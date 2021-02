Le mythe et la réalité du "super soldat" chinois

La Chine essaie-t-elle de créer sa propre version de Captain America ? Les services de renseignement américains ont suggéré que c'est bien le cas. Mais au-delà du matraquage médiatique, la possibilité d'un super soldat n'est pas si étrange et n'intéresse pas uniquement la Chine.

Habitées par le désir d'avoir un avantage sur les autres, les armées du monde entier ont souvent été à la pointe de l'innovation technologique.

Prenons le ruban adhésif, par exemple. C'était le résultat d'une suggestion faite par un ouvrier d'une usine de munitions de l'Illinois. Inquiet pour ses fils enrôlés dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, Vesta Stoudt avait une solution : un ruban en tissu imperméable pour sceller les boîtes de munitions.

Si elle n'a pas pu gagner le soutien de ses superviseurs, elle eut plus de succès lorsqu'elle écrit au président Roosevelt, qui par la suite, demanda aux ingénieurs de transformer son idée en réalité.

Si la nécessité militaire peut nous donner un meilleur ruban adhésif, que pourrait-elle faire d'autre ?

Annonçant une nouvelle initiative en 2014, Barack Obama, alors président, a déclaré aux journalistes : "en gros, je suis ici pour annoncer que nous construisons Iron Man."

L'annonce a provoqué les rires, mais il était sérieux : l'armée américaine avait déjà commencé à travailler sur le projet - une combinaison de protection, connue sous le nom de Tactical Assault Light Operator Suit (Talos). Une vidéo promotionnelle semblable à un jeu vidéo montrait une personne vêtue de cette combinaison faisant irruption dans une cellule ennemie, les balles ricochant sur l'armure.

Iron Man n'a jamais vu le jour. Cinq ans plus tard, l'initiative a pris fin, mais les fabricants espèrent que les composants individuels de la combinaison auront des applications ailleurs.

Les exosquelettes ne sont qu'une des technologies prometteuses que les militaires explorent pour améliorer leurs soldats.

Ce n'est pas nouveau - depuis l'Antiquité, les troupes ont été renforcées par les progrès en matière d'armement, d'équipement et d'entraînement.

Mais aujourd'hui, au lieu de d'équiper un soldat avec une meilleure arme, on peut enviager de changer le soldat lui-même.

En 2017, le président russe Vladimir Poutine a averti que l'humanité pourrait bientôt créer quelque chose qui serait "pire qu'une bombe nucléaire".

"On peut imaginer qu'un homme peut créer un homme avec certaines caractéristiques, non seulement théoriques mais aussi pratiques. Cela peut être un mathématicien de génie, un musicien brillant ou un soldat, un homme qui peut se battre sans peur, compassion, regret ou douleur".

L'année dernière, l'ancien directeur américain du renseignement national (DNI), John Ratcliffe, est allé plus loin avec une accusation brutale contre la Chine.

"La Chine a même mené des tests sur des humains sur des membres de l'Armée populaire de libération dans l'espoir de développer des soldats avec des capacités biologiquement améliorées. Il n'y a pas de limites éthiques à la poursuite du pouvoir par Pékin", a-t-il écrit dans le Wall Street Journal.

En réponse à cet article, la Chine a répondu qu'il s'agissait de "tas de mensonges".

Lorsqu'on lui a demandé si Avril Haines, la nouvelle directrice du renseignement, partageait l'évaluation de son prédécesseur, son bureau a déclaré qu'elle n'avait pas commenté, mais a souligné son avertissement sur la menace posée par la Chine.

Alors que l'administration Biden a abandonné une grande partie du programme de Donald Trump, les tensions avec la Chine resteront probablement une caractéristique de la politique étrangère américaine.

Ambition vs réalité

Avoir un super soldat dans les rangs est une perspective alléchante pour les militaires - imaginez un soldat qui pourrait résister à la douleur, au froid extrême ou au besoin de dormir. Mais comme le montrent les tentatives américaines de construction d'un 'Iron Man', les progrès technologiques ne sont pas encore au niveau.

Un article de 2019 de deux universitaires américains a révélé que l'armée chinoise "explorait activement" des techniques telles que l'édition de gènes, les exosquelettes et la collaboration homme-machine. Le rapport était basé principalement sur les commentaires des stratèges militaires chinois.

L'une des auteurs, Elsa Kania, était sceptique quant aux commentaires de M. Ratcliffe.

"Il est important de comprendre ce que l'armée chinoise discute et aspire à concrétiser, mais aussi de reconnaître la distance entre ces ambitions et la réalité de la technologie en ce moment", a déclaré Mme Kania, chercheuse senior au Center for a New Sécurité.

"Même si les militaires du monde entier peuvent avoir beaucoup d'intérêt dans la possibilité de l'existence de super soldats ... en réalité, ce qui est faisable dans la science impose une contrainte à tout acteur qui essaie de pousser les frontières".

M. Ratcliffe faisait référence aux tests sur les adultes. Alors que certaines caractéristiques pourraient être modifiées chez les adultes en utilisant l'édition génique, la modification de l'ADN des embryons offrirait l'une des voies les plus plausibles vers un "super soldat".

Le Dr Helen O'Neill, une généticienne moléculaire de l'University College London, a déclaré que la question était davantage de savoir si les scientifiques seraient prêts à utiliser cette technologie, plutôt que de savoir si cela était possible.

"Les technologies - de l'édition du génome et de sa combinaison avec la procréation assistée - deviennent des pratiques de routine en transgénique et en agriculture, c'est juste la combinaison des deux à usage humain qui est considérée comme contraire à l'éthique pour le moment.

En 2018, le scientifique chinois He Jiankui a fait une annonce étonnante : il avait réussi à modifier l'ADN des embryons de jumelles pour les empêcher de contracter le VIH.

