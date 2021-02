"L'apatride" que les États-Unis ont déporté à Haïti bien qu'il n'y soit pas né...

Lioman Lima - @liomanlima

BBC News Mundo

Crédit photo, NEOMI PIERRILUS Légende image, Pierrilus a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 5 ans et n'a jamais quitté le pays.

Paul Pierrilus s'est réveillé mercredi pour la première fois dans un endroit où il n'était jamais allé, où il ne parle pas la langue, où il ne connaît personne... et où il a été déporté : Haïti.

Ce quadragénaire, qui a travaillé comme consultant financier à New York, a été envoyé mardi dernier avec des centaines d'autres Haïtiens dans un pays dont il n'est pas citoyen, selon ses avocats et les membres de sa famille.

Pierrilus avait immigré aux États-Unis avec sa famille lorsqu'il avait cinq ans et n'avait jamais quitté le pays pour une raison inhabituelle : il est, selon sa défense, apatride.

"Il est le fils de parents haïtiens, mais il est né sur l'île de Saint-Martin, un territoire français d'outre-mer. Ni le gouvernement français ni le gouvernement haïtien ne lui confèrent automatiquement la citoyenneté dans ces cas-là, donc tout au long de sa vie, il n'a pu faire usage d'aucune nationalité", explique Nicole Phillips, l'avocate de Pierrilus, à la BBC Mundo.

Un certificat de naissance au nom de Paul Pierrilus auquel BBC Mundo a eu accès confirme qu'il est né dans la partie française de l'île de Saint-Martin (que la France partage avec les Pays-Bas).

Selon la Constitution haïtienne actuelle, tout enfant de parents haïtiens a droit à la nationalité haïtienne, quel que soit son lieu de naissance.

Cependant, selon l'avocat, les parents de Pierrilus ne l'ont jamais enregistré dans un consulat haïtien, il n'a donc techniquement pas la citoyenneté haïtienne.

L'expulsion

La longue nuit qui a abouti à son expulsion a été la troisième et dernière tentative d'un processus tortueux qui s'est étendu sur près de deux décennies.

Ce qui s'est passé cette fois-ci reste un mystère : lundi soir, des agents de l'immigration se sont présentés au domicile de Pierrilus et lui ont demandé de rassembler ses affaires, car il allait être "renvoyé".

"Puis il nous a appelés au téléphone et nous avons essayé de demander où ils l'emmenaient, mais ils ont refusé de nous fournir cette information", explique à la BBC Mundo Guerline M. Jozef, directrice de la Haitian Bridge Alliance, une ONG représentant Pierrilus.

"La seule façon dont nous avons appris qu'il était expulsé, c'est parce que nous étions au téléphone avec lui. C'est la façon dont ils traitent les gens. Si nous n'avions pas pu nous parler au téléphone, Paul aurait disparu", ajoute-t-elle.

Un porte-parole de l'Agence américaine de l'immigration et des douanes confirme à BBC Mundo que l'agence "a transféré Paul Pierrilus, un ressortissant haïtien, dans son pays d'origine".

Les avocats et la famille contestent l'attribution de la citoyenneté et du pays d'origine par les autorités américaines.

"Nous avons son certificat de naissance et des communications de l'ambassade haïtienne qui prouvent que Paul n'est pas un citoyen haïtien et qu'Haïti ne l'a jamais reconnu comme tel", explique Phillips.

Les derniers vols

Les derniers événements qui ont conduit à l'explusion de Pierrilus trouvent leur origine dans la course effrénée du gouvernement de Donald Trump pour déporter le plus grand nombre possible d'immigrants sans papiers avant son départ de la Maison Blanche, selon les avocats.

Les groupes de défense des sans-papiers affirment qu'avec le changement de gouvernement et un changement potentiel des politiques d'immigration, l'ICE a précipité les procédures et les mesures pour augmenter les expulsions dans les derniers jours de Trump.

Selon les données de l'ONG Witness at the Border, rien qu'en 2020, l'agence a effectué plus de 1 000 vols d'expulsion et plus de 100 d'entre eux ont eu lieu au mois de décembre (derniers chiffres disponibles).

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'administration Trump a accéléré les vols d'expulsion vers Haïti lors de ses derniers jours à la Maison Blanche.

Selon l'agence, Pierrilus est entré dans le pays en 1985 "en tant que visiteur non immigrant", mais il est resté après l'expiration de son visa. Une patrouille frontalière "l'a rencontré pour la première fois en octobre 2002 et l'a placé dans une procédure d'expulsion devant un juge de l'immigration.

Selon ses avocats, dans ces années-là, les mineurs pouvaient entrer dans le pays sous le passeport de leurs parents et avec un certificat de naissance et un visa, (un passeport n'était pas nécessaire pour le mineur, ce qui facilitait son entrée.

"Nous comprenons qu'il est entré aux États-Unis en tant que jeune enfant sur le passeport de ses parents, il n'avait pas de passeport", dit Phillips.

Jeune homme, Pierrilus a été arrêté pour vente de drogue et après avoir purgé six mois de prison, un juge a décidé qu'il pouvait être expulsé pour avoir enfreint les lois américaines, décision qu'il a tenté en vain de faire appel.

"Pierrilus a été pénalement condamné en 2003 pour vente de stupéfiants et un juge de l'immigration a ordonné son expulsion des Etats-Unis le 1er juin 2004", selon la déclaration de l'ICE.

