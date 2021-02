Le continent disparu que les scientifiques ont mis 375 ans à retrouver

Il a fallu 375 ans aux scientifiques pour découvrir le huitième continent du monde, qui s'est toujours caché à la vue de tous. Mais des mystères demeurent.

Nous sommes en 1642 et Abel Tasman est en mission. Le marin néerlandais expérimenté, qui porte une moustache flamboyante, une barbiche touffue et a un penchant pour la justice expéditive - il a plus tard essayé de pendre une partie de son équipage un jour où il avait trop forcé sur la boisson - est convaincu de l'existence d'un vaste continent dans l'hémisphère sud, et déterminé à le trouver.

À l'époque, cette partie du globe est encore largement mystérieuse pour les Européens, mais ceux-ci ont la conviction inébranlable qu'il doit y avoir une grande masse terrestre à cet endroit - appelée Terra Australis - pour équilibrer leur propre continent au nord. Cette fixation remonte à l'époque romaine, mais ce n'est que maintenant qu'elle allait être mise à l'épreuve.

C'est ainsi que le 14 août, Tasman quitte la base de sa compagnie à Jakarta, en Indonésie, avec deux petits navires et se dirige vers l'ouest, puis vers le sud, puis vers l'est, pour finalement aboutir à l'île sud de la Nouvelle-Zélande. Sa première rencontre avec les habitants de Māori ne se passe pas bien : le deuxième jour, plusieurs d'entre eux partent en canoë, et éperonnent un petit bateau qui faisait passer des messages entre les navires néerlandais. Quatre Européens sont tués. Plus tard, les Européens tirent un coup de canon sur 11 autres canoës - on ne sait pas ce qu'il est advenu de leurs cibles.

Et ce fut la fin de sa mission - Tasman baptise l'endroit fatidique Moordenaers (Meurtriers) Bay, sans grand sens de l'ironie, et rentre chez lui plusieurs semaines plus tard sans même avoir mis les pieds sur cette nouvelle terre. S'il croyait avoir effectivement découvert le grand continent austral, ce n'était évidemment pas la grande opportunité commerciale qu'il avait envisagée. Il n'en revint pas.

(À cette époque, l'Australie était déjà connue, mais les Européens pensaient que ce n'était pas le continent légendaire qu'ils cherchaient. Plus tard, il a été nommé d'après Terra Australis lorsqu'ils ont changé d'avis).

Tasman ne le savait pas mais il avait raison depuis le début. Il y avait un continent manquant.

Crédit photo, Alamy Légende image, Abel Tasman a sans doute trouvé le grand continent austral, mais il n'a pas réalisé que 94% de celui-ci est sous l'eau

En 2017, un groupe de géologues a fait la une des journaux en annonçant la découverte de la Zélande -Te Riu-a-Māui dans la langue Māori. Ce vaste continent de 4,9 millions de km2 fait environ six fois la taille de Madagascar.

Bien que les encyclopédies, les cartes et les moteurs de recherche du monde entier aient affirmé avec insistance qu'il n'y avait que sept continents depuis un certain temps, l'équipe a informé le monde en toute confiance que c'était faux. Il y en a huit en réalité - et le dernier en date bat tous les records, étant à la fois le plus petit, le plus mince et le plus jeune du monde. Le fait est que 94 % de la planète est sous l'eau, avec seulement une poignée d'îles, comme la Nouvelle-Zélande, qui sortent de ses profondeurs océaniques. Il s'est toujours caché à la vue de tous.

"C'est un exemple de la façon dont une chose très évidente peut prendre du temps à être découverte", explique Andy Tulloch, géologue à l'Institut de recherche de la Couronne de Nouvelle-Zélande GNS Science, qui faisait partie de l'équipe qui a découvert la Zélande.

Légende vidéo, Une immense fissure traverse les pays du sud-est du continent.

Mais ce n'est que le début. Quatre ans plus tard, le continent est toujours aussi énigmatique, ses secrets jalousement gardés sous 2 km d'eau. Comment s'est-il formé ? Qu'est-ce qui y vivait ? Et depuis combien de temps se trouve-t-il sous l'eau ?

Une découverte laborieuse

En fait, la Zélande a toujours été difficile à étudier.

