Comment vacciner des singes pourrait prévenir la prochaine pandémie

Crédit photo, Kike Calvo/Getty Images

La fièvre jaune tue environ 15 % des personnes infectées, mais il existe un vaccin efficace. Les obstacles à la vaccination des personnes dans les points chauds potentiels font que les scientifiques se tournent vers une alternative surprenante : la vaccination des singes.

Par une matinée nuageuse d'octobre, une équipe de scientifiques se rend dans la forêt atlantique brésilienne, à la recherche de singes. Un homme porte ce qui ressemblait à une vieille antenne de télévision et une machette. Une femme à côté de lui tient une petite cage métallique - un piège - et deux sacs remplis de bananes.Leur mission : stopper la prochaine épidémie de fièvre jaune chez les singes avant qu'elle ne se propage à l'homme.Le Brésil tente peut-être de faire face au deuxième plus grand nombre de décès dus au Covid-19 dans le monde, après les États-Unis. Mais les scientifiques craignent que cette autre maladie, bien plus mortelle, ne risque de se propager à nouveau dans ce pays d'Amérique du Sud. La fièvre jaune infecte quelque 200 000 personnes et en tue 30 000 chaque année, soit plus que les attaques terroristes et les accidents d'avion réunis.Causée par un virus qui se propage entre les humains et les primates par l'intermédiaire des moustiques, ses symptômes comprennent une forte fièvre, des maux de tête et, chez certains patients, la jaunisse - le jaunissement de la peau qui donne son nom à la maladie. Les cas graves peuvent entraîner des hémorragies internes et une insuffisance hépatique.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Environ 15 % des personnes atteintes de fièvre jaune en meurent si elles ne sont pas vaccinées, un taux de mortalité bien plus élevé que celui de Covid-19.Ces dernières années, le Brésil a connu plus de cas de fièvre jaune que tout autre pays. En décembre 2016, un foyer a débuté dans le Minas Gerais et s'est étendu à l'Espírito Santo voisin, tous deux situés au milieu de la forêt atlantique. À l'époque, quelque 40 millions de Brésiliens menacés par la fièvre jaune n'étaient pas vaccinés.

En mai 2017, la maladie s'était propagée dans tout le Brésil, avec des points chauds dans les États voisins de Rio de Janeiro et de Minas Gerais, mais avec des foyers supplémentaires jusqu'à l'État du Pará, situé au nord, à près de 4 800 km de distance.

Il s'agissait de la pire épidémie depuis plus de 80 ans. Plus de 3 000 personnes ont été infectées. Près de 400 personnes sont mortes en quelques mois.

Crédit photo, Leonardo Benassatto/Getty Images Légende image, Malgré l'arrivée en 2017 de la pire épidémie de fièvre jaune que le Brésil ait connue depuis des décennies, des millions de personnes dans le pays restent non vaccinées

"Quand vous avez des primates qui sont piégés dans de petites forêts à forte densité... il est facile pour tout le monde de se faire infecter", explique Carlos Ramon Ruiz-Miranda, biologiste de la conservation à l'université d'État du nord de Rio de Janeiro.

Dans les forêts brésiliennes infestées de moustiques, la maladie semble se propager particulièrement rapidement entre les singes tamarins lionceaux dorés et les humains. Mais si les moustiques sont les porteurs, ce sont les hommes qui aggravent la situation. En empiétant de plus en plus sur la forêt, l'homme réduit la diversité biologique et se rapproche d'autres primates. Cette tendance ne va pas s'arrêter de sitôt, ce qui signifie que la prochaine épidémie pourrait être encore plus meurtrière.

Le défi du vaccin

À 80 km seulement de la forêt où les scientifiques chassent les singes, se trouve la ville de Rio de Janeiro, la sixième plus grande zone métropolitaine des Amériques. À six heures de voiture au nord, le long de la côte atlantique du Brésil, se trouve São Paulo, la plus grande métropole de l'hémisphère ouest.La proximité de ces zones urbaines denses avec les forêts crée les conditions idéales pour une épidémie d'une ampleur inégalée depuis la découverte du vaccin contre la fièvre jaune, il y a près d'un siècle.Et ce, même si la fièvre jaune dispose d'un vaccin - un vaccin "très efficace", selon Mirela D'Arc, une chercheuse de 33 ans spécialisée dans les primates et la génétique, collègue de Ruiz-Miranda à l'université de Rio.

