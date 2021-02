Nicholas Carr : "nous devenons moins intelligents, plus fermés d'esprit et intellectuellement limités avec la technologie"

Lucía Blasco

BBC News Mundo

Nicholas Carr a publié plusieurs livres et articles sur les effets de la technologie sur nos esprits.

Il y a quelques années, un écrivain américain a osé lancer en l'air une question rhétorique que beaucoup ont qualifiée d'exagérée : "Google nous rend-il plus stupides ?"

Peu après, ce même auteur, Nicholas Carr, a publié un best-seller du New York Times, finaliste du prix Pullitzer et traduit en 25 langues, ce qui l'a réaffirmé comme le principal critique de l'internet à l'époque : "The shallows : what the internet is doing to our brains" (Les bas-fonds : ce qu'internet fait à nos cerveaux).

Les hyperliens ne nous permettent pas de nous concentrer, soutient M. Carr à l'époque. Aujourd'hui, il transfère sa théorie aux téléphones portables, qui, dit-il, affaiblissent notre pensée même lorsqu'ils sont éteints.

"Malheureusement, mes prédictions concernant Internet se sont réalisées et elles sont encore pires que ce à quoi je m'attendais", dit-il à la BBC Mundo.

Dans cet entretien avec l'écrivain, nous analysons ses prédictions (et leur évolution au cours de cette décennie).

Cela fait dix ans que vous avez décrit dans "Les bas-fonds : ce qu'Internet fait à nos cerveaux" les effets néfastes qu'Internet aurait sur notre capacité à nous concentrer, à nous souvenir et à traiter l'information". Vous attendiez-vous à ce que le temps vous donne raison ?

La vérité est que lorsque j'ai écrit le livre, il n'y avait pas eu autant de recherches que maintenant sur l'influence de l'internet sur notre façon de penser.

Mon sentiment - d'après ma propre expérience et celle d'autres personnes à qui j'ai parlé, ainsi que les études qui étaient menées à l'époque - était que l'internet allait apporter un grand changement dans notre façon de penser et de lire, mais je me demandais si j'avais trop lu dans cette tendance.

Malheureusement, les études qui ont été publiées ces dernières années confirment ce que j'avais prédit.

En fait, les effets négatifs de la technologie sur notre capacité mentale sont encore plus importants que ce à quoi je m'attendais.

"Les bas-fonds : ce que l'internet fait à nos cerveaux" a été réédité en 2020 pour son dixième anniversaire.

Au cours des dix dernières années, j'ai analysé des recherches intéressantes mais effrayantes qui montrent que lorsque nos téléphones sont près de nous (même s'ils sont éteints), notre capacité à résoudre les problèmes, à nous concentrer et même à avoir des conversations profondes diminue.

Nous sommes tellement absorbés par les informations que nous offrent nos téléphones portables que même lorsque nous ne les utilisons pas, nous pensons à le faire.

L'utilisation de cette technologie a de grandes répercussions mentales car elle nous vole la vedette, ce qui nous fait penser plus mal.

Selon vous, quels sont les changements les plus préoccupants dans la façon dont nous pensons et traitons l'information du fait de l'utilisation des nouvelles technologies ?

Nous savons que le cerveau humain s'adapte à son environnement ; notre esprit devient très bon dans les façons de penser que nous pratiquons beaucoup, mais si nous ne les pratiquons pas, il commence à perdre cette capacité.

D'une manière générale, l'internet nous fournit des informations d'une manière qui affaiblit notre capacité d'attention.

Nous recevons une énorme quantité d'informations lorsque nous surfons sur Internet ou utilisons notre téléphone portable, mais elles nous parviennent de manière très fragmentée ; de nombreux éléments d'information multimédia (sons, photos, images animées, textes) qui sont en concurrence les uns avec les autres, se chevauchent.

Ajoutez à cela les très nombreuses interruptions des alertes et des notifications, et le fait que nous savons qu'il y a toujours de nouvelles informations disponibles.

Nous avons appris à être constamment stimulés pour recueillir des bribes d'informations tout le temps, mais nous ne sommes pas stimulés pour prendre les choses lentement, pour nous concentrer, pour nous focaliser sur quelque chose, pour être attentifs.

GETTY Internet nos brinda información de una manera que debilita nuestra capacidad para prestar atención".

Pourquoi trouvez-vous si grave ce manque d'attention de notre part ?

Les formes de pensée les plus élevées - contemplation, réflexion, introspection, voire respiration profonde - exigent que nous soyons attentifs, que nous éliminions les distractions et les interruptions.

