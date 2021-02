Covid : comment le Covid-19 provoque une "crise de l'oxygène" dans les pays en développement

By Pablo Uchoa

BBC World Service

Crédit photo, Reuters Légende image, Dans de nombreux pays, dont le Pérou et le Brésil (photo), les parents ont dû fournir de l'oxygène à leurs proches malades

Avant que la clinique ne manque d'oxygène, Maria Auxiliadora da Cruz avait montré des signes encourageants de progrès contre le Covid-19.

Le 14 janvier, son taux d'oxygène était supérieur à la normale de 95% - mais quelques heures après avoir été privée de cette ressource vitale, ses statistiques ont chuté à 35%.

À ce stade, les patients sont normalement intubés et oxygénés par une machine. Au lieu de cela, l'infirmière retraitée de 67 ans est décédée.

"C'était horrible", raconte sa belle-fille Thalita Rocha, en deuil. "C'était une catastrophe. De nombreux patients âgés ont commencé à se détériorer et à devenir bleus".

Dans une vidéo émouvante qui s'est propagée sur les réseaux sociaux, elle a décrit ce qui se passait à la Policlínica Redenção dans la ville de Manaus, dans le nord du Brésil.

"Nous sommes dans une situation désespérée. Une unité d'urgence entière est tout simplement à court d'oxygène.... Beaucoup de gens meurent".

Elle dit à la BBC que dix personnes du service sont mortes ce jour-là et pense que sa belle-mère aurait pu survivre.

"Elle n'est pas morte de Covid. Malheureusement, elle est décédée à cause du manque d'oxygène."

Crédit photo, Thalita Rocha Légende image, Thalita Rocha a appelé à l'aide dans une vidéo qui est devenue virale sur les médias sociaux

Avec plus de 219 000 morts, le Brésil est le deuxième pays au monde pour ce qui est du nombre de décès dus à la pandémie.

À Manaus, le système de santé de la ville s'est effondré à deux reprises pendant la pandémie et les décès ont doublé entre décembre et janvier, ce qui a incité le gouvernement local à annoncer des plans pour 22 000 nouvelles tombes.

Mais les hôpitaux et les cliniques du Brésil ne sont pas les seuls à se battre pour l'approvisionnement en oxygène.

Au Mexique, où plus de 152 000 personnes sont mortes pendant la pandémie, on a signalé des vols de bouteilles d'oxygène dans les hôpitaux et les cliniques. Dans un cas, deux hommes ont été arrêtés après qu'un camion chargé de bouteilles d'oxygène volées a été retrouvé au nord de Mexico.

Au début de ce mois, des vidéos dénonçant des pénuries d'oxygène dans au moins deux hôpitaux en Égypte ont fait surface. Dans l'une d'elles, un homme a filmé des lits couverts à l'hôpital al-Husseiniya, dans le nord-est du gouvernorat de Sharqia, et a déclaré que "tout le monde est mort dans l'unité de soins intensifs".

Les autorités égyptiennes ont déclaré que quatre patients étaient morts à cause de maladies chroniques existantes - et non d'un manque d'oxygène - et ont fermement nié l'existence de problèmes d'approvisionnement.

Mais des rapports sur des incidents similaires dans plusieurs pays ont mis en évidence la pression exercée sur les gouvernements pour qu'ils fournissent ce traitement de base qui sauve des vies.

La "crise de l'oxygène".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon l'OMS, un patient sur cinq souffrant de covid-19 aura besoin d'oxygène, mais la proportion est plus élevée dans les cas graves

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une personne sur cinq souffrant du Covid-19 aura besoin d'oxygène. Dans les cas graves, ce chiffre passe à trois sur cinq. L'organisation affirme ne pas disposer de données spécifiques à chaque pays, mais ajoute que certains hôpitaux ont vu la demande d'oxygène augmenter de cinq à sept fois les niveaux normaux en raison de l'afflux de patients atteints de maladies graves et critiques.

PATH, une organisation mondiale à but non lucratif qui aide plusieurs gouvernements à répondre à la pandémie, a constaté que la demande d'oxygène a "considérablement augmenté" en 2020 en raison de l'afflux de patients souffrant d'hypoxémie - de faibles niveaux d'oxygène dans le sang - due au Covid-19.

"Nous devons penser à l'oxygène autant qu'à l'électricité, à l'eau ou à d'autres services essentiels", déclare Lisa Smith, du programme PATH sur la dynamique du marché.

"Cela ne peut pas être quelque chose qui nous préoccupe seulement quand c'est mauvais, parce que quand c'est mauvais, des gens vont mourir".

