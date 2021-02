Super Bowl 2021 : The Weeknd, le fils d'un immigrant éthiopien qui a joué dans un des moments les plus regardés de la télévision américaine

Crédit photo, Reuters Légende image, Le Weeknd a interprété un mélange de ses plus grands succès.

L'artiste R&B The Weeknd a été la vedette du spectacle de mi-temps du Super Bowl LV qui a opposé ce dimanche les Kansas City Chiefs aux Tampa Bay Buccaneers.

Le score final de la rencontre a été 31-9 en faveur des Buccaneers, avec l'intervention remarquable de Tom Brady, qui avec la victoire de son équipe a remporté son septième titre.

Le Canadien de 30 ans a passé en revue ses plus grands succès dans un spectacle léger et beaucoup de mouvement qui a été accueilli avec des sentiments mitigés.

Certains l'ont loué pour son style original et la polyvalence de sa musique, mais des voix critiques ont également souligné les problèmes de son et ont déclaré qu'il n'était pas à la hauteur des éditions précédentes.

Le chanteur a eu la difficile tâche de suivre les traces de Shakira et Jennifer Lopez, dont la performance explosive en 2020 a été vue par 104 millions de personnes et a été applaudie dans le monde entier.

Crédit photo, Reuters Légende image, Cette année, le spectacle a été différent en raison des restrictions dues à la pandémie.

Il faut rappeler que cette année, les circonstances ont été différentes en raison de la pandémie de Covid-19.

Pour la première fois en 55 ans d'histoire, la mi-temps du Super Bowl a dû se dérouler presque entièrement dans les tribunes plutôt que sur le terrain, afin de respecter des protocoles de sécurité stricts.

"Nous avons tous grandi en regardant les plus grands artistes du monde se produire au Super Bowl et c'était un rêve d'y être", a déclaré The Weeknd en apprenant qu'il avait été choisi pour le match de cette année.

"Je suis honoré et heureux d'être au centre de cette incroyable scène."

L'un des éléments qui a attiré l'attention pendant les 13 minutes de la représentation a été l'apparition des danseurs qui accompagnaient le chanteur avec des bandages sur le visage, ce que The Weeknd a lui-même fait à de précédentes occasions.

Crédit photo, Reuters Légende image, The Weeknd s'est produit au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride

"Le sens de tout ces bandages est une réflexion sur la culture absurde des célébrités hollywoodiennes et sur la façon dont les gens se manipulent pour des raisons superficielles afin d'être aimé par les autres et d'avoir un sentiment de validation", a-t-il expliqué dans le passé.

Qui est The Weeknd ?

The Weeknd, de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye, est devenu l'une des plus grandes stars de la dernière décennie, avec plus de 45 disques de platine sur ses étagères.

Il est un chanteur, auteur-compositeur et producteur canadien, fils de migrants éthiopiens, qui a commencé à se faire un nom fin 2010.

C'est alors qu'il a décidé de mettre en ligne anonymement plusieurs chansons sur YouTube sous le nom de The Weeknd et c'est à partir de là que sa carrière fulgurante a commencé à prendre forme.

On dit qu'il a choisi ce nom de scène en mémoire du week-end où il a quitté la maison et décidé de quitter le lycée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains tubes de The Weeknd sont "I Can't Feel My Face", "Starboy" et "Blinding Lights".

Des rappeurs comme Drake ont commencé à le traquer et, en 2011, il a mis en ligne sur son site web une mixtape de neuf titres intitulée House of Balloons, qui lui a valu une notoriété encore plus grande.

Un an plus tard, The Weeknd a entamé une tournée aux États-Unis et s'est également produit au populaire festival californien Coachella.

Il a vendu tous ses billets de concert et a obtenu une bonne note dans le magazine Rolling Stone.

Aujourd'hui, il est l'un des artistes les plus connus dans le monde de la musique, avec cinq albums studio et deux albums de compilation.

Son dernier album, After Hours, s'est classé en tête des hit-parades des deux côtés de l'Atlantique, et la chanson Blinding Lights, tirée de cet album, est devenue le single qui a passsé le plus de temps dans le top cinq du classement US Hot 100 l'année dernière.

Le Canadien a remporté trois Grammy Awards , dont celui du meilleur album urbain contemporain en 2016 pour Beauty Behind The Madness et en 2018 pour Starboy.

Il a également remporté neuf Billboard Music Awards, deux American Music Awards, neuf Juno Awards et a été nominé pour un Oscar de la meilleure chanson originale pour Earned It.

Déception des Grammys

Il y a quelques semaines, l'artiste a eu un désaccord avec l'United States Recording Academy, l'organisme qui décerne les Grammys, pour n'avoir reçu aucune nomination pour le prix de cette année.

Crédit photo, EPA Légende image, Le décor du spectacle de la mi-temps était plein de couleurs.

"Personnellement, je ne m'en soucie plus. J'ai 3 Grammys, ceci ne signifie évidemment plus rien pour moi maintenant", a-t-il déclaré.

"De toute façon, je suis très mauvais pour faire des discours. Oubliez les galas de remise de prix".

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est l'un des grands moments de la carrière d'un artiste. Par le passé, il y a eu des performances inoubliables dont celles de Michael Jackson, Prince, Madonna, Bruno Mars, Lady Gaga, Beyoncé et les susdites Shakira et Jennifer Lopez.