Pénurie de micropuces : pourquoi il y a une crise des semi-conducteurs et comment elle peut vous affecter

il y a 28 minutes

Le problème s'est manifesté l'année dernière lorsque les joueurs de jeux vidéo ont eu du mal à acheter de nouvelles cartes graphiques, qu'Apple a dû échelonner le lancement de son iPhone et que les dernières consoles Xbox et PlayStation n'ont pas pu répondre à la demande.

Les nouvelles voitures comprennent souvent plus de 100 microprocesseurs, et les constructeurs ne peuvent tout simplement pas tous les obtenir.

Et Qualcomm, qui fabrique les processeurs et les modems qui alimentent de nombreux smartphones et autres appareils grand public, a le même problème.

L'impact de la pandémie

Les confinements ont stimulé les ventes d'ordinateurs et d'autres appareils pour que les gens puissent travailler chez eux, et ils ont également acheté de nouveaux appareils pour occuper leur temps libre.

Infrastructure 5G

"La plupart des fonderies de second rang ont affiché de maigres bénéfices, de faibles marges et un taux d'endettement élevé au cours des dernières années", indique un rapport récent de Counterpoint Research.

Les répercussions

"Nous pensons que les contraintes d'approvisionnement de l'industrie des semi-conducteurs, tant pour les plaquettes que pour les substrats, ne se résorberont que partiellement au cours du second semestre 2021, et qu'il y aura un certain resserrement à la pointe (informatique, puces 5G) jusqu'en 2022", indique un document de recherche de la Bank of America.