En 2018, le ministre brésilien de la santé a annoncé une campagne visant à vacciner contre la fièvre jaune près de 80 millions de personnes sur les 210 millions que compte le Brésil. Dans certaines municipalités, jusqu'à 95 % des habitants ont été vaccinés. Mais dans les plus grandes villes du Brésil, le taux dépasse à peine 50 %.

De nombreux Brésiliens ne font pas confiance aux directives de leur gouvernement en matière de santé publique. La corruption au Brésil est endémique et même si le vaccin est administré gratuitement, de nombreux Brésiliens pensent qu'on leur dit de se faire vacciner pour que quelqu'un d'autre puisse en profiter.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Qu'est-ce que la fièvre jaune? Quels en sont les symptômes?

Cette méfiance a entravé la récente campagne de vaccination de 23 millions de personnes qui vivent à São Paulo et Rio et dans leurs environs. Après l'épidémie de 2016-17, les longues files d'attente pour le vaccin et les fausses nouvelles diffusées sur les applications de messagerie disant qu'il était inefficace ont dissuadé certains de se faire vacciner.

De plus, il se peut qu'il n'y ait pas assez de vaccins pour tous. L'Organisation mondiale de la santé a demandé aux fabricants de produits pharmaceutiques d'augmenter leur production, mais le vaccin "reste limité en raison de la capacité de production restreinte", rapporte l'Unicef. En conséquence, à peine la moitié des habitants de Rio ont été vaccinés contre la fièvre jaune.

Il pourrait y avoir un autre moyen. Le monde compte 7,8 milliards d'habitants - mais seulement environ 2 500 tamarins lion d'or.

Pour enrayer les futures épidémies chez l'homme, une nouvelle approche pourrait donc être utilisée : la vaccination de nos frères poilus et amateurs de bananes.

Crédit photo, Luiz Thiago de Jesus Légende image, Les scientifiques utilisent des pièges à bananes pour capturer les primates afin de les vacciner contre la fièvre jaune

"Une façon d'arrêter la propagation de la maladie est de vacciner les humains et les tamarins lion d'or", dit D'Arc."Si vous vaccinez les singes, vous aurez moins d'individus porteurs de la maladie", dit Ruiz-Miranda. "C'est l'immunité de groupe."

Le commerce des singes

A première vue, le tamarin lion doré paraît inoffensif : une boule de peluche orange sur fond de forêt aux nuances de vert. Une moustache et la queue enlevée, ils ressemblent à s'y méprendre au Lorax du livre pour enfants de 1971 du Dr Seuss, dans lequel une créature floue défend sa forêt contre les humains qui viennent abattre tous les arbres. Dans ce livre, le Lorax est arraché à son environnement naturel et forcé de quitter la forêt.La même chose est arrivée au tamarin lion d'or du Brésil.Autrefois, les tamarins couvraient de grandes étendues de la forêt atlantique du sud-est du Brésil. Mais dans les années 1970, l'exploitation forestière a réduit leur habitat en miettes. En 1971, il en restait moins de 400 à l'état sauvage, ce qui en faisait une espèce gravement menacée.

Pour les sauver de l'extinction, l'homme a pris une page du livre du Dr Seuss : les défenseurs de la nature ont arraché des dizaines de singes à leur habitat toujours plus réduit et les ont relégués dans des réserves naturelles à l'extérieur de la ville de Rio.

L'intervention a fonctionné. En 2014, la population de tamarins était passée à quelque 1 700 à 2 400 singes, selon le Ruiz-Miranda. La plupart vivent dans des fragments de forêt restants dans le bassin du fleuve São João. Leur résilience a été suffisante pour reclasser l'espèce de "gravement menacée" à "menacée". Il semblait que les tamarins pourraient prospérer.

