6 conseils d'un polyglotte parlant 15 langues pour en apprendre une nouvelle

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour qu'un peu de bien sorte de cette crise...

Les périodes de quarantaine sont l'occasion idéale d'apprendre quelque chose de nouveau... et pourquoi pas une langue ?

Si vous envisagez de développer vos connaissances linguistiques et de maîtriser le mandarin, vous essayer à l'italien ou de parler à nouveau l'anglais, vous pouvez peut-être bénéficier de l'expertise de l'écrivain Alex Rawlings.

Rawlings est né à Londres dans une famille en partie grecque, vit à Barcelone et est diplômé en allemand et en russe. En bref, "j'ai appris 15 langues différentes, et j'en utilise 6 à 8 régulièrement", dit-il à l'émission "Word of Mouth" de la BBC.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Que diriez-vous à quelqu'un qui envisage d'apprendre une autre langue ?

1. Ne vous découragez pas avant de commencer

Éliminez les croyances négatives : Il y a ceux qui sont rebutés par les recherches indiquant que nous perdons notre capacité à développer la maîtrise d'une langue après un certain âge.

Certains linguistes soutiennent l'idée qu'il existe une "fenêtre critique" et que notre capacité à apprendre de nouvelles langues couramment se ferme après un certain âge. Une étude récente indique que cela se produit vers 17 ans.

Cependant, cette étude n'a examiné que la capacité des participants à comprendre la grammaire d'une autre langue avec compétence. Mais combien d'entre nous peuvent dire que nous comprenons parfaitement la grammaire de notre langue maternelle ?

Vous pouvez parfois faire des erreurs de grammaire, mais votre âge n'est pas un obstacle à l'apprentissage du vocabulaire d'une autre langue à un niveau vraiment élevé.

GETTY Combien de mots ? 15.000 à 20.000 est le nombre de familles de mots maîtrisés en moyenne par un locuteur natif.

8.000 à 1.000familles de mots sont suffisantes pour comprendre 75 % de la langue courante. Source: Stuart Webb, professeur de linguistique appliquée à l'université de Western Ontario

2. Vous pouvez apprendre à apprendre

"C'est un peu gênant quand les gens disent que vous avez une sorte de "don" linguistique ou que vous êtes une sorte de génie des langues", dit Rawlings.

"Ce n'est pas comme ça que je me vois. Je n'ai pas parlé ces langues pendant longtemps, et j'ai dû travailler très dur pour les apprendre".

Ainsi, même les linguistes accomplis se considèrent comme un "encore assez loin du but".

Lire aussi :

L'apprentissage d'une langue est peut-être plus facile pour certains que pour d'autres, mais ce n'est pas une compétence que seules certaines personnes possèdent, c'est le fruit de la curiosité et de l'effort. Et pour des millions de personnes dans le monde, c'est une nécessité.

"Prenez l'Afrique du Sud, par exemple. Il ne s'agit pas d'avoir le "don" d'être multilingue. Si vous vivez à Johannesburg, il vous faut en gros cinq langues pour survivre, et ils les parlent tous", explique M. Rawlings.

3. Par où commencer ?

L'écrivain aime le processus d'apprentissage de nouveaux mots et trouve "exaltant" de passer de la vision d'un mot étranger sur une page à son ajout à son vocabulaire.

"La première chose que je fais est d'essayer d'apprendre quelques mots et salutations de base pour entraîner ma langue et mes oreilles, et m'habituer au son et au rythme de la langue".

BBC Astuces d'un hyperpolyglotte Tous les jours "Il est important que vous utilisiez chaque jour la langue que vous voulez apprendre".

Avec plaisir"Faites quelque chose que vous avez naturellement envie de faire, comme danser ou jouer, dans cette langue." Source: Richard Simcott, qui parle 25 langues

Suivez ensuite un livre ou un cours conçu pour les apprenants seuls. De nombreuses personnes trouvent également les applications d'apprentissage des langues utiles pour acquérir du vocabulaire.Son conseil est de faire une carte mentale du vocabulaire."Je prends un sujet comme aller au magasin et sur une feuille de papier, j'écris toutes les phrases dont j'imagine que j'aurais besoin à cet endroit. Ensuite, j'essaie de trouver ces phrases sur Internet ou de les traduire et de les mémoriser. Ainsi, lorsque je suis dans cette situation, j'ai tout le vocabulaire dont j'ai besoin à portée de main."Vous pouvez répéter cela dans autant de situations que vous le souhaitez."

4. Entourez-vous de la langue

Vous n'avez pas besoin de retourner en classe pour aller au-delà des cartes mentales et des applications.

Il existe toutes sortes d'options qui peuvent mieux convenir à notre style d'apprentissage qu'un cadre scolaire.

"Pour moi, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est quand on a l'impression de ne pas apprendre du tout."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a des façons plus agréables d'apprendre que dans une salle de classe.

Comment ? En lisant ou en regardant des films dans la langue que vous voulez maîtriser.

Les linguistes indiquent que les repères visuels lorsqu'on regarde des films et des séries télévisées dans différentes langues peuvent être très utiles.

Le ton de la voix, les expressions du visage et le langage corporel qui accompagnent certaines phrases peuvent par exemple aider à en exprimer le sens.

Lire aussi :

Ils vous exposent également à une prononciation précise, à différents accents et dialectes, ainsi qu'à la manière nuancée dont les locuteurs natifs utilisent la langue dans la conversation, plutôt qu'à des exemples parfaits tirés de manuels scolaires.

Pour Rawlings, apprendre à passer un examen, comme on le fait souvent à l'école, n'est pas une grande motivation, alors que le faire pour ouvrir les portes d'une nouvelle culture peut être vraiment motivant.

"J'aimerais que les cours de langue aient moins à voir avec l'apprentissage de la langue et plus avec l'exploration du monde".

5. Pratiquer peu et souvent

Avec une vie professionnelle bien remplie, trouver le temps de s'immerger dans une nouvelle langue peut être un défi en soi.

Mais les experts s'accordent à dire qu'il est plus que probable qu'une heure d'apprentissage par jour suffira pour réaliser des progrès significatifs.

Peu de pratique fréquente est une forme d'apprentissage plus productive que des périodes plus longues, mais plus sporadiques.

6. Plus il y en a et mieux c'est

Parler plus d'une langue présente des avantages qui vont au-delà de la joie de pouvoir communiquer avec un plus grand nombre de personnes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, C'est même bon pour la santé.

Des recherches ont montré que les locuteurs bilingues apprennent de nouvelles langues plus rapidement que les locuteurs monolingues.De plus, les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral qui parlent plusieurs langues ont plus de chances de retrouver leurs fonctions cognitives que ceux qui ne parlent qu'une seule langue.L'étude menée auprès de 600 patients a révélé que 40,5 % des patients multilingues avaient des fonctions mentales normales au fil du temps, contre 19,6 % des patients monolingues.De plus, il a été démontré que le fait d'être bilingue retarde l'apparition de la démence.

Lire aussi :