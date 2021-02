Trois nouvelles fraudes et escroqueries découlant de la pandémie de coronavirus

Les groupes criminels du monde entier ont profité de la peur et de la désinformation en pleine pandémie pour créer de nouveaux moyens d'obtenir de l'argent et des données.

Alors que les économies mondiales souffrent et que des millions d'entreprises ont dû fermer leurs portes à cause de la crise sanitaire mondiale générée par Covid-19, il y a ceux qui ont profité de la pandémie pour faire un profit économique.

Certains de ces criminels trompent leurs victimes en profitant de la confusion, de la désinformation et du désespoir de beaucoup de personnes au milieu de la pandémie.

Nous vous présentons ici trois des principales fraudes et escroqueries qui ont vu le jour récemment autour du coronavirus.

1. Faux résultats de tests

De nombreux pays exigent que toute personne qui souhaite s'y rendre subisse un test de laboratoire pour vérifier qu'elle n'est pas infectée par le virus qui cause le covid-19.

Les difficultés ou les retards dans l'accès aux tests, leur coût élevé dans certains endroits et l'urgence ou la paresse de certaines personnes qui veulent voyager, ont fait prospérer le commerce des faux tests.

Certains voyageurs cherchent à éviter les tests de dépistage du coronavirus et achètent de faux certificats.

Les agences de sécurité ont perturbé les réseaux de faussaires de certificats à l'aéroport Charles de Gaulle, dans la capitale française, et à l'aéroport de Luton, au Royaume-Uni.

Aux Pays-Bas, plusieurs comptes sur les réseaux sociaux tels que WhatsApp et Snapchat ont été identifiés avec des noms tels que Vliegtuig Arts (le médecin de l'avion) ou Digitale Dokter (le médecin numérique) offrant de faux certificats.

Et au Chili, les autorités sanitaires ont fermé en janvier un centre médical situé dans l'opulente commune de Las Condes, à Santiago, qui falsifiait les résultats de tests prétendument effectués en échange de 85 dollars américains.

L'agence a noté qu'une partie du problème est que les certificats papier peuvent être facilement falsifés parce qu'ils sont disponibles dans différents formats et langues, ce qui "entraîne de l'inefficacité dans les contrôles de santé, des erreurs et des fraudes".

"Tant qu'il y aura des restrictions de voyage dues à la covid-19, la production et la vente de faux certificats se poursuivront probablement", ont déclaré les porte-parole de l'institution.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu des escrocs qui ont cherché à profiter de la peur générée par la maladie en proposant de faux remèdes et traitements.

Les thés, les huiles essentielles et les thérapies à base de vitamine C par voie intraveineuse ne sont que quelques-uns des prétendus traitements antiviraux qui continuent d'être vendus dans les cliniques, les sites en ligne, les réseaux sociaux et les émissions de télévision.