Plus d'un siècle après la découverte de la Nouvelle-Zélande par Tasman en 1642, le cartographe britannique James Cook a été envoyé en voyage scientifique dans l'hémisphère sud. Ses instructions officielles étaient d'observer le passage de Vénus entre la Terre et le Soleil, afin de calculer à quelle distance se trouve le Soleil.

Crédit photo, Alamy Légende image, Peut-être en raison d'une bizarrerie géologique, le plus proche parent de l'énigmatique kiwi est originaire de Madagascar

Mais il avait également sur lui une enveloppe scellée, qu'il devait ouvrir lorsqu'il avait terminé la première tâche. Celle-ci contenait une mission top-secrète pour découvrir le continent sud - qu'il a sans doute survolé avant d'atteindre la Nouvelle-Zélande.

Les premiers indices réels de l'existence de Zealandia ont été recueillis par le naturaliste écossais Sir James Hector, qui a participé à un voyage pour étudier une série d'îles au large de la côte sud de la Nouvelle-Zélande en 1895. Après avoir étudié leur géologie, il a conclu que la Nouvelle-Zélande est "le vestige d'une chaîne de montagnes qui formait la crête d'une grande zone continentale qui s'étendait loin au sud et à l'est, et qui est maintenant submergée...".

Malgré cette découverte précoce, la connaissance d'une éventuelle Zealandia est restée obscure jusqu'aux années 1960. "Les choses se passent assez lentement dans ce domaine", dit Nick Mortimer, un géologue de GNS Science qui a dirigé l'étude de 2017.

Puis, dans les années 1960, les géologues se sont finalement mis d'accord sur une définition de ce qu'est un continent - en gros, une zone géologique avec une altitude élevée, une grande variété de roches et une croûte épaisse. Il doit aussi être grand. "Cela ne peut pas être un petit morceau de terre", dit Mortimer. Cela a donné aux géologues une piste sur laquelle travailler - s'ils pouvaient rassembler les preuves, ils pourraient prouver que le huitième continent était réel.

La mission s'est tout de même difficile - la découverte d'un continent est délicate et coûteuse, et Mortimer souligne qu'il n'y avait pas d'urgence. Puis, en 1995, le géophysicien américain Bruce Luyendyk décrit à nouveau la région comme un continent et propose de l'appeler Zealandia. De là, Tulloch décrit sa découverte comme une courbe exponentielle.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les navires de Tasman ont quitté la Nouvelle-Zélande après une rencontre sanglante avec les gens de Māori - mais il croyait avoir trouvé le légendaire continent austral

À peu près à la même époque, la "Convention des Nations unies sur le droit de la mer" est entrée en vigueur, et a finalement fourni une motivation sérieuse. Elle prévoit que les pays peuvent étendre leur territoire juridique au-delà de leur zone économique exclusive, qui atteint 200 milles nautiques (370 km) de leurs côtes, pour revendiquer leur "plateau continental étendu" - avec toutes les richesses minérales et pétrolières qu'il contient.

Si la Nouvelle-Zélande pouvait prouver qu'elle fait partie d'un continent plus vaste, elle pourrait multiplier son territoire par six. Soudain, les fonds pour les voyages d'étude de la région se sont multipliés et les preuves se sont progressivement accumulées. Avec chaque échantillon de roche collecté, les arguments en faveur de la Zélande s'amélioraient.

Le dénouement final est venu des données satellites, qui peuvent être utilisées pour suivre les minuscules variations de la gravité terrestre à travers différentes parties de la croûte pour cartographier le fond marin. Grâce à cette technologie, le Zealandia est clairement visible comme une masse déformée presque aussi grande que l'Australie.

Crédit photo, GNS Science Légende image, Les données satellitaires peuvent être utilisées pour visualiser le continent de la Zélande, qui apparaît comme un triangle inversé bleu pâle à l'est de l'Australie

Lorsque le continent a finalement été dévoilé au monde, il a ouvert l'un des plus grands territoires maritimes du monde. "C'est plutôt cool", dit Mortimer, "si vous y réfléchissez bien, chaque continent de la planète a des pays différents, [mais] il n'y a que trois territoires en Zélande".

En plus de la Nouvelle-Zélande, le continent comprend l'île de Nouvelle-Calédonie - une colonie française célèbre pour ses lagons éblouissants - et les minuscules territoires australiens de l'île Lord Howe et de la pyramide de Ball. Cette dernière a été décrite par un explorateur du XVIIIe siècle comme "n'étant pas plus grande qu'un bateau".

