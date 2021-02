Ces ordinateurs qui rejettent votre demande d'emploi

Crédit photo, Pymetric Légende image, Les tests en ligne de la société Pymetrics durent généralement 25 minutes

Franchement, c'était un peu stressant de savoir que ma candidature était jugée par un ordinateur et non par un être humain.

Journaliste professionnel, j'avais récemment postulé pour un nouvel emploi et, pour la première partie du processus de recrutement, l'éditeur m'a fait jouer à plusieurs jeux en ligne simples dans le confort de mon foyer.

Je devais notamment compter rapidement le nombre de points dans deux boîtes, gonfler un ballon avant qu'il n'éclate pour gagner de l'argent et faire correspondre les émotions aux expressions du visage. Ensuite, un logiciel d'intelligence artificielle (IA) a évalué ma personnalité, et m'a fait passer ou échouer. Aucun humain n'a eu droit à un regard.

Je me suis demandé : est-il juste qu'un ordinateur seul accepte ou rejette votre candidature ? Bienvenue dans le monde en pleine expansion du recrutement par intelligence artificielle.

Si les recruteurs utilisent l'IA depuis une dizaine d'années, la technologie s'est considérablement améliorée ces dernières années. Et la demande a fortement augmenté depuis la pandémie, grâce à sa commodité et à ses résultats rapides à un moment où le personnel pourrait être absent en raison du Covid-19.

Le logiciel de recrutement de l'IA qui m'a fait passer le test ci-dessus a été fourni par une société new-yorkaise appelée Pymetrics. Les questions, et vos réponses, sont conçues pour évaluer plusieurs aspects de la personnalité et de l'intelligence d'un demandeur d'emploi, tels que votre tolérance au risque et la rapidité avec laquelle vous réagissez aux situations.

Ou, comme le dit Pymetrics, "pour mesurer de manière juste et précise les attributs cognitifs et émotionnels en seulement 25 minutes".

Son logiciel d'intelligence artificielle est désormais utilisé dans les processus de recrutement initiaux d'un certain nombre de multinationales, comme McDonald's, la banque JP Morgan, le cabinet comptable PWC et le groupe alimentaire Kraft Heinz. Un entretien avec un recruteur humain suit si vous réussissez.

"Il s'agit d'aider les entreprises à traiter un nombre beaucoup plus important de candidats et d'obtenir des signaux indiquant que quelqu'un va réussir à obtenir un emploi", explique Frida Polli, fondatrice de Pymetrics.

Crédit photo, Frank Ellis Légende image, Frida Polli affirme que les résultats du test d'intelligence artificielle sont plus utiles que la lecture du CV d'un candidat

"Tout le monde veut le bon emploi, et engager la bonne personne. Il n'y a aucun avantage à ce que le match soit annulé. Essayer d'utiliser ces systèmes d'IA de manière intelligente est à l'avantage de tous".

Un autre fournisseur de logiciels de recrutement par IA est HireVue, basé dans l'Utah. Son système d'intelligence artificielle enregistre des vidéos de candidats répondant à des questions d'entretien via la webcam et le microphone de leur ordinateur portable.

L'audio est ensuite converti en texte et un algorithme d'IA l'analyse pour trouver des mots clés, comme l'utilisation du "je" au lieu du "nous" en réponse à des questions sur le travail d'équipe. La société de recrutement peut alors choisir de laisser le système HireVue rejeter les candidats sans qu'il y ait de double vérification humaine, ou de faire passer le candidat pour un entretien vidéo avec un véritable recruteur.

HireVue indique qu'en septembre 2019, elle avait mené un total de 12 millions d'entretiens, dont 20 % via le logiciel d'intelligence artificielle. Les 80 % restants ont été réalisés avec un intervieweur humain à l'autre bout d'un écran vidéo. Le chiffre global est maintenant passé à 19 millions, avec la même répartition en pourcentage.

HireVue a commencé à proposer des interviews d'IA en 2016. Parmi ses utilisateurs, on compte la société de services de voyage Sabre.Entre-temps, un rapport de 2019 indique que la croissance de l'utilisation de l'IA est telle qu'elle remplacera 16 % des emplois du secteur du recrutement avant 2029.

Kevin Parker, le directeur général de HireVue, affirme que l'IA est plus impartiale qu'un intervieweur humain. "Il y a un désir d'avoir un processus équitable, et l'AI peut aider à évaluer tous ces candidats de manière très cohérente", dit-il.

