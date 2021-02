Quels pays figurent sur la liste rouge et quelles sont les règles de quarantaine dans les hôtels ?

Les résidents britanniques et les ressortissants irlandais arrivant de certains pays seront mis en quarantaine dans des hôtels à partir du 15 février.

Cette mesure vise à limiter la propagation des variantes de coronavirus identifiées pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil.

Quels sont les pays concernés ?

Le gouvernement britannique a établi une "liste rouge" de 33 pays - principalement en Amérique du Sud et en Afrique - où l'on craint que les variantes de Covid se soient déjà répandues.

Les ressortissants britanniques et irlandais, les détenteurs de visas de longue durée et les résidents de ces pays doivent déjà être mis en quarantaine pendant 10 jours.

Les voyageurs non britanniques qui ont séjourné dans ces pays au cours des 10 jours précédant leur voyage sont interdits d'entrée.

Le thème de Parlons Covid ce vendredi est : Covid et grossesse

Quelles sont les nouvelles règles de quarantaine dans les hôtels ?

Les arrivants seront accueillis à l'aéroport ou au point d'entrée et conduits à l'hôtel. Si les voyageurs souhaitent sortir, par exemple pour fumer, ils seront accompagnés par des agents de sécurité.

Il est prévu d'utiliser des hôtels situés à proximité des aéroports, notamment à Heathrow, Gatwick, London City, Birmingham, Bristol, Manchester, Édimbourg, Glasgow et Aberdeen.

Le gouvernement affirme que ces dispositions montrent qu'il prend "les mesures nécessaires pour protéger les gens et sauver des vies".

Mais le parti travailliste estime qu'il a agi trop tard et que la quarantaine dans les hôtels devrait être appliquée à tous les voyageurs internationaux.

Qu'en est-il des autres voyageurs ?

Les voyageurs doivent fournir leurs coordonnées et leur adresse au Royaume-Uni. Ils peuvent ensuite se rendre - par les transports publics si nécessaire - à l'endroit où ils prévoient de s'isoler.

L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord ont leurs propres règles de quarantaine, qui diffèrent légèrement.

Un petit nombre de travailleurs sont exemptés de quarantaine, notamment les pilotes et certains travailleurs agricoles saisonniers.

Certains voyageurs, notamment les enfants de moins de 11 ans et les passagers de la zone commune de voyage (République d'Irlande, îles anglo-normandes ou île de Man) sont exemptés.

Puis-je payer un test pour réduire la durée de la quarantaine ?

Les tests coûtent entre 65 et 120 livres sterling (48 616 FCFA et 89 752 FCFA), et les résultats sont normalement reçus dans les 24 à 48 heures.