Or, la technologie de l'internet fait exactement le contraire : elle nous interrompt et nous distrait constamment.

En conséquence, nous perdons notre capacité à nous engager dans les formes supérieures de pensée qui s'offrent à nous en tant qu'êtres humains.

Les critiques de la prétendue "économie de l'attention" ou "capitalisme de surveillance", qui permet aux entreprises de gagner de l'argent en attirant notre attention, offrent des arguments similaires. Le documentaire de Netflix "The Social Media Dilemma" (Le dilemme des médias sociaux) me vient à l'esprit. Pensez-vous que nous sommes maintenant plus préoccupés par le fait que les nouvelles technologies nous rendent plus vulnérables, que nous en sommes peut-être plus conscients ?

Aucun doute là-dessus ! Et je pense que c'est une chose très positive.

Il y a dix ans, lorsque j'ai écrit The Shallows, nous étions encore très enthousiastes à propos d'Internet, de nos nouveaux smartphones, de Facebook et de Twitter. Nous étions fascinés par la quantité d'informations que nous recevions tout le temps.

Je n'étais pas le seul à exprimer des inquiétudes, mais lorsque le livre a été publié, mes arguments ont été très critiqués et remis en question.

Depuis lors, nous sommes devenus, en tant qu'individus et en tant que sociétés, beaucoup plus conscients que cette technologie change notre façon de penser et qu'elle nous rend la concentration beaucoup plus difficile.

La technologie n'est pas du tout le grand boom qui a été conçu en 2010. Le point positif est qu'au moins nous prenons davantage conscience de notre dépendance à l'égard de ce système et des problèmes qu'il engendre.

La façon dont nous utilisons l'Internet a un effet néfaste sur l'intellect humain, dit M. Carr.

Ce que nous n'avons pas encore fait, c'est passer de la prise de conscience à la modification de notre comportement... et c'est là que réside l'essentiel.

Nous nous plaignons des effets de l'internet et des médias sociaux, mais il nous est très difficile de réduire notre dépendance.

La couverture arrière de votre livre reflète la question avec laquelle vous avez intitulé un article paru dans The Atlantic qui a eu beaucoup de retentissement en 2008 : Google nous rend-il stupides ? Si je vous le demandais maintenant, que répondriez-vous ?

Eh bien, je dirais que oui.

Laissez-moi vous expliquer : il existe de nombreuses façons de penser et d'être intelligent. Certes, Google, en nous fournissant toutes ces informations, nous aide à être intelligents d'une certaine manière - à faire des recherches plus rapidement, à trouver des informations spécifiques que nous recherchons - mais, à long terme, Google (et d'autres services internet) brise notre capacité à réfléchir en profondeur.

Sur cette base, je pense que Google et d'autres entreprises ont un effet néfaste sur l'intellect humain.

Selon certains experts, les enfants de l'ère du Digital ont un QI inférieur à celui de leurs parents....

Certains éléments indiquent que c'est le cas, bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions.

Mais on peut aussi se pencher sur le fameux effet Flynn. Tout au long du XXe siècle, les QI ont augmenté de façon constante et régulière. Mais plus récemment, nous avons vu certains signes que les résultats des tests de QI et des tests d'intelligence ont commencé à décliner.

Je suppose que nous devrons attendre et voir ce qui se passera, mais ces résultats sont révélateurs.

Lorsque l'internet est apparu, tout le monde pensait que nous allions devenir plus intelligents, mais si vous regardez les indicateurs de renseignement, nous voyons tout le contraire.

Tous les espoirs que nous avions de voir l'internet nous rendre plus intelligents, plus ouverts d'esprit et plus conscients intellectuellement ne semblent pas s'être réalisés.

Nous allons plutôt dans l'autre sens. Nous devenons moins intelligents, plus fermés d'esprit et, d'une certaine manière, intellectuellement limités par la technologie.

GETTY Cuando llegó internet, todo el mundo pensó que nos íbamos a volver más inteligentes, pero los indicadores nos dicen más bien lo contrario".

Une chose qui a beaucoup changé ces dix dernières années est l'explosion de l'utilisation des réseaux sociaux, qu'en pensez-vous ?

La plupart du temps que nous passons sur l'internet, nous utilisons les réseaux sociaux, qui sont également devenus la principale source d'information pour de nombreuses personnes. Mais nous oublions que les médias sociaux n'ont pas été conçus dans ce but.