Crédit photo, HireVue Légende image, Le système HireVue voit le demandeur d'emploi télécharger une vidéo de lui répondant à une série de questions

Pymetrics affirme également que son système garantit une plus grande équité et que "chaque algorithme est rigoureusement testé pour détecter les biais". Mme Polli ajoute qu'il est préférable que les entreprises se fient simplement au curriculum vitae ou au CV d'un candidat.

"Un CV ne peut donner que des informations sur les compétences réelles d'une personne, mais la recherche et le bon sens nous disent que ce sont aussi les compétences non techniques qui contribuent à la réussite professionnelle", dit-elle.

Le recrutement de l'IA n'est donc pas un sujet de préoccupation ? Le géant de la vente en ligne Amazon ne le pense pas.

En 2018, il a été largement rapporté qu'il avait mis au rebut son propre système, parce qu'il montrait des préjugés contre les candidates.

L'agence de presse Reuters a déclaré que le système d'IA d'Amazon avait "appris par lui-même que les candidats masculins étaient préférables" parce qu'ils avaient plus souvent une plus grande expérience de l'industrie technologique sur leur CV. Amazon a refusé de commenter à l'époque.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Amazon aurait abandonné son système de recrutement d'AI en 2018

James Meachin, du cabinet britannique de psychologie d'entreprise Pearn Kandola, est un spécialiste du secteur du recrutement. Selon lui, les systèmes d'IA présentent encore un certain nombre de défis.

"La première étape de la sélection des candidats consiste à analyser correctement ce qu'ils ont dit ou écrit", dit-il. "A ce niveau de base, les principaux assistants vocaux de Google, Amazon et Apple ne parviennent toujours pas à comprendre ce que les gens disent. Par exemple, les accents écossais posent un problème, tout comme les mots ou phrases inhabituels.

"Si un système d'intelligence artificielle peut transcrire avec précision ce qui a été dit, le second défi - plus important - est de détecter la signification de ces mots - la sémantique, la nuance et le contexte. Dans ce cas, les systèmes d'IA peuvent ne pas comprendre. En revanche, un humain qui écoute la conversation comprendra intuitivement ce qui est signifié".

New Tech Economy est une série qui explore la manière dont l'innovation technologique va façonner le nouveau paysage économique émergent.

Le professeur Sandra Wachter, chercheur principal en IA à l'université d'Oxford, déclare : "Je serais très inquiète si les gens disaient que l'utilisation de l'IA dans le recrutement n'a que des avantages.

"L'apprentissage machine fonctionne de la même manière : on passe en revue un tas de données et on trouve des modèles et des similitudes.

"Donc, dans le recrutement, c'est en regardant les candidats qui ont réussi dans le passé que l'on obtient les données dont on dispose. Qui étaient les directeurs généraux dans le passé, qui étaient les professeurs d'Oxford dans le passé ? Les algorithmes de recrutement vont sélectionner plus d'hommes.

"Le risque est que si vous ne faites pas de tests rigoureux, les femmes et les personnes de couleur soient négligées."

Pour aider les entreprises et autres organisations à éviter les biais dans leurs systèmes d'IA, non seulement pour le recrutement, mais aussi pour toutes leurs activités commerciales, le professeur Wachter a rédigé un document sur la question l'année dernière. Ses propositions ont ensuite été adoptées par Amazon.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Choisir les meilleurs candidats est une entreprise délicate, quelle que soit la manière dont on l'aborde

Il existe cependant des façons plus bénignes d'utiliser l'IA par le secteur du recrutement.

Prenons l'exemple de Textio, basé à Seattle. Son logiciel utilise l'IA pour aider les entreprises à rédiger des offres d'emploi qui s'adressent à un large éventail de personnes, en rendant le langage à la fois plus inclusif et plus facile à comprendre. Il est utilisé par tout le monde, de la Banque mondiale à Dropbox, Spotify et Tesco.

Korn Ferry, basé à Los Angeles, utilise un logiciel de recrutement par intelligence artificielle pour rechercher sur Internet des candidats potentiels. Les entreprises n'ont donc pas besoin d'attendre que les meilleures personnes possibles postulent à des postes, elles peuvent plus facilement rechercher de manière proactive les personnes qu'elles souhaitent.