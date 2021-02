Sputnik V de la Russie : du scepticisme à la diplomatie du vaccin

Par Oleg Boldyrev

BBC Russian

La Russie est le premier pays à annoncer la découverte d'un vaccin Covid-19 pour une utilisation à grande échelle, en le nommant à juste titre "Sputnik" - du nom de son premier satellite spatial, lancé en 1957.

Mais le manque de transparence et les essais du vaccin Sputnik V ont suscité le scepticisme tant dans le pays qu'à l'étranger. Près de six mois plus tard, la situation pourrait changer, car de nombreux Russes, dont Oleg Boldyrev de la BBC, se font vacciner alors que Sputnik V devient la nouvelle carte de visite mondiale de Moscou.

Gagner la course au vaccin mais pas les cœurs et les esprits

En août 2020, la Russie annonce le développement d'un vaccin Covid.

Les reportages optimistes de la télévision d'État l'ont présenté comme une preuve supplémentaire que la science russe était à l'avant-garde, tout comme elle l'avait été il y a plus de 60 ans, lorsque Spoutnik, le premier satellite fabriqué par l'homme, a été lancé.

Mais lorsque la vaccination de masse a commencé en décembre, les Russes ne se sont pas précipités pour recevoir leurs piqûres.

Ce qui a découragé plusieurs personnes, ce n'est pas la méfiance à l'égard de tous les vaccins - bien que la Russie ait sa part d'anti-vaccins.

Non, la principale raison du scepticisme généralisé, qui s'est manifesté par un faible taux de participation au stade initial de la vaccination, était la rapidité même de la création de Sputnik V.

De nombreux Russes ont été rebutés par la nature opaque de son enregistrement et par l'enthousiasme excessif des fonctionnaires du gouvernement.

Le président Vladimir Poutine, qui avait fièrement présenté Sputnik V au monde entier, n'avait toujours pas été vacciné. Cela n'a pas contribué à renforcer la confiance.

Le scepticisme à l'égard de Spoutnik V est-il en train de s'estomper ?

Pas encore - mais peut-être bientôt.

Des données récentes d'un sondage d'opinion russe indépendant ont montré que 58% des personnes interrogées étaient toujours contre Sputnik V, alors que seulement 38% étaient pour.

Parmi ceux qui étaient "très inquiets" de contracter un coronavirus, seule la moitié était prête à recevoir l'injection russe.

Un tiers de ceux qui ne faisaient pas confiance à Sputnik V voulaient voir plus de preuves de son efficacité.

Mais les sceptiques peuvent être rassurés par la nouvelle que le journal médical britannique The Lancet a mis Sputnik V au même niveau d'efficacité que les vaccins occidentaux - environ 92%.

Cependant, même maintenant, certaines données provenant d'essais russes ne sont pas disponibles et des questions sont posées à l'Institut Gamaleya, le centre de recherche à l'origine du vaccin.

Les critiques disent que les scientifiques ne sont pas complètement transparents. Néanmoins, la publication du Lancet est devenue un soutien majeur pour Sputnik V, tant au niveau national que mondial.

Obtenir du Sputnik : facile à Moscou, plus difficile ailleurs

J'habite à Moscou et il a été facile de me faire vacciner.

Au départ, j'ai vérifié la procédure de réservation des vaccins à la mi-décembre, peu après le début de la campagne de masse. À l'époque, il semblait que presque personne ne voulait se faire vacciner ; les rendez-vous à ma clinique locale étaient disponibles immédiatement.

En Russie, la vaccination a d'abord été ouverte à des catégories limitées : les médecins, les enseignants, la police et d'autres travailleurs clés en contact avec la clientèle.

En réalité, la demande parmi ces catégories était si faible qu'il était possible pour n'importe qui de se faire vacciner sans avoir à confirmer sa profession.

Un de mes amis, qui n'est pas un citoyen russe, est entré dans une clinique de Moscou et s'est fait vacciner sans problème.

On a même signalé que des doses non utilisées avaient été gaspillées.

Je voulais me faire piquer, mais j'ai décidé d'attendre trois semaines pour voir si les effets secondaires négatifs seraient largement répandus - je me suis dit qu'il serait difficile de les supprimer, même dans le cadre du système de santé contrôlé par l'État.

Aucun rapport de ce type n'est apparu.

Lorsque je suis retourné au service de réservation de vaccins en ligne, le créneau disponible le plus proche était à deux semaines. Il semblait que les Moscovites faisaient de plus en plus confiance au vaccin.

Lors de mon rendez-vous, un médecin a vérifié que je n'avais pas été en contact avec des patients atteints de coviose confirmée, ou que je ne souffrais pas d'allergies ou d'un rhume que le Spoutnik V, basé sur un adénovirus humain, pourrait potentiellement aggraver.

Alors que le médecin mesurait ma tension artérielle, je lui ai demandé quand d'autres personnes commenceraient à réserver des vaccins. Après que les piqûres aient été mises à la disposition des plus de 65 ans, elle m'a répondu.

Cette injection potentiellement salvatrice n'a pas eu lieu du tout.

Une piqûre rapide et on m'a fait sortir de la pièce pour attendre et voir si je développais une réaction nécessitant des soins urgents, comme un choc anaphylactique.

Attendant dans un couloir peint en beige, j'ai bavardé avec Ekaterina, 40 ans, elle-même médecin, également présente pour la piqûre. Elle n'était peut-être pas sûre que Spoutnik V allait être efficace, mais une de ses amies avait passé un mois à l'hôpital pour des complications dues au Covid-19.

