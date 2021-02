Khadija, une femme forte qui a joué un rôle clé dans la naissance de l'Islam

Par Margarita Rodríguez

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Qui était Khadija bint Khuwaylid ?

"Elle a littéralement brisé le plafond de verre. Même les femmes modernes aspireraient à réaliser ce qu'elle a fait il y a 1 400 ans".

C'est ainsi que Asad Zaman, un imam de la ville de Manchester (UK), décrit Khadija, une femme née au 6ème siècle dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite.

C'était une figure respectée, riche et puissante, qui a rejeté de nombreuses demandes en mariage de la part de nobles éminents.

Elle a fini par se marier, deux fois. Son premier mari est mort, et on pense qu'elle a décidé de se séparer du second.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Après cela, elle jura de ne plus jamais se marier... jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme qui allait devenir son troisième et dernier mari.

Khadija a vu "des qualités étonnantes [en lui] qui l'ont fait changer d'avis sur le mariage", explique Zaman à la BBC.

Fait inhabituel pour l'époque, c'est Khadija qui l'a choisi et lui a fait sa demande.

Elle avait alors 40 ans, tandis que son futur mari était un homme de 25 ans aux origines modestes.

Mais c'est plus qu'une histoire d'amour, ce sont les origines de la deuxième plus grande religion du monde.

Le nouveau mari de Khadija était Muhammad, qui allait bientôt devenir le prophète de l'Islam.

La commerçante

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les caravanes de chameaux de Khadija ont parcouru de longues distances à travers le Moyen-Orient

Robert Hoyland, professeur d'histoire du Moyen-Orient ancien à l'université de New York, avertit qu'il est difficile de se faire une idée précise de l'identité de Khadija, en partie parce que ce que l'on sait d'elle a été écrit de nombreuses années après sa mort.

Cependant, la plupart des sources indiquent qu'elle était une femme avec "l'ambition d'un esprit libre, et une volonté très forte", rapporte Hoyland à la BBC.

Par exemple, elle a refusé d'épouser son cousin - comme le souhaitait sa famille, conformément à la tradition - parce qu'elle voulait être celle qui choisirait son partenaire.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Le grand pèlerinage annuel musulman, le hajj, commence.

Khadija était la fille d'un marchand qui a transformé l'entreprise familiale en un empire commercial.

Après sa mort au combat, elle a pris la relève.

"Elle était clairement habituée à faire son chemin dans le monde", dit l'historienne et auteure Bettany Hughes dans un documentaire de la BBC.

"En fait, c'est son sens des affaires qui l'a mise sur une voie qui allait finalement changer l'histoire du monde."

L'assistante

Crédit photo, David Levenson/Getty Images Légende image, L'historienne Bettany Hughes : Khadija avait l'habitude de faire son propre chemin dans le monde

Khadija menait ses affaires depuis La Mecque (Arabie Saoudite), et ses activités nécessitaient de nombreuses caravanes pour transporter des marchandises vers et depuis les plus grandes villes du Moyen-Orient.

"Khadija était clairement habituée à faire son chemin dans le monde", note Bettany Hughes.

Ces caravanes ont parcouru de vastes distances du sud du Yémen au nord de la Syrie.

Bien qu'une partie de sa richesse provienne de sa famille, Khadija a fait fortune toute seule, explique Fozia Bora, professeur associé d'histoire islamique à l'université de Leeds au Royaume-Uni.

"C'était une femme d'affaires à part entière, et en plus, elle était extrêmement sûre d'elle", dit-il.

Khadija avait l'habitude d'engager son propre personnel, choisissant des personnes ayant des compétences spécifiques au profit de son entreprise.

Elle a entendu parler d'un homme qui avait la réputation d'être très honnête et travailleur, si bien qu'après une réunion satisfaisante, il a été engagé pour reprendre une de ses caravanes.

Khadija admirait sa ténacité, et au fil du temps, il l'a tellement impressionnée qu'elle a décidé de se remarier.

Mohammed - qui avait été orphelin, élevé par un oncle - a soudainement acquis une vie "de plus grande stabilité et de prospérité économique", dit Fozia Bora.

On pense que le couple a eu quatre enfants, bien que seules les filles aient vécu au-delà de l'enfance.

Il y avait autre chose d'unique dans cette union : "C'était un mariage monogame", déclare le professeur Rania Hafaz, de l'Institut musulman de Londres, à la BBC.

C'était remarquable "d'un point de vue sociologique, à une époque où la plupart des hommes avaient plusieurs épouses". C'était une société polygame".

Les premières révélations

Crédit photo, Getty Images Légende image, Khadijah et sa famille vivaient à la Mecque, en Arabie Saoudite, qui allait devenir le centre de l'Islam

Mohammed est né et a grandi dans la tribu de Quraysh (tout comme Khadijah), à une époque où divers groupes de la région adoraient plusieurs dieux.

Quelques années après son mariage, Mohammed a entamé une transformation spirituelle et s'est aventuré dans les montagnes autour de la Mecque pour méditer.

Selon la croyance islamique, Mohammed a reçu des révélations de Dieu par l'intermédiaire de Gabriel, le même ange qui, un jour, a annoncé à Marie qu'elle serait la mère de Jésus.

C'est ainsi que le Coran, le livre saint musulman, a été révélé à Mohammed.

On dit que lorsqu'il a vécu la première révélation, il a eu peur parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait.

"Il ne pouvait pas donner un sens à ce qu'il vivait. Il lui manquait un point de référence, parce qu'il n'avait pas été élevé avec une compréhension du monothéisme, de Dieu", dit Fozia Bora.