Jusqu'à l'épidémie de fièvre jaune de 2017.

"Il est très rare que les gens trouvent un singe mort sur le bord de la route - cela n'arrive jamais", dit Ruiz-Miranda. C'est pourquoi il a été si choqué par ce qui s'est passé au début de l'année 2017. Un fermier l'a conduit avec son équipe à un tamarin mort dans la forêt. Le singe a été testé positif pour la fièvre jaune.

Lire aussi :

Bientôt, ils ont trouvé cinq autres singes morts. Au moment où elle s'est terminée, l'épidémie de fièvre jaune de 2017 avait tué plus de 4 000 singes. Parmi certains groupes de singes hurleurs, le taux de mortalité atteignait 80 à 90 %.

Les tamarins, déjà vulnérables, ont également été gravement touchés. "Dans l'ensemble, nous avons perdu 30 % de la population, passant de 3 700 à 2 600 singes - en moins d'un an", explique M. Ruiz-Miranda.

Par la suite, l'équipe de Ruiz-Miranda a commencé à faire des prélèvements de routine dans les zones où les tamarins étaient morts. Partout où ils ont effectué des prélèvements, dit-il, au moins un ou deux singes ont été testés positifs pour la fièvre jaune.

Crédit photo, Luiz Thiago de Jesus Légende image, La vaccination des tamarins contre la fièvre jaune contribue non seulement à protéger ces animaux menacés, mais pourrait également freiner la propagation du virus à l'homme

L'épidémie de 2017 a montré que non seulement les humains, mais aussi les tamarins, pouvaient être vulnérables à une maladie commune.

"La faune est autant victime de la maladie que la population humaine", explique M. Ruiz-Miranda.

Le Brésil abrite plus d'espèces de primates que tout autre pays sur Terre. Pour sauver les humains, nous devons peut-être maintenant sauver les tamarins. C'est ce que D'Arc a entrepris de faire, pièges et bananes à la main, un matin nuageux d'octobre.

Sur la route de Rio à la lisière de la réserve biologique de Poço das Antas, D'Arc, ne cesse de passer des signes d'empiètement humain dans la forêt indigène : une autoroute, un système aquifère, la culture de la banane, des pâturages pour le bétail.

"Vous avez des pâturages pour le bétail jusqu'à des forêts de relativement bonne qualité", déplore Ruiz-Miranda. "Et une autoroute qui coupe à travers le paysage séparant la réserve des autres forêts."

L'équipe est entrée dans la forêt par une brèche dans une clôture métallique. Ils n'ont pas tardé à repérer ce qu'ils cherchaient. Avec sa crinière orange et son corps prune, une femelle tamarin adulte connue sous son numéro, F16, est assise sur une étroite branche d'arbre. Quand elle voit les scientifiques, elle ne court pas. Elle se dirige vers eux, curieuse, sa longue queue rouge s'abaissant vers le sol de la forêt.

"En général, les animaux ont peur des humains", dit D'Arc. "Mais ici, dans ce fragment, les tamarins lion d'or nous sont familiers."

Dirigée par Andreia Martins, l'équipe de l'association des tamarins du lion d'or, un groupe de conservation à but non lucratif, se met au travail. Un chercheur utilise un petit appareil GPS pour enregistrer la localisation du singe, en suivant les mouvements de l'animal dans la forêt. D'autres placent deux pièges à bananes sur une plateforme en bois fabriquée à la main au-dessus du sol de la forêt.

Les chercheurs regardent un singe s'approcher de la cage, puis un autre. Le premier singe, méfiant, saute sur un arbre voisin pour regarder le second entrer dans la cage pour attraper la banane. La porte de la cage se ferme rapidement, emprisonnant le tamarin à l'intérieur. Un troisième singe - un ouistiti, un proche parent - entre dans la deuxième cage sans hésitation et... clac !

