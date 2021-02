Obésité : comment un médicament coupe-faim pourrait révolutionner le traitement de la maladie

Un essai international majeur démontre qu'un médicament coupe-faim conduit certaines personnes à perdre plus d'un cinquième de leur poids.

Ceux qui ont subi l'essai ont reçu des injections hebdomadaires d'un médicament appelé sémaglutide, ainsi que des conseils sur l'alimentation et la forme physique.

Les scientifiques signalent que les résultats pourraient représenter une "nouvelle ère" dans le traitement de l'obésité, avec plus de traitements susceptibles d'apparaître bientôt.

L'un de ceux qui sont testés est Jeanne, de Kent, en Grande-Bretagne. Et elle a perdu 28 kg, ce qui équivaut à plus d'un cinquième de son poids.

"Le médicament a changé ma vie et a complètement révolutionné ma façon de gérer la nourriture", dit-elle.

Mais Jeanne, qui a terminé l'expérience, a repris de l'appétit, et son poids a recommencé à grimper.

"Je me sentais facilement perdre du poids pendant l'expérience, mais maintenant je me sent dans une lutte constante avec la nourriture", avoue-t-elle.