision connaîtront également Regina King, qui a remporté un Oscar et un Golden Globe pour avoir joué dans If Beale Street Could Talk en 2018, et qui est maintenant derrière la caméra avec One Night in Miami.

Et la réalisatrice chinoise Chloe Zhao est devenue la première femme d'origine asiatique à être candidate au prix du meilleur réalisateur des Golden Globes, pour Nomadland.

La dernière réalisatrice à avoir été nominée pour le prix du meilleur réalisateur est Ava DuVernay pour Selma en 2014, et la seule femme à avoir remporté le prix est Barbra Streisand pour Yentl en 1984.

Nomadland et Promising Young Woman sont également nominés pour le meilleur film dramatique aux côtés de Mank, The Trial of the Chicago 7 et The Father.

Les meilleurs films

Mank - 6 nominations

- 6 nominations The Trial of the Chicago 7 - 5

- 5 The Father - 4

- 4 Nomadland - 4

- 4 Promising Young Woman - 4

Des choix controversés

Les Globes se partagent la plupart des prix entre les drames et les comédies musicales. Parmi les nominés pour le meilleur film musical/comique, on trouve Music, le premier film de la pop star Sia.

Mais son film a suscité la controverse en raison de son casting de la danseuse Maddie Ziegler dans le rôle d'une jeune fille autiste.

L'actrice Ruth Madeley, qui souffre de spina-bifida, a exprimé sa solidarité avec "toute personne autiste qui est à juste titre dévastée de voir Music de Sia nominé".

"Les personnes handicapées sont plus que jamais nécessaires dans l'industrie pour aider à changer le récit dont nous sommes tous si malades", a-t-elle écrit sur Twitter.

Crédit photo, Netflix Légende image, James Corden a été nominé pour The Prom, mais Meryl Streep - qui avait été chaudement conseillée - a échoué.

Music est confrontée à la suite de Borat, à l'enregistrement Disney+ du hit de Broadway Hamilton, à la comédie en boucle temporelle Palm Springs et au film de Netflix The Prom.

James Corden a été nominé, à la surprise générale, pour le prix du meilleur acteur dans une comédie musicale ou une comédie pour The Prom, après avoir été critiqué pour avoir pris un personnage qui, de son propre aveu, est "aussi gay qu'un seau de perruques".

Plus de Britanniques en lice

Crédit photo, HBO Légende image, Hugh Grant et Nicole Kidman sont tous deux nominés pour The Undoing

Les stars britanniques Riz Ahmed, Sir Anthony Hopkins et Gary Oldman seront en compétition pour le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour Sound of Metal, The Father et Mank.

Ils sont rejoints par feu Chadwick Boseman, récompensé à titre posthume pour Black Bottom de Ma Rainey, et par l'acteur franco-algérien Tahar Rahim, nominé pour The Mauritanian.

Vanessa Kirby et Carey Mulligan sont toutes deux en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique pour respectivement Pieces of a Woman et Promising Young Woman.

D'autres stars britanniques figurent sur les listes restreintes, notamment John Boyega, Rosamund Pike, Dev Patel, Daniel Kaluuya, Jodie Comer, Matthew Rhys et Nicholas Hoult.

Hugh Grant a été nominé pour le prix du meilleur acteur dans une série télévisée limitée pour The Undoing, le même prix qu'il a remporté en 2019 pour A Very English Scandal. Sa co-star Nicole Kidman est opposée à Daisy Edgar-Jones, de Normal People, pour l'équivalent féminin.

Lily Collins a été nominée pour le succès de Netflix Emily In Paris - mais il n'y avait pas de place pour Michaela Coel ou son drame acclamé de la BBC, I May Destroy You.

Les meilleures séries télévisées

The Crown - 6 nominations

- 6 nominations Schitt's Creek - 5

- 5 Ozark - 4

- 4 The Undoing - 4

- 4 The Great - 3

- 3 Ratched - 3

Netflix domine (mais pas Bridgerton)

Crédit photo, LIAM DANIEL/NETFLIX Légende image, Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor ont raté les nominations pour Bridgerton

Avec l'arrêt des salles de cinéma et les retards de nombreux films, la diffusion en continu a pris le dessus au cours de l'année dernière. En conséquence, Netflix est en tête des Golden Globes avec 22 des 70 films nominés et 20 des 54 films nominés, ce qui donne au géant du streaming un tiers de toutes les nominations au total.

Pourtant, il n'y avait pas de place pour son drame Bridgerton, bien que la série soit devenue la "plus grande série jamais diffusée" par le service.

Qu'est-ce que les nominations nous apprennent sur la course aux Oscars ?

Présentés chaque année par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), les Golden Globes sont les prix cinématographiques les plus prestigieux derrière les Oscars.

Les lauréats de cette année seront annoncés à la fin du mois lors d'une cérémonie bi-annuelle animée par Tina Fey à New York et Amy Poehler à Los Angeles.

Dans une année normale, on s'attendrait à ce que de nombreux nominés figurent parmi les nominés aux Oscars. Mais ce n'est pas une année normale. Les Oscars auront lieu deux mois plus tard que d'habitude, car ils ont été reportés du 28 février qu'occupe actuellement la cérémonie des Globes.

La période d'éligibilité pour les Oscars de cette année a été prolongée de deux mois, ce qui signifie que les films sortis en salle ou en ligne avant la fin du mois de février pourraient être en lice.