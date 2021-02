Vaccin contre le Covid : pourquoi certaines doses finissent à la poubelle et que peut-on faire pour y remédier

Crédit photo, Reuters Légende image, De nombreux pays doivent relever le défi d'administrer les vaccins avant qu'ils ne se détériorent.

Frappé par la pandémie du Covid, le monde est d'abord confronté au défi de développer un vaccin en un temps record. Maintenant, pour le distribuer à l'échelle planétaire sans en perdre une seule dose précieuse.

L'offre de vaccins disponibles étant encore loin de répondre à l'énorme demande mondiale, les gouvernements ont établi des calendriers de vaccination rigoureux qui précisent quels groupes doivent être vaccinés en premier : généralement les personnes âgées, les malades chroniques et les travailleurs de la santé.

Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour apprendre que des personnes n'appartenant pas à ces groupes prioritaires avaient reçu le vaccin ou, ce qui est encore plus surprenant, que des doses avaient fini à la poubelle.

Dans la ville de Trelew en Patagonie, en Argentine, la presse locale a rapporté que 140 doses du vaccin russe le spoutnik-V ont dû être jetées parce que la chaîne du froid avait été rompue dans son stockage.

En Espagne, le commandant général des forces armées a dû démissionner après qu'il ait été rendu public qu'il avait reçu le vaccin, même si certains de ses collaborateurs ont déclaré aux médias espagnols qu'il l'avait fait précisément pour éviter que les doses restantes ne s'abîment dans son département après avoir vacciné les personnes prioritaires.

Au Mexique, le président, Andres Manuel Lopez Obrador, a condamné comme "immoral" le médecin qui a vacciné deux membres de sa famille suite à une erreur dans le système de rendez-vous de l'hôpital où il travaille.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Le Covid-19 en 60 secondes : des gargarismes d’eau salée peuvent-ils empêcher le coronavirus ?

Ce ne sont là que quelques exemples de nouvelles qui ont provoqué un malaise et des critiques dans de nombreux pays, alors que la majorité des gens attendent toujours et, dans de nombreux cas, sont encore soumis à des degrés divers de confinement.

Le défi de l'optimisation des vaccins

La vérité est que les travailleurs de la santé peuvent parfois se trouver dans un dilemme délicat, car les vaccins nécessitent des conditions de stockage particulières et dans certains cas, notamment dans les endroits petits ou éloignés, les critères stricts fixés par les gouvernements ne peuvent être respectés à la lettre.

Le vaccin fabriqué par Pfizer, par exemple, doit être stocké à très basse température et, une fois décongelé, doit être utilisé dans les 5 jours.

Le Spoutnik-V est commercialisé en flacons de cinq doses, donc si vous voulez éviter d'en gaspiller, il doit y avoir un nombre égal de patients prêts à recevoir l'injection.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les travailleurs de la santé font partie des groupes prioritaires dans la plupart des pays.

Comme l'a expliqué le Dr Pablo Bonvehí, responsable des maladies infectieuses et du contrôle des infections au CEMIC, un centre de recherche médicale de Buenos Aires, lors d'une conversation avec BBC Mundo, "la priorité est de ne pas gaspiller le vaccin".

"Une campagne de vaccination, surtout une campagne comme celle-ci, est toujours un grand défi d'ingénierie," dit-il. Et il n'est pas toujours possible de tenir compte de la disponibilité des vaccins avec le nombre de patients désireux de les recevoir, leur disponibilité à s'approcher des centres de vaccination pour les recevoir et l'espace nécessaire pour maintenir la distance sociale en eux.

À cela s'ajoute le problème des patients qui ne se présentent pas aux rendez-vous prévus, soit parce qu'ils ne peuvent pas voyager, soit parce que, comme les partisans du mouvement anti-vaccins, ils rejettent l'immunisation ou se méfient des gouvernements et des fabricants de médicaments.

Alors que faire des doses restantes lorsque le quota de patients prioritaires prévu pour la journée a déjà été rempli ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans certains pays, on a déjà signalé que des vaccins se retrouvaient à la poubelle.

Aux États-Unis, les centres de santé ont déjà commencé à appeler les ambulanciers qui veulent se faire vacciner après que le quota quotidien a été rempli pour éviter que les doses restantes ne soient gaspillées.

Et une équipe médicale de l'État de l'Oregon, bloquée dans les embouteillages, a commencé à vacciner d'autres automobilistes qui étaient retenus parce qu'ils ne pouvaient pas faire réfrigérer leurs doses à temps.

"Mieux vaut être dans un bras que dans une poubelle."

Face à l'urgence sanitaire mondiale, les centres médicaux au niveau local doivent relever le défi de vacciner le plus grand nombre de personnes possible dans les délais les plus courts, de conserver correctement les vaccins et de donner la priorité aux groupes de population à risque établis par les autorités nationales.

Dans cette tâche titanesque, ils ont trouvé une collaboration inattendue dans les groupes de personnes spontanées qui font la queue dans les cliniques et les centres de vaccination en attendant l'administration des doses non utilisées, un spectacle de plus en plus fréquent aux États-Unis et en Israël, le pays qui mène la course effrénée à la vaccination dans le monde.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Coronavirus : Méfiez-vous des mythes !

"En plus de toutes les difficultés, il y a l'incertitude quant aux doses qui seront reçues et à quel moment", dit le Dr Bonvehí.

Pour les cliniques locales, il est encore plus compliqué de planifier correctement la vaccination car, dans de nombreux cas, les gouvernements n'ont pas été en mesure de fournir un calendrier de vaccination clair et ce sont eux qui centralisent l'achat des médicaments.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Amérique latine est l'une des régions les plus durement touchées par la pandémie et de nombreux pays n'ont pas encore pu commencer à vacciner.

Pour les pays à revenu intermédiaire, comme la majeure partie de l'Amérique latine, qui sont en retard sur les pays les plus riches de la liste d'attente mondiale pour recevoir le vaccin en quantité suffisante et avec une régularité raisonnable, il devient encore plus crucial d'utiliser de manière optimale ceux qui arrivent.

Bonvehí propose que "des patients de substitution soient appelés pour des rendez-vous, de sorte que si quelqu'un ne se présente pas, aucune dose ne soit gaspillée".

Et l'Organisation mondiale de la santé a demandé que les pays les plus prospères, qui ont acheté beaucoup plus de doses que nécessaire pour vacciner toute leur population, envoient les doses non utilisées aux pays en développement.

Tout cela parce que, comme Amesh Adalja, spécialiste des maladies infectieuses à l'université Johns Hopkins, l'a déclaré à NPR, "un vaccin dans un bras sera toujours meilleur qu'un vaccin dans une poubelle".

