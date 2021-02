Missions sur Mars : pourquoi trois sondes atteignent-elles la planète rouge en même temps ?

Trois sondes spatiales doivent atteindre la planète rouge pour en étudier la géologie et l'atmosphère, et rechercher d'éventuels signes de vie micro-bactérienne ancienne.

Deux jours plus tard, ce sera la mission chinoise Tianwen-1, avec Persévérance de la Nasa qui devrait atterrir le 18 février.

Ces missions tirent parti de la proximité entre Mars et la Terre. La distance entre les deux planètes change constamment en raison de leurs vitesses différentes en orbite autour du Soleil. La fenêtre de lancement des missions qui utilisent le moins de carburant est d'une fois tous les 26 mois.

Alors comment les scientifiques espèrent-ils s'en sortir cette fois-ci ? Et qu'ont-ils l'intention de découvrir ?

La mission "Espoir" des Émirats arabes unis

En particulier, les scientifiques pensent qu'elle peut nous aider à mieux comprendre comment Mars a perdu une grande partie de son air et, avec elle, une grande partie de son eau.

Contrairement aux missions chinoise et américaine, Hope ne se posera pas sur Mars, mais sera en orbite autour de la planète pendant au moins une année martienne - soit 687 jours.

Mais avant cela, la mission devra effectuer une manœuvre risquée pour se faire prendre en orbite martienne, une phase décrite par les responsables émiratis comme "critique et complexe". Cette phase devrait durer jusqu'en avril.

Le correspondant de BBC Science, Jonathan Amos, décrit la mission Hope comme étant plus qu'une entreprise scientifique.

"Elle est considérée comme un vecteur d'inspiration qui attirera davantage de jeunes des Émirats et de la région arabe vers les sciences à l'école et dans l'enseignement supérieur", souligne-t-il.

Seuls les États-Unis, l'Inde, l'ex-Union soviétique et l'Agence spatiale européenne ont déjà réussi à atteindre Mars.

La nuit, les monuments des Émirats arabes unis sont illuminés en rouge, les comptes du gouvernement sont marqués du hashtag #ArabstoMars et le grand jour, la Burj Khalifa de Dubaï, la plus haute tour du monde, sera au centre d'un spectacle festif.

La mission chinoise Tianwen-1

La première mission chinoise d'exploration de Mars, qui se traduit par "Questions to Heaven" (Questions au ciel), ne se posera pas avant trois mois.

La Chine espère faire atterrir un rover de 240 kg sur une plaine plate dans le bassin d'impact d'Utopia en mai. Le rover, alimenté par des panneaux solaires rabattables, étudiera la géologie de la région - à la surface et juste en dessous.

Un grand mât porte des appareils photo pour prendre des images et aider à la navigation. Cinq instruments supplémentaires aideront à évaluer la minéralogie des roches locales et à rechercher d'éventuelles glaces d'eau.

Jusqu'à présent, seuls les Américains ont réussi à mener des opérations de longue durée sur Mars (les missions soviétiques Mars-3 et européenne Beagle-2 ont atterri mais ont échoué peu après).

Tianwen-1 a déjà envoyé sa première image de Mars à la Terre : une photo en noir et blanc montrant des caractéristiques géologiques comme le cratère Schiaparelli et les vallées Marineris, une vaste étendue de canyons à la surface martienne.

La mission Persévérance des États-Unis

Le plus grand et le plus sophistiqué des véhicules jamais envoyés sur une autre planète devrait atterrir sur Mars peu avant 2100 GMT le jeudi 18 février, dans un cratère quasi équatorial appelé Jezero.