Son raisonnement était similaire au mien ; après un mois de vaccin largement disponible et sans aucun rapport d'effets secondaires négatifs, pourquoi ne pas l'essayer ?

En dehors de Moscou, la situation est tout à fait différente ; les doses de vaccin ne sont pas aussi facilement disponibles et il faut décider à qui offrir le vaccin en premier.

Donner la priorité à Moscou semble logique - après tout, près de 10 % de la population russe est concentrée dans la capitale.

Le transport et le stockage du vaccin à travers le vaste territoire de la Russie est une tâche gigantesque.

Il est également difficile d'assurer sa sécurité dans les hôpitaux et cliniques locaux qui, souvent, ne disposent pas de congélateurs. Même après que la plage de température requise pour le stockage du Sputnik ait été abaissée de -18 à +8°C grâce à une nouvelle variété lyophilisée, la distribution du vaccin à raison de plusieurs dizaines de milliers d'injections par jour n'est pas une tâche facile.

Le vaccin Sputnik fonctionne de la même manière que le vaccin Oxford/AstraZeneca développé au Royaume-Uni et le vaccin Janssen développé en Belgique.

Il utilise un virus de type froid, conçu pour être inoffensif, comme vecteur pour délivrer un petit fragment du coronavirus dans l'organisme.

En exposant ainsi l'organisme à une partie du code génétique du virus, on lui permet de reconnaître la menace et d'apprendre à la combattre, sans risquer de tomber malade.

Après avoir été vacciné, le corps commence à produire des anticorps spécialement adaptés au coronavirus.

Cela signifie que le système immunitaire est prêt à combattre le coronavirus s'il le rencontre réellement.

Combien de personnes la Russie a-t-elle vacciné ?

Il peut être difficile de vérifier les statistiques officielles sur tout ce qui a trait à Covid.

Lorsque le ministre russe de la santé a fait état de 800 000 vaccinations au début de l'année, le chiffre ne correspondait pas au total combiné des rapports des autorités régionales. Les données de ces rapports locaux, rassemblées par des analystes indépendants, montraient à peine un quart du chiffre du ministre - moins de 200 000.

Aujourd'hui, le gouvernement affirme que près de trois millions de doses sont "disponibles pour les médecins russes". Il n'est pas clair si ce chiffre se réfère à des doses uniques ou à des kits à deux doses.

Une analyse indépendante suggère que moins de 1,5 million de Russes (un peu plus de 1% de la population) ont été vaccinés avec la première dose. Ceux qui ont reçu les deux doses, selon la même estimation, ne sont que 120 000 au total.

À ce rythme, il faudrait un peu moins de trois ans pour vacciner la moitié de la population russe avec les deux doses de Sputnik V requises.

Mais le chef du Fonds d'investissement direct russe (RDIF), Kirill Dmitriyev, qui est devenu l'un des porte-parole de Sputnik V, a déclaré la semaine dernière que la vitesse de la campagne de vaccination s'accélérait et que tous les Russes qui souhaitent recevoir la piqûre pourront le faire d'ici juin.

Pour l'instant, la Russie est à la traîne par rapport à des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Espagne, sans parler d'Israël qui a déjà vacciné 60 % de sa population.

La diplomatie des vaccins

Là où la Russie semble aller de l'avant, c'est dans la diplomatie des vaccins. Le gouvernement rapporte qu'une grande partie des plus de huit millions de doses déjà fabriquées ira aux pays qui ont commandé le vaccin russe il y a des mois.

Le Spoutnik V a maintenant été approuvé dans 15 pays et au moins cinq autres l'envisagent. Parmi ceux qui l'ont approuvé figurent plusieurs États de l'ancien bloc communiste, mais aussi des pays beaucoup plus lointains comme l'Argentine, l'Inde, l'Iran, la Tunisie et le Pakistan. Quelques autres, tels que la Chine et la Corée du Sud, ont exprimé leur intérêt.

Le Fonds d'investissement direct russe (RDIF), un organisme public, qui a contribué au financement de Sputnik V, affirme que plus de deux millions de personnes ont été touchées dans le monde entier. Le mois dernier, le RDIF a demandé l'enregistrement de Spoutnik V dans l'Union européenne. L'Allemagne a exprimé son intérêt, une fois que le vaccin aura reçu le feu vert réglementaire.

La publication dans le Lancet confirmant l'efficacité de Spoutnik V a encore renforcé la position de la Russie dans un monde qui cherche désespérément à élargir l'offre de vaccins.

D'autres vaccins russes sont-ils en préparation ?

Sputnik V n'est pas la fin de l'histoire. Deux autres vaccins mis au point par les scientifiques russes sont sur le point d'être lancés.

Une fois de plus, on s'interroge sur la véracité des données scientifiques qui accompagnent les mises sur le marché.

Et - comme pour chaque vaccin Covid dans le monde - des discussions ont lieu sur la durée de la protection et sur la capacité à contrer les nouvelles variantes Covid-19, plus infectieuses, qui ont fait leur apparition.

Quant à moi et à la première dose de Spoutnik V, une semaine s'est écoulée sans effets secondaires majeurs, si ce n'est quelques douleurs musculaires et une certaine fatigue dans les premières 24 heures. La deuxième dose, qui doit être administrée prochainement, pourrait - selon certains qui l'ont connue - s'avérer un peu plus désagréable.

Même après la deuxième dose, je ne serai pas immédiatement immunisé contre le Covid-19, comme le prévient un dépliant bleu pâle remis à tous ceux qui reçoivent le vaccin.

En mars prochain, pourrai-je vivre une vie semblable à celle d'avant la crise ? Socialiser, aller dans une galerie, manger dans un restaurant bondé ?