Un mystérieux étirement

La Zealandia faisait à l'origine partie de l'ancien supercontinent du Gondwana, qui s'est formé il y a environ 550 millions d'années et qui regroupait essentiellement toutes les terres de l'hémisphère sud. Elle occupait un coin du côté est, où elle en bordait plusieurs autres, dont la moitié de l'Antarctique occidental et toute l'Australie orientale.

Puis, il y a environ 105 millions d'années, "en raison d'un processus que nous ne comprenons pas encore complètement, la Zélande a commencé à s'éloigner", dit Tulloch.

La croûte continentale a généralement une profondeur d'environ 40 km, ce qui est nettement plus épais que la croûte océanique, qui a tendance à se trouver à environ 10 km. Comme elle était tendue, la Zealandia a fini par être tellement étirée que sa croûte ne s'étend plus qu'à 20 km (12,4 miles) de profondeur. Finalement, le continent, plus mince, a coulé - à peu près au niveau de la croûte océanique normale - et a disparu sous la mer.

Bien qu'elle soit mince et submergée, les géologues savent que la Zélande est un continent en raison des types de roches qu'on y trouve. La croûte continentale est généralement constituée de roches ignées, métamorphiques et sédimentaires, comme le granit, le schiste et le calcaire, tandis que le fond de l'océan est généralement constitué de roches ignées comme le basalte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsque le supercontinent du Gondwana s'est disloqué, des fragments ont dérivé tout autour du globe. Beaucoup de ses anciennes plantes vivent encore dans la forêt australienne de Dorrigo

Mais il y a encore beaucoup d'inconnues. Les origines inhabituelles du huitième continent le rendent particulièrement intrigant pour les géologues, et un peu déconcertant. Par exemple, on ne sait toujours pas comment Zelandia a réussi à rester ensemble alors qu'elle est si mince et à ne pas se désintégrer en minuscules micro-continents.

Un autre mystère est de savoir quand exactement le Zealandia s'est retrouvé sous l'eau - et s'il a jamais, en fait, été constitué de terre ferme. Les parties qui se trouvent actuellement au-dessus du niveau de la mer sont des crêtes qui se sont formées lorsque les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Australie se sont froissées l'une contre l'autre. Selon M. Tulloch, les avis sont partagés quant à savoir si elle a toujours été submergée, à l'exception de quelques petites îles, ou si elle a été autrefois entièrement constituée de terre ferme.

Cela soulève également la question de savoir ce qui y vivait.

Avec son climat doux et sa superficie de 101 millions de km2, le Gondwana lui-même abritait une vaste gamme de flore et de faune, y compris les premiers animaux terrestres à quatre membres et, plus tard, une abondance des plus grands animaux qui aient jamais vécu, les titanosaures. Alors, les rochers de Zealandia pourraient-ils être parsemés de leurs restes préservés ?

Un débat sur les dinosaures

Les animaux terrestres fossilisés sont rares dans l'hémisphère sud, mais les restes de plusieurs d'entre eux ont été trouvés en Nouvelle-Zélande dans les années 1990, notamment l'os de côte d'un dinosaure géant à longue queue et long cou (un sauropode), un dinosaure herbivore à bec (un hypsilophodonte) et un dinosaure à armure (un ankylosaure). Puis, en 2006, l'os du pied d'un grand carnivore, peut-être une sorte d'allosaure, a été découvert dans les îles Chatham, à environ 800 km à l'est de l'île du Sud. Les fossiles datent tous d'après la séparation du continent de Zealandia et du Gondwana.

Crédit photo, Alamy Légende image, L'oiseau éléphant mesurait 3 m de haut et des fragments de coquille d'œuf jonchent encore aujourd'hui les plages.

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que des dinosaures erraient sur la majorité de Zealandia - ces îles ont peut-être été des sanctuaires tandis que le reste a été noyé, comme c'est le cas actuellement. "Il y a un long débat à ce sujet, à savoir s'il est possible d'avoir des animaux terrestres sans terre continue", dit Sutherland.