Actuellement, près de 1,5 million de bouteilles d'oxygène sont nécessaires chaque jour dans les pays à faibles et moyens revenus pour faire face à la demande supplémentaire générée par la pandémie, selon l'outil de suivi des besoins en oxygène pour le Covid-19.

Cet outil en ligne aide à estimer l'ampleur du défi pour les décideurs politiques et a été développé par le partenariat Covid-19 Respiratory Care Response Coordination qui comprend PATH et Every Breath Counts, un partenariat public-privé préconisant l'amélioration de l'approvisionnement en oxygène dans les pays à faibles et moyens revenus.

"Il y a une crise de l'oxygène en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine", déclare Leith Greenslade, de Every Breath Counts. "Ces pays n'apprécient pas la quantité d'oxygène dont les patients du Covid-19 ont besoin : certains auront besoin de dix, vingt fois plus d'oxygène qu'un patient normal ayant besoin d'oxygène".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon PATH, la demande en oxygène a "considérablement augmenté" dans les pays à faibles et moyens revenus à cause de Covid-19

Selon l'outil de suivi des besoins en oxygène, le Brésil a connu l'une des plus fortes augmentations de la demande en oxygène au monde depuis novembre - nécessitant environ 340 000 bouteilles supplémentaires par jour pour traiter les cas de Covid.

Après que Manaus a atteint le pic de la crise, des dons d'oxygène ont été faits depuis d'autres États et à travers la frontière du Venezuela.

Mais Jesem Orellana, un épidémiologiste de la Fondation Oswaldo Cruz, a déclaré à la BBC que le risque de pénurie continue et est exacerbé par la demande mondiale.

Crédit photo, Family handout Légende image, La santé de Maria Auxiliadora da Cruz s'est rapidement détériorée suite à un manque d'oxygène à la clinique de Manaus

Dans d'autres pays en développement, comme l'Inde, la demande en oxygène a augmenté de 68 % entre avril et juillet, puis de 84 % entre juillet et le pic de septembre.

Adamu Isah de Save the Children au Nigeria - où 10 000 bouteilles supplémentaires sont nécessaires chaque jour - a décrit une "perception générale selon laquelle il y a un manque d'oxygène dans presque toutes les régions du pays".

En Afrique du Sud, l'outil de suivi des besoins en oxygène estime que le pays a besoin de 100 000 bouteilles supplémentaires par jour. Le ministre de la santé Zweli Mkhize a déclaré que le gouvernement faisait "de son mieux pour s'assurer que l'oxygène est disponible" et qu'il avait ordonné aux fabricants d'oxygène, dont les principaux clients sont normalement des groupes miniers, de donner la priorité aux besoins médicaux.

D'où vient l'oxygène médical ?

Crédit photo, EPA Légende image, Seule une faible proportion de l'oxygène produit dans le monde est destinée à un usage médical

Selon PATH, l'oxygène médical ne représente que 5 à 10 % de la production mondiale d'oxygène. Le reste est utilisé dans diverses industries, telles que l'exploitation minière, la chimie et la pharmacie.

Il est produit en grandes quantités dans des usines et livré aux hôpitaux de deux manières : soit en vrac dans des réservoirs de liquide, soit sous forme de gaz sous pression dans des bouteilles contenant de plus petits volumes.

L'oxygène liquide est la meilleure technologie disponible et la moins chère, mais elle exige des hôpitaux qu'ils disposent de l'infrastructure adéquate pour acheminer l'oxygène au chevet du patient. Cette pratique est courante dans les pays développés tels que les États-Unis et les pays d'Europe.

Les bouteilles n'ont pas besoin de tuyaux et peuvent être livrées aux cliniques sans infrastructure sophistiquée. Toutefois, leur distribution à plus petite échelle signifie qu'elles sont moins rentables, en plus d'être lourdes à transporter et à manipuler, ce qui comporte également un risque accru de contamination croisée.

"Certains pays dépendent presque entièrement de l'expédition d'oxygène aux hôpitaux à l'aide de bouteilles sur un terrain accidenté et sur de longues distances", explique le professeur Mike English, qui codirige l'unité des services de santé du programme de recherche du KEMRI-Wellcome Trust à Nairobi et le Health Systems Collaborative de l'université d'Oxford au Royaume-Uni.

"C'est un problème énorme et les montants nécessaires sont presque impossibles à fournir".

Il affirme que la distribution d'oxygène était un problème en Afrique avant la pandémie.

"Avant Covid, il y avait de nombreuses occasions où même dans les hôpitaux appropriés, un enfant malade, un nouveau-né malade ou toute personne en situation d'urgence, n'aurait pas reçu l'oxygène dont il avait besoin", explique-t-il.

"Covid a rendu ce problème plus visible car il touche maintenant aussi les adultes".