Nous avons tendance à recevoir des bribes d'informations et des gros titres, et nous finissons par mettre l'accent sur les informations qui attirent instantanément notre attention, qui sont généralement très émotionnelles et très exagérées, et souvent des fausses nouvelles.

Les médias sociaux en ont largement bénéficié. Ils nous font vivre dans des sociétés plus polarisées, pensant de manière plus émotionnelle et moins rationnelle, même lorsqu'il s'agit de questions très complexes.

Nous avons vu toutes sortes d'effets néfastes émerger de la paresse et de la commodité de notre décision d'utiliser les médias sociaux comme principal moyen de nous informer sur presque tout.

C'est un peu triste parce que, lorsque les gens ont commencé à utiliser l'internet, tout le monde pensait que cela nous permettrait d'obtenir des informations de sources très différentes, que cela remettrait en question nos hypothèses, que cela élargirait notre réflexion. Mais ce qui s'est passé, c'est que la fourniture d'informations a été contrôlée par une poignée de grandes entreprises technologiques.

Ces entreprises savent exactement quelles informations elles doivent nous donner pour nous inciter à revenir, pour nous rendre accros à leurs services.

Parce que nous sommes des animaux sociaux et que nous disposons en permanence d'un grand nombre d'informations de réseau socialement pertinentes, nous avons tendance à devenir plus compulsifs lorsque nous utilisons ces services.

D'une part, il y a cette énorme consolidation du pouvoir par les grandes entreprises technologiques. D'autre part, notre propre comportement, qui accroît notre dépendance à leur égard.

Il est facile de se sentir impuissant. Que pouvons-nous faire pour gérer cette dépendance ?

Aujourd'hui, en tant que société, nous avons du mal à trouver comment répondre à tous les problèmes politiques, sociaux et culturels qui découlent du fait que quelques entreprises ont tant de pouvoir sur l'information.

Et je pense que nous n'avons pas encore trouvé la réponse.

Carr estime que, bien que nous soyons plus conscients de notre dépendance à l'égard de l'internet, il nous manque le plus important : changer notre comportement.

La bonne nouvelle, c'est que nous en sommes plus conscients et que nous remettons de plus en plus en question le pouvoir de ces entreprises, mais nous n'avons pas vraiment changé notre comportement parce que nous sommes tellement attirés par leurs services.

Un changement de direction nécessitera des changements de comportement individuel, des changements juridiques qui contrôlent le pouvoir de ces entreprises et des changements sociaux.

Nous devrons remettre en question nos normes sociales, ainsi que nos comportements, et les changer.

Je doute que nous y parvenions ou non. Inverser à ce stade un comportement auquel nous nous sommes habitués est un défi très difficile à relever.

La pandémie a également remis en question et modifié considérablement notre utilisation de la technologie.

Oui, mais il est également vrai que si nous devions traverser cette pandémie sans téléphones, ordinateurs, réseaux sociaux et applications de réunion en ligne, ce serait encore plus compliqué et nous nous sentirions encore plus isolés.

Au moins, la technologie nous a permis de continuer à travailler, étudier et socialiser sans avoir à être physiquement présent.

Nous devrions donc, d'une part, nous sentir reconnaissants de disposer de ces puissants outils de connexion.

Mais il est également vrai que nous devenons aujourd'hui encore plus dépendants de la technologie.

Avant la pandémie, nous passions déjà beaucoup de temps sur l'internet - pour obtenir des nouvelles, avoir des conversations, échanger des photos, se divertir - mais avec la pandémie, la technologie s'est infiltrée plus profondément dans notre vie quotidienne. Nous travaillons, nous nous rencontrons, nous allons à l'école, nous faisons nos courses et nous nous socialisons grâce à des écrans.

Je suis très intéressé par ce qui se passera lorsque la pandémie se calmera.

Allons-nous persister dans ces nouveaux modèles de comportement qui nous rendent si dépendants de la technologie ou allons-nous nous rebeller contre eux ?

Et quel est votre pari ?

Eh bien, les gens sont très conscients que faire des choses à distance, bien que positif, n'est pas aussi satisfaisant que de les faire physiquement, face à face.

Mais je pense aussi que les êtres humains s'adaptent très rapidement aux nouvelles façons de faire les choses et nous pourrions finir par dire : "l'éloignement ou le virtuel, ce n'est pas si bien, mais c'est plus sûr, plus pratique et plus facile".

Je pense que nombre de nos nouvelles façons d'interagir se poursuivront lorsque la pandémie se calmera.

Donc probablement, et à mon grand regret, je parie que nous persisterons dans ce nouveau comportement.