L'intrigue s'épaissit avec l'un des habitants les plus étranges et les plus aimés de Nouvelle-Zélande, le kiwi - un oiseau décharné et incapable de voler, avec des moustaches et des plumes ressemblant à des poils. Bizarrement, son plus proche parent n'est pas le Moa, qui fait partie du même groupe - les ratites - et qui a vécu sur la même île jusqu'à son extinction il y a 500 ans, mais l'oiseau-éléphant, un oiseau encore plus géant, qui peuplait les forêts de Madagascar il y a encore 800 ans.

Légende vidéo, Planète: le spectre d'une "extinction de masse"

Cette découverte a conduit les scientifiques à penser que les deux oiseaux ont évolué à partir d'un ancêtre commun qui vivait sur le Gondwana. Il a fallu 130 millions d'années pour qu'il se désagrège complètement, mais quand il s'est désagrégé, il a laissé derrière lui des fragments qui ont depuis été dispersés sur toute la planète, formant l'Amérique du Sud, l'Afrique, Madagascar, l'Antarctique, l'Australie, la péninsule arabique, le sous-continent indien et la Zélande.

Cela suggère qu'au moins une partie de la Zélande, aujourd'hui submergée, est restée au-dessus du niveau de la mer pendant tout ce temps. Sauf il y a environ 25 millions d'années, on pense que tout le continent - et même peut-être toute la Nouvelle-Zélande - a été plongé sous l'eau. "On pensait que toutes les plantes et tous les animaux avaient dû coloniser par la suite", dit Sutherland. Que s'est-il donc passé ?

Crédit photo, Alamy Légende image, La Nouvelle-Zélande est l'un des points culminants de la Zealandia, après avoir été poussée vers le haut par le mouvement des plaques tectoniques.

Bien qu'il ne soit pas possible de prélever directement des fossiles sur le fond marin de Zealandia, les scientifiques en sondent les profondeurs par forage. "En fait, les fossiles les plus utiles et les plus caractéristiques sont ceux qui se forment dans les mers très peu profondes", explique M. Sutherland. "Parce qu'ils laissent une trace - il y a des zillions et des zillions de minuscules, minuscules petits fossiles qui sont très distinctifs".

En 2017, une équipe a entrepris la plus vaste étude de la région à ce jour, et a foré plus de 1 250 mètres dans les fonds marins sur six sites différents. Les carottes qu'ils ont prélevées contenaient du pollen de plantes terrestres, ainsi que des spores et des coquilles d'organismes vivant dans des mers chaudes et peu profondes.

"Si vous avez de l'eau, à 10 m de profondeur ou quelque chose comme ça, il y a de fortes chances qu'il y ait aussi de la terre autour", dit Sutherland, qui explique que le pollen et les spores laissent également entrevoir la possibilité que Zealandia n'était pas aussi submergé qu'on le pensait.

Une fracture

Un autre mystère persistant réside dans la forme de Zealandia.

"Si vous regardez une carte géologique de la Nouvelle-Zélande, il y a deux choses qui ressortent vraiment," dit Sutherland. L'une d'elles est la faille alpine, une bordure de plaque qui longe l'île du Sud et qui est si importante qu'on peut la voir de l'espace".

Crédit photo, GNS Science Légende image, La bande de roche rouge - le batholite médian - devrait parcourir toute la Zélande en ligne diagonale, mais au lieu de cela, elle a été déformée.

La seconde chose qui frappe est que la géologie de la Nouvelle-Zélande - ainsi que celle du continent au sens large - est curieusement déformée. Tous deux sont séparés en deux par une ligne horizontale, qui est l'endroit où les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Australie se rencontrent. À ce point précis, il semble que quelqu'un ait pris la moitié inférieure et l'ait tordue, de sorte que non seulement les rubans de roche auparavant continus ne sont plus alignés, mais ils sont presque à angle droit.

Cela s'explique facilement par le fait que les plaques tectoniques se sont déplacées et, d'une manière ou d'une autre, ont été déformées. Mais on ne sait toujours pas exactement comment ni quand cela s'est produit.

"Il y a plusieurs interprétations, mais c'est une grande inconnue", dit Tulloch.

M. Sutherland explique que le continent n'est pas prêt de livrer tous ses secrets. "Il est assez difficile de faire des découvertes, quand tout est à 2 km sous l'eau et que les couches à échantillonner se trouvent également à 500 m sous le fond de la mer", dit-il. "C'est vraiment difficile d'aller explorer un continent comme ça. Il faut donc beaucoup de temps, d'argent et d'efforts pour aller sur le terrain, embarquer et étudier les régions".