"Il était extrêmement confus et désemparé par cet événement. Selon certaines sources, les révélations n'ont pas été faciles, et bien que l'expérience ait été douce, elle a été physiquement choquante".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les musulmans croient que la parole de Dieu a été révélée à Mohammed par Gabriel, le même ange qui, 600 ans plus tôt, avait dit à Marie qu'elle était enceinte de Jésus

Mohammed a décidé de se confier "à la seule personne en qui il savait qu'il pouvait avoir confiance pour tout", explique le professeur Hoyland.

Khadija l'a écouté et l'a calmé. Intuitivement, elle a pensé que c'était une bonne chose, et l'a réconforté.

Elle a même demandé conseil à un parent qui connaissait bien le christianisme,

On pense que Waraqah ibn Nawfal a établi un lien entre les révélations de Mohammed et celles reçues par Moïse.

"Il connaissait les écritures précédentes", explique Bora, c'était donc "une sorte de confirmation de l'authenticité de ses révélations".

"Nous savons que lorsqu'il a commencé à expérimenter les révélations coraniques, Mohammed a même douté de lui-même. Mais Khadija l'a rassuré en lui disant qu'il était en fait un prophète", dit Leila Ahmed, une spécialiste de l'Islam qui enseigne à l'université de Harvard.

Le premier musulman était une femme

Crédit photo, Fozia Bora Légende image, Fozia Bora : en tant qu'historienne et musulmane, je trouve que Khadija est une figure inspirante

De nombreux universitaires s'accordent à dire que, puisque Khadija a été la première personne à entendre les révélations que Mohammed a reçues, elle doit être reconnue comme la première musulmane de l'histoire, la première à se convertir à la nouvelle religion.

"Elle a cru et accepté le message", dit Foiza Bora.

"Je pense que cela a donné à Mohammed beaucoup de confiance pour commencer à diffuser le message (...) Cela lui a donné l'impression d'avoir une voix."

L'historienne Bettany Hughes dit qu'à ce stade, Mohammed a défié les anciens de la tribu et a décidé de prêcher publiquement : "Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Aimer les autres est un blasphème".

Selon Foiza Bora, lorsque Mohammed a commencé à enseigner l'islam, il a été marginalisé par de nombreux membres de la société Mecquoise qui s'opposaient au monothéisme [la croyance en un seul dieu].

"Mais Khadija", ajoute Foia Bora, "lui a apporté le soutien et la protection dont il avait tant besoin à l'époque".

"Au cours des dix années suivantes, Khadija a utilisé ses relations familiales et toute sa fortune pour soutenir son mari et financer la foi naissante", dit Hughes, "une religion construite sur le principe controversé d'un seul Dieu, dans une société qui était polythéiste [la croyance en l'existence de plusieurs dieux]".

"L'année de la tristesse"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans l'histoire de l'Islam, il y a plusieurs figures féminines importantes

Khadija a fait tout ce qui était en son pouvoir pour soutenir son mari et l'Islam - mais en 619, elle est tombée malade et est morte.

Après 25 ans de vie commune, Mohammed a été dévasté.

"Il ne s'est jamais vraiment remis de la mort de Khadija", dit le professeur Hoyland.

"Ce qui est si remarquable dans les sources de l'époque, c'est la façon dont elles parlent de Khadija comme étant la meilleure amie de Mohammed, encore plus que ses plus proches compagnons, comme Abu Bakar ou Omar", ajoute le professeur.

L'historienne Bettany Hughes souligne que les musulmans se souviennent encore de l'année de sa mort comme "l'année de la tristesse".

Finalement, Mohammed s'est remarié, et cette fois-ci il était polygame.

Dans une émission de la BBC, Fatima Barkatulla, spécialiste musulmane et auteure d'un livre pour enfants sur Khadija, déclare que la plupart de ce que nous savons sur Khadija provient des hadiths - des histoires, des traditions et des dictons sur la vie de Mohammed.

Les plus proches disciples de Mohammed ont été les premiers à les raconter et à s'en souvenir, et ils ne les ont écrits que plus tard.

L'une des narratrices des hadiths était Aisha, l'une des dernières épouses de Mohammed, et une autre femme qui est devenue une figure importante de l'Islam.

"Il est évident que le prophète lui a raconté l'histoire de Khadidja, et elle raconte ce qui s'est passé au début des révélations, quand il est devenu prophète", dit Fatima Barkatulla.

Bien qu'Aïcha n'ait pas été témoin de cette période antérieure de la vie de Mohammed, elle a "assumé fidèlement son devoir de transmettre aux autres musulmans" ce qui lui avait été dit, indique l'auteure.

Un modèle à suivre

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour de nombreuses jeunes femmes musulmanes, Khadija est un modèle

Pour Foiza Bora, il est essentiel de connaître l'histoire de Khadija pour briser le mythe selon lequel, dans les premières communautés musulmanes, les femmes étaient confinées à la maison.

Mohammed n'a pas demandé à Khadija d'arrêter de faire ce qu'elle voulait. En fait, dit-elle, l'islam a donné plus de droits et d'importance aux femmes de l'époque.

"Pour moi, en tant qu'historienne et musulmane, Khadija est une figure inspirante, tout comme Fatima [une de ses filles avec Mohammed] et Aisha, parmi d'autres femmes", dit Foiza Bora.

"Elles étaient intellectuelles, politiquement actives, et ont joué un rôle énorme dans la diffusion de la religion et la formation de la société islamique".

"C'est merveilleux pour moi," dit l'érudit, "de pouvoir enseigner à mes étudiants, croyants ou non, à propos de ces femmes."

Regarder :