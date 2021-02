Pourquoi le bitcoin consomme autant d'électricité?

L'université de Cambridge estime que la consommation annuelle d'électricité de Bitcoin est supérieure à celle des Pays-Bas, des Émirats arabes unis et de l'Argentine.

Bitcoin consomme plus d'électricité par an que l'ensemble de l'Argentine, selon une analyse de l'université de Cambridge.

Les chercheurs de Cambridge affirment qu'elle consomme environ 121,36 térawatt-heures (TWh) par an - et qu'il est peu probable qu'elle diminue à moins que la valeur de la monnaie ne s'effondre.

La valeur de la monnaie a atteint un record de 48 000 $ (34 820 £) cette semaine, suite à l'annonce par Tesla qu'elle avait acheté environ 1,5 milliard de bitcoin et qu'elle prévoyait de l'accepter comme paiement à l'avenir.

Mais la hausse du prix incite encore plus les concepteurs de bitcoin à faire fonctionner de plus en plus de machines.