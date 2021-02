Pablo Escobar : pourquoi les scientifiques veulent tuer les hippopotames de Colombie

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les hippopotames amenés par Pablo Escobar dans son zoo privé se sont multipliés et ont envahi les voies navigables de Colombie

Pablo Escobar est un nom que la Colombie essaie d'oublier depuis 30 ans.

L'un des criminels les plus notoires de tous les temps, il a été le fondateur du tristement célèbre cartel de la drogue de Medellín dans les années 1980, responsable d'enlèvements, d'attentats à la bombe et d'assassinats aveugles. À un moment donné, on a pensé qu'il était l'un des hommes les plus riches du monde.

Mais le baron de la cocaïne est également responsable de ce que les scientifiques appellent une bombe à retardement écologique.

Un groupe d'hippopotames initialement importés par Escobar dans son zoo privé il y a plusieurs décennies s'est multiplié et, selon les scientifiques, se propage maintenant par l'un des principaux cours d'eau du pays - le fleuve Magdalena. Le mois dernier, une étude publiée dans la revue Biological Conservation a déclaré que l'abattage des animaux était la seule façon d'atténuer leur impact sur l'environnement.

"Il est évident que nous sommes désolés pour ces animaux, mais en tant que scientifiques, nous devons être honnêtes", a déclaré à la BBC la biologiste colombienne Nataly Castelblanco, l'un des auteurs de l'étude. "Les hippopotames sont une espèce envahissante en Colombie et si nous ne tuons pas une partie de leur population maintenant, la situation pourrait être hors de contrôle dans seulement 10 ou 20 ans".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pablo Escobar et son épouse en 1983

La montée des soi-disant "hippopotames cocaïnomanes" a commencé en 1993 après que les autorités aient tué Pablo Escobar et saisi son luxueux domaine, l'Hacienda Napoles, à environ 250 km (155 miles) au nord-ouest de la capitale Bogota.

Les animaux qui s'y trouvaient ont été distribués aux zoos de tout le pays, mais pas les hippopotames. "Il était logistiquement difficile de les déplacer, alors les autorités les ont simplement laissés là, pensant probablement que les animaux allaient mourir", a déclaré Mme Castelblanco.

Au lieu de cela, ils ont prospéré.

Au fil des ans, les scientifiques ont essayé de calculer combien d'hippopotames vivent dans les cours d'eau de Colombie, avec des estimations allant de 80 à 120 animaux. "C'est le plus grand troupeau d'hippopotames en dehors de l'Afrique, qui est leur région d'origine", a déclaré le vétérinaire et écologiste Carlos Valderrama à la BBC.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Hacienda Napoles était autrefois la propriété de luxe de Pablo Escobar, et est maintenant un parc d'attractions

On prévoit que les chiffres ne feront qu'augmenter. Mme Castelblanco et ses pairs affirment que la population atteindra plus de 1 400 spécimens dès 2034 sans qu'il y ait eu d'abattage, tous issus du groupe d'origine composé d'un mâle et de trois femelles. Dans l'étude, ils ont envisagé un scénario idéal dans lequel 30 animaux doivent être abattus ou castrés chaque année pour que cela ne se produise plus.

Mme Castelblanco explique que les "hippopotames cocaïnomanes" ont saisi une opportunité d'évolution. Ils n'ont pas de prédateurs naturels en Amérique du Sud, ce qui signifie qu'ils peuvent se reproduire beaucoup plus facilement.

Le temps aide aussi : en Afrique, la population est en partie contrôlée par des sécheresses qui n'ont pas lieu en Colombie. En effet, les conditions dans leur habitat sud-américain semblent si idéales pour les hippopotames que des études montrent qu'ils commencent à se reproduire à un âge plus précoce, a-t-elle déclaré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les scientifiques pensent que la population d'hippopotames pourrait atteindre plus de 1 400 individus en une décennie sans abattage

Les scientifiques qui étudient l'impact environnemental des hippopotames pensent qu'ils pourraient affecter l'écosystème local de plusieurs façons : du déplacement d'espèces indigènes déjà menacées d'extinction, comme le lamantin, à la modification de la composition chimique des cours d'eau, qui pourrait mettre en danger la pêche - bien que d'autres études suggèrent qu'ils pourraient aussi aider l'environnement.

