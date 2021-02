Un essai au Royaume-Uni examine le mélange de différents vaccins contre le Covid

L'idée est d'offrir une plus grande souplesse dans le déploiement des vaccins et d'aider à faire face à toute perturbation potentielle de l'approvisionnement.

Et M. Zahawi a déclaré à BBC Breakfast que cela avait été fait avec d'autres vaccins tels que les vaccins contre l'hépatite, la polio et la rougeole, les oreillons et la rubéole.

L'étude recrutera des personnes âgées de 50 ans ou plus, qui n'ont pas encore reçu le vaccin Covid, à Londres, Birmingham, Liverpool, Nottingham, Bristol, Oxford et Southampton.

Pourquoi le mélange de deux vaccins pourrait-il renforcer la protection?

Bien que cette étude ait été initialement conçue pour offrir une plus grande souplesse dans la mise en œuvre des vaccins, il est possible que le mélange des vaccins puisse offrir une protection encore meilleure et plus durable.