Phillips explique qu'il ne pouvait pas être expulsé à l'époque, puisque son statut d'apatride a été prouvé après que ni Saint-Martin ni Haïti n'aient accepté de l'envoyer sur leur territoire.

La troisième fois est la bonne

Au début de cette année, à son insu, le destin de Pierrulis était sur le point de changer dans ce qui semblait être une nouvelle visite de routine dans un centre de détention pour immigrés, comme celles qu'il a effectuées périodiquement au cours des 20 dernières années.

"Le 11 janvier, Paul s'est rendu à un rendez-vous avec les autorités de l'immigration, auxquelles il devait se présenter tous les mois après son arrestation afin d'obtenir son permis de travail et son permis de séjour, c'est là qu'il a été appréhendé sans raison apparente", souligne l'avocat.

Josef, pour sa part, rappelle qu'après cette arrestation, les autorités avaient prévu de l'expulser le 19 janvier, dans l'un des derniers vols du gouvernement Trump.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les États-Unis prévoient d'expulser 1 800 personnes vers Haïti au cours des deux prochaines semaines.

"Mais grâce à nos efforts, ceux du député Mondaire Jones et de l'ambassade haïtienne, nous avons pu le faire descendre de l'avion presque à la dernière minute", dit-elle.

Pour Pierrilus et ses avocats, ce fut un moment de soulagement : un jour plus tard, le président Joe Biden, qui avait promis durant sa campagne de mettre en place un moratoire de 100 jours sur les vols de rapatriement, est investi.

Et c'est ce qu'il a fait.

Mais un juge du Texas a bloqué le décret la semaine dernière, donnant à nouveau le feu vert à l'ICE pour reprendre les vols.

"Sur ordre du juge, l'ICE décide à sa discrétion qui ou quand expulser. C'est pourquoi il est particulièrement choquant que l'agence ait choisi d'expulser un homme noir, apatride et sans documents de voyage vers un pays dont il n'est pas citoyen, dont il ne parle pas la langue, dont il ne connaît personne et où il n'est jamais allé. Nous pensons que c'est illégal et contraire aux principes internationaux", déclare M. Phillips.

Les questions

Pour les avocats et les membres de la famille de Pierrilus, la grande question dans cette affaire est de savoir comment Washington et Port-au-Prince peuvent justifier l'expulsion, étant donné que les autorités haïtiennes avaient précédemment confirmé que l'homme n'était pas un citoyen de ce pays et ne pouvait donc pas le recevoir.

Dans la déclaration envoyée à BBC Mundo, l'ICE indique qu'ils ont demandé l'autorisation d'Haïti pour l'expulsion de Pierrilus début janvier, cinq jours avant qu'il ne rencontre les agents de l'immigration.

"L'ICE a demandé et reçu l'approbation du gouvernement d'Haïti pour le rapatriement du ressortissant haïtien Paul Pierrilus le 5 janvier. Le gouvernement d'Haïti a approuvé l'entrée de Pierrlus en Haïti le 7 janvier", indique la déclaration.

On ne sait pas sous quel argument ou à quelle condition le gouvernement haïtien a accepté de recevoir Pierrilus.

BBC Mundo a contacté le ministère haïtien des Affaires étrangères et son ambassade à Washington, D.C., mais n'a pas obtenu de réponse immédiate.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Haïti a connu des semaines d'incertitude politique.

Cependant, le 19 janvier, 12 jours après que l'ICE ait soi-disant reçu l'autorisation de Port-au-Prince, l'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, Bocchit Edmond, a confirmé publiquement que Pierrulis n'avait pas la nationalité haïtienne et ne pouvait donc pas y être expulsé.

L'ambassadeur a également indiqué sur Twitter que son bureau avait fait "plusieurs interventions" pour le faire descendre de l'avion dans lequel ils comptaient l'emmener à Haïti ce jour-là.

"Nous continuerons à coopérer avec les autorités américaines compétentes, mais dans la limite des principes établis. M. Pierrilus n'est pas un citoyen haïtien et ne peut donc pas être envoyé en Haïti", a-t-il écrit.

BBC Mundo a contacté l'ICE pour savoir sous quels motifs de nationalité elle a procédé à l'expulsion de Pierrilus vers Haïti et quelles preuves l'agence possède pour s'assurer qu'il est bien un citoyen haïtien, mais n'a pas reçu de réponse.

"Je pense que la grande question que nous nous posons tous est de savoir comment cela s'est produit, comment Haïti a accepté de recevoir une personne expulsée qui n'est pas son citoyen. Est-ce une erreur ou une complicité impardonnable avec l'ICE ? Quelle que soit la réponse, la vie d'un être humain est en danger en ce moment même", déclare M. Phillips.

Selon l'avocat, à son arrivée en Haïti, Pierrilus a trouvé une ville vide assiégée par des véhicules militaires.

Haïti connaît actuellement une situation politique tendue qui a conduit à de nombreuses manifestations ces dernières semaines appelant à la démission du président actuel, Jovenel Moïse.

Ce pays, le plus pauvre de l'hémisphère occidental, subit également les ravages de la pandémie de coronavirus, pour laquelle il ne dispose ni de ressources ni d'hôpitaux en nombre suffisant.