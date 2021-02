Comment la découverte d'un fascinant réseau "d'autoroutes célestes" pourrait révolutionner le voyage spatial

Un objet voyageant pendant un siècle sur une autoroute céleste pourrait parcourir une distance de 15 milliards de kilomètres, soit cent fois la distance entre la Terre et le Soleil.

Comment fonctionnent ces autoroutes cosmiques et qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur l'univers ?

Un corridor invisible

"Pour dire les choses simplement, ces autoroutes sont produites par les planètes", explique Aaron Rosengren, l'un des auteurs de l'étude et professeur d'ingénierie mécanique et aérospatiale à l'université de Californie, San Diego (USA), dans une déclaration.

Ces routes expéditives sont formées par la force d'attraction gravitationnelle entre les planètes, créant un corridor invisible qui s'étend de la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Jupiter et de Mars, jusqu'au-delà d'Uranus.

En utilisant des simulations informatiques et l'analyse de millions d'orbites dans le système solaire, les experts ont remarqué que des arcs se forment autour de chaque planète, qui à leur tour forment ce qu'ils appellent des "collecteurs spatiaux".

Les arcs et les collecteurs sont produits par l'interaction de la gravité entre deux objets en orbite.

En outre, ils notent que "chaque planète génère ces arcs et toutes ces structures peuvent interagir les unes avec les autres pour produire des itinéraires de transport compliqués", selon Rosengren.

Les scientifiques savent déjà que chaque planète peut former son propre "circuit d'autoroute céleste", mais ce n'est que maintenant qu'ils découvrent que ces routes peuvent se croiser avec celles d'autres planètes pour former un réseau plus complexe.