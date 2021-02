"Framing Britney Spears", le documentaire qui dévoile l'ascension et la chute de la princesse de la pop

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le documentaire examine le traitement que les médias ont accordé à la chanteuse et à la figure de son père en tant que tuteur légal.

Deux concurrents s'affrontent dans un concours télévisé populaire aux États-Unis. Le présentateur doit leur poser une question et ils doivent deviner toutes les réponses possibles, qui apparaissent cachées sur un écran derrière l'animateur de l'émission.

"Qu'est-ce que Britney Spears a perdu ?", demande le présentateur.

"Ses cheveux", dit un concurrent. "La tête", dit son adversaire, déchaînant les rires du public.

Ils gagnent tous les deux.

C'est l'une des scènes de Framing Britney Spears, le documentaire produit par le New York Times sur la "princesse de la pop" qui analyse la montée en puissance de la chanteuse et la polémique autour de la tutelle qu'exerce son père sur elle.

Le documentaire, diffusé sur la plateforme Hulu, n'aborde pas seulement le mystère de la tutelle exercée par son père, qui a généré tout un mouvement populaire, Free Britney, et que la chanteuse elle-même a combattue.

Il met également en lumière la campagne de pression chauvine menée par l'ensemble du secteur des médias et du divertissement tout au long de sa carrière.

"Le documentaire ajoute à l'examen critique que nous portons sur les femmes, leur représentation et les traumatismes", a écrit la critique Patricia Grisafi de NBC.

"S'inscrivant dans la lignee de tant d'autres documentaires mettant en scene des 'femmes qui craquent', Framing Britney Spears se demande ce qui se passe lorsque la porte est ouverte pour révéler non pas une sorcière écumante, mais les nuances d'un être humain".

Une humble fille de Kentwood

Le documentaire raconte l'histoire de Spears à travers plusieurs personnes proches de l'artiste, mais aussi des figures clés de l'industrie, comme les paparazzi zi.

Dans une note à la fin du documentaire, le NYT note qu'il a tenté de contacter l'artiste pour lui demander de participer, mais "on ne sait pas si elle a reçu ces demandes".

Spears est depuis 2008 dans l'incapacité juridique de prendre des décisions par elle-même.

La tutelle légale exercée par son père en raison de préoccupations pour sa santé mentale l'oblige à demander son consentement pour tout, ou presque, bien que ces années-là, elle ait continué à travailler comme n'importe quel autre artiste, y compris à Las Vegas.

Son tuteur légal gère également sa succession.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Jamie Spears est le tuteur légal de la chanteuse de 39 ans depuis 2008.

Pour comprendre d'où vient la chanteuse, le documentaire revient sur ses origines dans une humble famille de Kentwood, qui réalise le rêve de la petite Britney de chanter pour la chorale de l'église.

Le documentaire décrit une mère toujours attentive, qui l'accompagnait partout chaque fois qu'elle le pouvait, et un père plus distant et soucieux des finances.

Les deux, cependant, essayant depuis le début de faire avancer sa carrière musicale.

La carrière de Spears commence à décoller lorsqu'elle se voit confier un rôle, à seulement 11 ans, dans le Mickey Mouse Club, l'émission Disney dans laquelle elle a rencontré Christina Aguilera, Ryan Gosling et d'autres stars.

À peine six ans plus tard, elle sortira son premier album, Baby One More Time.

Elle décrochera un Grammy quelques années plus tard avec son single Toxic.

Si le documentaire n'élucide pas le mystère qui entoure l'artiste, plusieurs interviews mettent en lumière sa personnalité et son talent.

Felicia Culotta, une amie de la famille, qui a été pendant de nombreuses années l'assistante personnelle de Spears, a participé au documentaire pour "rappeler aux gens pourquoi ils sont tombés amoureux [de Spears]".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les partisans du mouvement "Free Britney" lors d'une manifestation à Los Angeles l'année dernière.