L'oxygène, une "pensée après coup"

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'oxygène peut être fourni sous différentes formes, par exemple par des machines qui le filtrent de l'air, appelées concentrateurs

L'oxygène est considéré comme un médicament essentiel par l'OMS depuis 2017.

Mais selon Mme Smith, sa fourniture a jusqu'à présent été traitée comme "une réflexion après coup" - décrivant le problème comme "une véritable question de systèmes de santé" avec divers "éléments" nécessaires pour améliorer la situation.

Chaque expert qui s'est adressé à la BBC a fait le même constat, incluant dans son analyse le besoin d'équipement, de formation et de solutions à plus long terme.

Les hôpitaux, par exemple, pourraient construire leurs propres usines d'oxygène pour produire un approvisionnement régulier. Mais elles sont coûteuses, ont besoin d'une électricité fiable et nécessitent une expertise considérable et des ingénieurs qualifiés pour les entretenir, ce qui n'est pas toujours possible, dit le professeur English.

Comme toute "solution facile" apparente, les installations d'oxygène nécessitent des zones beaucoup plus vastes du système de santé pour être fonctionnelles", ajoute-t-il.

Crédit photo, UNICEF Malawi/2020/Govati Nyirenda Légende image, Grycian Mussa exploite une des usines d'oxygène du Malawi, mise en place avec l'aide de l'Unicef et de UK Aid

Au Malawi, il y a trois usines de ce type - à l'hôpital central Queen Elizabeth de Blantyre, à l'hôpital de Nkhata Bay et à l'hôpital central de Kamuzu à Lilongwe.

Pour les construire, le pays a dû faire venir des équipements et du savoir-faire d'Afrique du Sud, explique Grycian Mussa, l'ingénieur médical principal de l'hôpital.

"Avec le confinement, c'était une crise, car tout venait d'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud et le Malawi étaient en état de confinement", explique-t-il.

"Je pense qu'il est temps que nous, pays africains, formions des techniciens locaux dans nos pays et que nous examinions comment nous pouvons nous maintenir. Sinon, nous compterons toujours sur l'aide d'autres pays au milieu des crises".

Le besoin de formation a déjà été souligné au Nigeria par le "bureau de l'oxygène", mis en place avec l'aide d'ONG et d'autres agences pour conseiller sur la fourniture et l'utilisation de l'oxygène, explique M. Isah.

"Même si vous apportez tous les systèmes d'oxygène du monde, si vous ne formez pas les gens sur la façon de détecter les faibles niveaux d'oxygène dans le sang, vous perdez vraiment votre temps", dit-il.

Crédit photo, Getty Images

Les oxymètres, qui sont fixés au doigt pour mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang, sont un moyen abordable de surveiller les patients si les personnes sont formées pour les utiliser. Mais il reste la question de l'approvisionnement.

"Même ceux-ci, qui devraient être plus faciles à mettre à disposition à l'échelle, ne sont généralement pas disponibles dans les pays à faible et moyen revenu en Afrique. Les fournir n'est qu'un début", explique le professeur English.

"Nous devons considérer l'approvisionnement en oxygène comme un défi à l'échelle du système et aborder tous les éléments ensemble".

D'autres solutions à court terme comprennent l'utilisation de concentrateurs d'oxygène - une machine qui filtre l'air et le transforme en oxygène de qualité médicale.

L'OMS en a distribué quelque 16 000 dans le monde entier pendant la pandémie, mais elle a averti qu'ils "ne sont pas suffisants pour les patients atteints de maladies graves qui auront besoin de plus de flux d'oxygène".

Crédit photo, Reuters Légende image, Les oxymètres sont un moyen abordable et efficace de mesurer les besoins en oxygène, selon les experts de la santé

Avant même la pandémie, des agences multilatérales comme l'Unicef distribuaient des concentrateurs d'oxygène et investissaient dans des usines à oxygène dans les hôpitaux des pays en voie de développement pour lutter contre des maladies comme la pneumonie - le "tueur silencieux" dont on estime qu'il tue 800 000 enfants chaque année.

Aujourd'hui, des organisations comme Save the Children et des experts comme le professeur English craignent que l'impact du Covid-19 sur les réserves d'oxygène n'ait un effet d'entraînement sur le traitement d'autres maladies.

"L'oxygène est utile dans de nombreux cas, du plus petit bébé qui a besoin d'oxygène à une personne souffrant d'une maladie pulmonaire chronique avancée dans les populations âgées", déclare Mme Greenslade.

"Le Covid nous a montré à quel point il est essentiel dans les pays où il n'existe ni vaccin ni médicament contre le Covid. Souvent, le problème est de savoir si l'on reçoit de l'oxygène ou non, si l'on vit ou si l'on meurt".