Lire aussi :

Une fois qu'ils ont capturé suffisamment de tamarins, D'Arc et son équipe retournent dans un laboratoire où ils enfilent des blouses de protection, des gants en latex et des masques. Pour que les singes ne sentent rien, les chercheurs les mettent sous sédatif.

Puis ils font un bilan de santé général, mesurant le poids et la température du corps et prélevant des échantillons de selles, de sang et de bouche. D'Arc introduit un coton-tige dans la gueule du singe et le frotte délicatement autour de ses petites dents.

Puis vient le vaccin. Les membres de l'équipe rasent délicatement quelques poils du bas-ventre du singe. L'un d'eux plonge la seringue dans une bouteille de liquide clair, puis injecte le singe.

Crédit photo, Luiz Thiago de Jesus Légende image, Une fois capturés, les chercheurs prélèvent des échantillons sur les tamarins et leur administrent un vaccin avant de les renvoyer dans la forêt

Après avoir fini de vacciner tous les singes, l'équipe les remets dans leurs pièges et les ramene dans la forêt avant qu'ils ne se réveillent. Par gentillesse - ou peut-être pour s'excuser - Mirela place tout un tas de bananes à côté d'eux sur la plate-forme en bois.

À la fin de la journée, l'équipe a capturé, transporté, testé, vacciné et ramené huit tamarins de trois groupes familiaux différents. Mais leur travail ne fait que commencer. Sur deux ans, dit Ruiz-Miranda, ils prévoient de vacciner 500 tamarins lion d'or.

Ensuite, ils transféreront cinq groupes à la réserve biologique de Poço das Antas, l'un des endroits où beaucoup de singes sont morts lors de l'épidémie de 2017.

Le problème des gens

Comme pour le Covid-19, la fièvre jaune pourrait avoir débuté chez les animaux. Mais elle a été propagée dans le monde entier par les humains.

"La fièvre jaune est une maladie d'origine africaine. Elle n'existait pas avant la traite des esclaves", explique Júlio César Bicca-Marques, professeur d'anthropologie à la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul et secrétaire général de la Société internationale de primatologie, qui étudie la fièvre jaune chez les singes hurleurs au Brésil. La maladie a été introduite en Amérique il y a trois ou quatre siècles, dit-il.

Les Amériques n'étaient pas préparées.

"Les primates d'Afrique sont beaucoup plus résistants à la fièvre jaune, car ils ont évolué avec le virus", explique Bicca-Marques. Il n'en va pas de même pour les singes d'Amérique du Sud, comme les tamarins et les hurleurs. "Nos primates n'avaient pas d'histoire, pas de protection évolutive contre le virus. Certains d'entre eux sont donc beaucoup plus sensibles au virus et peuvent mourir très facilement".

La fièvre jaune se propage lorsque des moustiques femelles piquent des humains ou d'autres primates infectés par la maladie, puis piquent et infectent d'autres personnes.

"Une fois qu'une épidémie commence, les espèces de primates ont environ quatre à six jours de virémie, ce qui signifie que le virus est actif et que les moustiques qui les piquent peuvent être infectés", explique M. Ruiz-Miranda. Les singes deviennent ainsi des "amplificateurs" de la maladie transmise par les moustiques.

Aujourd'hui, ils amplifient le risque plus que jamais. C'est en grande partie grâce à la déforestation de leur habitat par l'homme.

La forêt atlantique du Brésil s'étend sur quelque 100 000 km2, une zone plus vaste que l'Irlande.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Un étudiant ''découvre'' des selfies de singe sur un téléphone

Mais la forêt était autrefois 12 fois plus grande. La grande majorité a été abattue, principalement au cours des cinq derniers siècles, depuis que les Portugais sont arrivés pour coloniser le Brésil. Au fur et à mesure que la forêt est décimée, les primates sont contraints de s'installer dans des zones plus petites et à des densités plus élevées.

Cela augmente le risque de transmission d'infections entre les animaux. Avec l'empiètement des humains dans ces mêmes zones, le risque que ces animaux transmettent des agents pathogènes aux humains augmente également.