Culotta, qui a été démis de ses fonctions lorsque le père de la chanteuse a pris les choses en main, a partagé les photographies qu'elle avaient prises de Spears en tournée et envoyées à sa mère, montrant sa douceur et quelques moments précieux.

Lors d'un séjour de Spears à Kentwood, après être devenue célèbre, elle donnait des billets de 100 $ pour Noël, sans rien dire d'autre. "Ce n'était pas comme si elle disait 'Salut, je suis Britney Spears'. Elle disait juste : "Joyeux Noël", a expliqué Culotta.

Elle et d'autres compagnons de tournée ou associés qui apparaissent dans le documentaire clarifient l'idée que l'artiste ne prenait pas ses propres décisions, décrivant la chanteuse comme une personne concentrée et contrôlant son travail.

La persécution des paparazzi et des médias

Le documentaire expose également les attaques contre la jeune star, le sexisme et l'extrême pression exercée sur sa personne depuis qu'elle a été couronnée princesse de la pop.

Depuis qu'elle était petite, on la voit participer à des programmes et devoir répondre à des questions comme celle qu'un présentateur lui avait posée à l'âge de 11 ans, après une représentation. "As-tu un petit ami ?", demandait-il avant d'insinuer qu'ils feraient un beau couple.

L'un des moments "les plus dévastateurs" du documentaire, écrit Mary Sollosi de Entertainment Weekly, survient après sa rupture avec Justin Timberlake en 2002.

Timberlake "a profité, sans aucun effort, du sexisme latent des Américains pour la présenter rapidement comme la méchante et lui-même comme la victime (avec le clip vidéo Cry Me a River comme exemple le plus connu, dans lequel une fille ressemblant trait pour trai à Spears apparait comme l'ex traîtresse), "a noté Sollosi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le traitement médiatique de la rupture de Spears et Timberlake est également analysé dans le documentaire.

A ce moment du documentaire, on voit comment les différents médias suivent ce récit, demandant même au chanteur dans des interviews s'il avait au moins eu des relations sexuelles avec Spears avant la cassure, ce à quoi il a répondu par l'affirmative et en riant.

Parallèlement, Britney Spears apparait dans des interviews dans lesquelles on l'interroge sur sa virginité.

"Lorsqu'il s'agit d'attaquer une femme", déclare Wesley Morris, l'un des critiques du NYT qui analyse la situation dans le documentaire, "il y a tout un mécanisme en place".

Framing Britney Spears interviewe également le paparazzo Daniel Ramos, tristement connu pour être l'homme que Spears finit par attaquer avec un parapluie.

La photographe, qui a suivi l'artiste pendant des années, commente que ses photos ont été vendues pour d'énormes sommes. .

On voit Spears essayant d'échapper aux projecteurs, s'effondrant dans des interviews en expliquant que son plus grand souhait est ça se termine.

On le sait, la crise après la rupture avec son premier mari, la bataille pour voir ses enfants, les doutes sur des partenaires qui auraient profité d'elle et de ses revenus ont également été immortalisés par les caméras.

Ses crises ont conduit la justice à accorder la tutelle légale à son père, une situation initialement considérée comme temporaire, mais qui est toujours d'actualité, et que Framing Britney Spears tente d'analyser, mais sans rien apporter de nouveau.

En novembre dernier, la pop star a perdu une tentative légale de retirer la tutelle de son père. Lui, pour sa part, a toujours défendu son rôle et assure qu'il protège sa fille de "ceux qui ont des intérêts égoïstes et qui cherchent à lui faire du mal".

Le documentaire du New York Times a été bien accueilli par les critiques et les fans de la star, et a généré de nouveaux appels à la "libérer", comme celui de l'actrice Sarah Jessica Parker.

Comme l'a écrit Mary Sollosi de Entertainment Weekly, "les parties impliquées ont retenu trop d'informations pour que le documentaire puisse parvenir à une conclusion concrète sur la véritable situation mentale, juridique ou financière de Spears."