Ce développement a provoqué l'indignation. La modification génétique est interdite dans la plupart des pays, y compris la Chine. Elle est normalement limitée aux embryons de FIV jetés, à condition qu'ils soient détruits immédiatement après et non utilisés pour faire un bébé.

Le scientifique a défendu sa découverte, mais elle l'a conduit en prison pour avoir défié les interdictions gouvernementales.

De nombreuses personnes interrogées pour cet article ont fait allusion à l'affaire He Jiankui comme un moment clé de la bioéthique. Les scientifiques ont rapporté qu'en plus de les protéger du VIH, le traitement apportait également des améliorations cognitives.

He Jiankui a utilisé la technologie Crispr pour créer les jumeaux, un moyen d'apporter des modifications spécifiques et précises à l'ADN contenu dans les cellules vivantes. Certains traits peuvent être supprimés et d'autres ajoutés.

Il est très prometteur, car il peut potentiellement traiter ou même guérir des maladies héréditaires. Que pourrait-il faire pour les militaires ?

Pour Christophe Galichet, chercheur principal au Francis Crick Institute de Londres, la technologie Crispr est une "révolution".

Mais, dit-il, il y a des limites. Il l'a comparé à l'utilisation de la recherche et du remplacement sur du texte - vous pouvez facilement échanger des phrases précises sur, mais ce qui fonctionne à un moment donné dans le texte peut ne pas avoir de sens à un autre.

"Il est faux de penser qu'un gène aura un seul effet", a-t-il déclaré. "Si vous prenez un gène, vous pourriez avoir un individu avec de plus gros muscles ou être capable de respirer à haute altitude. Mais peut-être que plus tard, l'individu développera un cancer".

Il est également difficile d'isoler certains traits - de nombreux gènes sont impliqués dans la taille, par exemple. Et tous les traits qui seront modifiés seront transmis de génération en génération.

Certains analystes considèrent les efforts de la Chine comme une réponse directe aux États-Unis. Un rapport publié en 2017 dans le Guardian a déclaré qu'une agence militaire américaine investissait des dizaines de millions dans une technologie d'extinction génétique qui pourrait éliminer les espèces envahissantes, les experts de l'ONU ont averti qu'il pourrait avoir des applications militaires.

La Chine et les États-Unis ne sont pas les seuls pays à rechercher un avantage. Les forces armées françaises ont reçu l'autorisation de développer des "soldats améliorés" dans un rapport définissant les limites éthiques de la recherche.

La ministre de la Défense, Florence Parly, a déclaré : "Nous devons faire face aux faits. Tout le monde ne partage pas nos scrupules et nous devons être préparés à tout ce que l'avenir nous réserve".

Même si les scientifiques pouvaient améliorer en toute sécurité les attributs d'un individu, l'application dans le domaine militaire soulève ses propres problèmes.

Par exemple, un soldat pourrait-il librement consentir à un traitement potentiellement risqué au sein de la structure de commandement de l'armée ? La Chine et la Russie auraient testé des vaccins Covid sur leurs troupes.

"L'armée n'existe pas pour promouvoir les intérêts du soldat, elle existe pour obtenir un avantage stratégique ou gagner une guerre", a déclaré le professeur Julian Savulescu, expert en éthique à l'Université d'Oxford.

"Il y a des limites aux risques que vous pouvez imposer aux soldats, mais elles sont plus élevées que celles imposées à la société normale."

Le professeur Savulescu dit que, pour n'importe qui, il est important de peser les risques d'une amélioration par rapport aux avantages.

"Mais bien sûr", a-t-il ajouté, "l'équation est différente dans l'armée. Les individus supporteront les risques mais souvent n'en profiteront pas."

Les soldats sont placés dans des situations de vie ou de mort, et on pourrait penser qu'une amélioration serait la bienvenue si elle garantit leur survie.

Mais le professeur Patrick Lin, philosophe de la California Polytechnic State University, a déclaré que ce n'était pas si simple.

"Les améliorations militaires signifient expérimenter et mettre en danger vos propres citoyens, donc on ne sait pas comment les soldats améliorés pourraient etre mieux protégés.

Au contraire, ils pourraient être envoyés dans des missions plus dangereuses ou prendre plus de risques. "

Captain America n'est peut-être pas encore prêt, mais la possibilité d'un développement surprise existe toujours.

"Il est difficile d'exercer un contrôle éthique ou un contrôle démocratique sur la façon dont les choses évoluent dans l'armée car, par nature, cela implique le secret et la vie privée pour protéger l'intérêt national", a déclaré le professeur Savulescu.

"Donc, c'est une question éthique difficile. C'est déjà assez difficile de nos jours en science ou en médecine, où les choses sont raisonnablement transparentes."

Quant à ce qui pourrait, ou devrait, être fait pour réglementer le domaine, le professeur Lin a déclaré : "un défi majeur est que presque tout cela est de la recherche à double usage. Par exemple, la recherche sur les exosquelettes visait d'abord à aider ou à guérir des personnes souffrant de problèmes de santé, comme pour aider les patients paralysés à marcher à nouveau".

"Mais cette utilisation thérapeutique peut être facilement militarisée, et il est difficile de l'empêcher de se produire, ce qui signifie qu'il n'est pas évident de la réglementer, sans une réglementation trop large qui entrave également la recherche thérapeutiqu

Selon le Dr O'Neill, la Chine a déjà progressé dans la recherche génétique et d'autres pays se sont mis en situation de désavantage.

"Je pense que nous avons perdu du temps dans des arguments éthiques, plutôt que de nous concentrer sur la réalité de l'ici et du maintenant", a-t-elle déclaré.