"Les hippopotames se répandent dans le plus grand bassin fluvial de Colombie, où des milliers de personnes vivent", a déclaré le biologiste. "Des hippopotames ont été aperçus à 370 km de l'Hacienda Napoles".

C'est comme dans un film de Jurassic Park

Ce n'est pas le premier groupe de scientifiques à appeler à l'abattage. Mais certains experts s'opposent à cette idée. Enrique Ordoñez, biologiste à l'université nationale de Colombie, a déclaré que les "hippopotames de la cocaïne" offraient l'espoir de préserver le nombre d'hippopotames dans le monde. Ils sont considérés comme une espèce vulnérable par des ONG telles que l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Un programme de stérilisation serait un meilleur moyen de contrôler leur population, a-t-il déclaré à CNN.

Crédit photo, Courtesy of Carlos Valderrama Légende image, Les castrations d'hippopotames sont un exercice dangereux et logistiquement compliqué, selon les experts

Mais ces procédures sont loin d'être simples - ou bon marché - et Carlos Valderrama en a l'expérience. En 2009, il a procédé à la castration d'un "hippopotame cocaïnomane" mâle dans le cadre d'une expérience visant à étudier les possibilités de contrôler la population croissante.

"Nous parlons d'un animal qui peut peser cinq tonnes et être très agressif", a déclaré M. Valderrama. "Même si nous avions mis l'animal sous sédatif, cela a presque fait basculer la grue que nous utilisions pour nous aider dans la procédure. C'était comme être avec un dinosaure dans un film de Jurassic Park".

Le vétérinaire a déclaré que la principale leçon de l'expérience était que la castration seule n'était tout simplement pas une option - surtout si l'on considère la facture de 50 000 $ (36 000 £). Les statistiques officielles du gouvernement montrent que seuls quatre animaux ont été stérilisés entre 2011 et 2019.

"Beaucoup de ces hippopotames vivent dans la nature. Il n'est tout simplement pas possible de les atteindre tous facilement. En attendant, ils continueront à se reproduire", a déclaré M. Valderrama.

Question de polarisation

Qu'est-ce qui empêche donc les autorités de prendre des mesures plus drastiques ? La réponse courte : l'opinion publique. Après que les médias colombiens aient rendu compte de l'étude, la biologiste Nataly Castelblanco a commencé à recevoir des abus et des menaces de mort.

"Certaines personnes en Colombie peuvent être très en colère lorsqu'elles parlent des hippopotames", a-t-elle déclaré. "Les gens ont tendance à comprendre beaucoup plus les espèces envahissantes lorsque nous parlons de plantes ou de créatures plus petites, au lieu d'un mammifère massif que beaucoup peuvent trouver mignon".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plupart des Colombiens sont contre le fait de tuer les "hippopotames de la cocaïne", comme Vanesa, vu ici en 2009

Les hippopotames sont également dangereux, et ils figurent fréquemment sur les listes des animaux les plus meurtriers du monde. En 2016, la BBC a rapporté que leurs attaques tuaient au moins 500 personnes par an en Afrique.

Il n'y a eu aucun décès en Colombie, mais en mai dernier, les médias locaux ont rapporté qu'un ouvrier agricole avait été gravement blessé par un hippopotame dans une ville proche de l'Hacienda Napoles.

Malgré cela, il y a eu un tollé général lorsque les soldats de l'armée colombienne ont abattu l'hippopotame Pepe en 2009, après qu'il ait été considéré comme une menace pour les communautés locales. Cela a suffi pour que les autorités fassent en sorte que les hippopotames soient légalement protégés, ce qui constitue un obstacle à tout projet d'abattage.

David Echeverri, un biologiste travaillant pour l'agence environnementale colombienne Conare, admet que l'opinion publique entrave les efforts. Il a déclaré à la BBC qu'un abattage avait déjà été discuté mais que l'abattage des hippopotames ne se ferait probablement pas de sitôt.