Au cours des décennies passées, la déforestation était motivée par la demande mondiale de bois d'Amazonie et d'autres bois de spécialité provenant des arbres du Brésil. Aujourd'hui, le principal coupable est la viande.

Quelque 200 millions de vaches broutent aujourd'hui dans les régions amazoniennes du Brésil, soit près d'une vache pour chaque Brésilien. Quatre-vingt pour cent de la déforestation qui se produit aujourd'hui en Amazonie est faite pour défricher la forêt et faire de la place pour que ces vaches puissent paître, et "les entreprises d'élevage de bétail occupent maintenant près de 75% des zones déboisées d'Amazonie", selon la Banque mondiale.

Crédit photo, Luiz Thiago de Jesus Légende image, Les primates sont mis sous sédatif car ils subissent un examen de santé avant de recevoir le vaccin

Les éleveurs de bétail "prennent de grandes parties de l'Amazonie et les brûlent", explique Bicca-Marques. "Ils brûlent tout".

Mais la faute ne revient pas seulement aux Brésiliens. La majeure partie de la viande de bœuf brésilienne est exportée vers des pays à hauts revenus qui consomment beaucoup de viande, comme les États-Unis. En 2018, le Brésil a produit un hamburger sur cinq dans le monde.

Le résultat est un paysage déchiré en fragments - quelques kilomètres carrés par-ci, quelques autres par-là, avec des humains vivant entre les deux. De plus, la déforestation a réduit le nombre d'espèces différentes vivant dans la forêt.

C'est dangereux non seulement pour la faune, mais aussi pour les humains. "La biodiversité agit comme un tampon" contre les maladies, dit M. Ruiz-Miranda. "Si vous considérez une épidémie comme une espèce envahissante, plus l'environnement est dégradé, plus il est facile pour une maladie de s'installer", dit-il.

Confinés à des fragments de plus en plus petits dans la forêt atlantique, les singes sont obligés de se déplacer d'une parcelle à l'autre, ce qui les expose à un risque accru d'infection lorsqu'ils passent à portée de moustiques de plus en plus nombreux.

"Les singes et les humains vivent ensemble juste à côté de l'endroit où les gens ont leurs zones agricoles", dit M. Ruiz-Miranda. "Il y a donc beaucoup d'interactions entre les humains et les singes."

C'est la recette parfaite pour une épidémie. Plus inquiétant encore, la lisière de la forêt atlantique embrasse la périphérie de Rio de Janeiro, où vivent plus de 12 millions de personnes (dont environ six millions sont vaccinées). Au total, plus de 148 millions de personnes, soit un tiers de la population d'Amérique du Sud, vivent dans l'écorégion de la forêt atlantique brésilienne, ce qui la rend 25 fois plus peuplée que l'Amazonie.

Cela signifie que lorsqu'une épidémie de fièvre jaune se produit, elle peut se propager rapidement. La plupart des tamarins ne migrent que sur quelques kilomètres au cours de leur vie, mais les humains peuvent parcourir de vastes distances en quelques minutes ou heures.

Les chercheurs affirment que l'épidémie de 2017 au Brésil a été un signal d'alarme, illustrant la rapidité avec laquelle les humains peuvent propager la fièvre jaune d'une partie du pays à l'autre.

Alors que l'homme continue d'empiéter sur la forêt atlantique, la prochaine pourrait n'être qu'une question de temps.

Lire aussi :

La forêt en première ligne

S'il y a une chose que les humains peuvent faire pour prévenir la prochaine épidémie mortelle de fièvre jaune, disent les professionnels de la santé, c'est de vacciner le plus grand nombre de personnes possible contre la maladie.

Mais les primatologues pensent qu'un autre moyen est d'arrêter la destruction des forêts brésiliennes et de préserver et favoriser ce qui reste de la biodiversité. Mais pour ce faire, les agriculteurs et les éleveurs qui vivent en première ligne de la forêt devront mener une bataille difficile.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La périphérie de Rio de Janeiro empiète sur la lisière de la forêt atlantique brésilienne

"Depuis que je suis enfant - depuis l'âge de six ou sept ans - la déforestation était [normale] ici", explique Mardone Castro Rodrigues, 32 ans, qui possède une petite ferme familiale à l'orée de la forêt. Les agriculteurs défrichaient la forêt pour y planter des cultures, dit-il.

Si la récolte était trop faible, ils la transformaient en pâturage pour les vaches, défrichaient davantage la forêt et recommençaient. Aujourd'hui, M. Rodriguestries utilise des techniques agroforestières pour cultiver sans épuiser la forêt. Mais avec une femme et deux enfants à nourrir, dit-il, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire.

Ana Beatriz Cordero, 53 ans, qui travaille dans l'écotourisme, estime qu'il y a des raisons d'espérer avec l'urbanisation croissante. "Les gens ne veulent pas vivre dans les zones rurales, alors ils les abandonnent - et les zones se régénèrent lorsqu'ils se dirigent vers la ville", dit-elle.

Cordero a pris la direction opposée, quittant la ville de Rio pour la ville de Silva Jardim, située dans la forêt. Elle cultive des orchidées, plante des plants indigènes dans des parcelles appauvries par la reforestation et organise des voyages éducatifs pour les enfants et les adultes de la ville.

Aujourd'hui, dit-elle, il y a plus de faune - y compris des tamarins lions dorés - qu'il y a 15 ans. C'est un signe que les humains peuvent être les gardiens de la biodiversité, si nous sommes prêts à essayer, ce qui est de bon augure pour les singes aussi.

"Les tamarins lion d'or ici sont aimés. C'est un animal magnifique", dit Cordero.

Ils sont également utiles. "Júlio [Bicca-Marques] aime à dire que les singes sont comme le canari dans la mine de charbon", explique Karen Strier, professeur d'anthropologie à l'université du Wisconsin-Madison et chercheuse de primates au Brésil depuis de nombreuses années. "Ils sont un bon avertissement que vous devez vous inquiéter de la fièvre jaune" - et d'autres maladies, aussi.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Serge Sabin Ngwato, Greenpeace Afrique, tire les enseignements des incendies en Amazonie

Mais les tamarins ne sont pas respectés par tout le monde. Lors de l'épidémie de 2017, des dizaines de singes à travers le Brésil ont été lapidés, abattus ou brûlés par des personnes qui craignaient qu'ils ne soient la cause de cette maladie mortelle.

"Lors des précédentes épidémies dans le sud du Brésil, la réaction du gouvernement local a été de tuer les singes", explique M. Ruiz-Miranda. "À un moment donné, le ministère de la santé a appelé la fièvre jaune "la maladie des singes"".

"Mais les singes sont nos sentinelles - ils vous montrent quand la fièvre jaune est arrivée." Alors que l'épidémie se poursuivait, Ruiz-Miranda dit que lui et ses collègues ont plaidé en faveur des personnes vivant près de la forêt : "Ne sortez pas et ne tuez pas les singes !"

Crédit photo, Luiz Thiago de Jesus Légende image, Toutes les tentatives de capture de tamarins ne se déroulent pas sans heurts - parfois, les ouistitis se regroupent pour voler l'appât

"Certaines personnes les trouvent beaux et admirables. D'autres en ont peur à cause de la maladie", dit Rodrigues, l'agriculteur. "Mais l'esprit des gens change. Ils prennent conscience que les singes sont victimes de maladies comme la fièvre jaune, tout comme les gens".

A moins que davantage de singes et de personnes ne soient vaccinés, les autorités sanitaires avertissent que les épidémies de fièvre jaune vont s'aggraver. Selon une estimation, le Brésil aura besoin de 226 millions de doses d'un vaccin humain d'ici 2026.

Contrairement au Covid-19, nous sommes en avance sur la fièvre jaune, grâce à un vaccin largement disponible et efficace. Selon les scientifiques, avec un financement adéquat et une bonne adhésion, nous pouvons stopper la prochaine épidémie de fièvre jaune au Brésil - avant qu'elle ne se déclare.