Saint-Valentin : comment les religions perçoivent-elles l'amour?

Crédit photo, RexChouk

Le 14 février de chaque année, l'amour apparaît plus comme une religion autonome, dont le prophète est l'ours en peluche rouge, ses offrandes de roses, de bougies et de ballons. Le modèle de consommation de la Saint-Valentin consacre un modèle unifié à la célébration de l'amour romantique, une «invention» humaine relativement nouvelle, contrairement aux écoles spirituelles qui abordent l'amour proportionnellement à leur vision du salut.

"Avec son amour, "Papa", dans son ensemble, grâce à ce que j'ai répété dans les films égyptiens en noir et blanc, elle est devenue une icône dramatique et comique à la fois.

L'héroïne pleure sur la séparation de sa bien-aimée, qui est interdite par les coutumes de s'associer avec lui. Souvent, l'amant est d'une classe différente, ou n'a pas terminé ses études, ou pas. Ses gens sont émerveillés, l'histoire se termine par le mariage malgré les obstacles, la foule se réjouit, et les tourtereaux vivent régulièrement.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Le philosophe et écrivain britannique Alan de Botton dit que le concept d'amour romantique, que l'on voit intensifié dans les films, est né à la fin du XVIIIe siècle et a constitué à la fois une révolution et une calamité.

Avec l'amour romantique, le mariage n'est pas motivé par l'argent, la terre ou la position, et la seule motivation acceptable pour l'engagement sont les sentiments ou le «véritable amour». Selon lui, la définition romantique actuelle de l'amour élimine les chances des personnes «normales» de s'engager dans des relations équilibrées qui ne sont pas menacées d'effondrement.

Comment définissons-nous l'amour romantique? C'est, selon Alain de Bouton, la forme d'amour la plus répandue aujourd'hui. L'un de ses éléments les plus importants est que nous dirigeons notre attraction principalement vers ceux qui apprécient la beauté de la forme et du contenu en même temps, comme critère de base pour accepter ou rejeter l'amour.

Dans ce contexte, nous attendons de l'autre et de nous-mêmes qu'ils conservent la première étincelle de fascination, malgré le passage du temps, la procréation, les soucis d'argent et de profession. Si, par exemple, nous ne sommes pas d'accord sur la position des serviettes dans la salle de bain, ou si nous n'avons pas réussi à changer les habitudes et le mode de vie de l'autre, alors nous avons échoué à l'examen.

Dans ce livret d'amour romantique, la solitude est un problème catastrophique, qui nous fait nous attendre à ce que l'autre soit non seulement un amoureux, mais aussi un psychiatre, un cuisinier, un chauffeur, un conseiller financier et un guide spirituel. De l'avis de l'écrivain britannique, ces attentes sont illogiques, irréalistes et provoquent de nombreux malheurs.

Crédit photo, RexChouk

Un oiseau aux ailes cassées

Le courant romantique est apparu comme une réponse au développement scientifique et industriel rapide, et comme un appel au retour à l'enfance de l'humanité, à la nature et à l'instinct. Le héros romantique, tel que décrit dans les romans européens de l'époque, est triste, misérable et probablement suicidé à la fin.

Il est victime d'obéissance aux lois injustes du monde, martyr innocent dans une société qui a oublié le langage de l'amour et des sentiments. Il ressemble à des héros de séries turcs ou coréens.

Dans le désir d'enfance et d'instinct des romantiques du XVIIIe siècle, ils se sont inspirés de mythes qui donnaient à l'amour et au désir la forme d'un enfant ailé portant un arc et des flèches, le fils de la déesse de l'amour (Vénus / Aphrodite) et le dieu de guerre (mars / Ares).

Les Grecs l'appelaient Eros et les Romains l'appelaient Cupidon, et il suffisait de frapper n'importe qui avec sa flèche, jusqu'à ce que le corps de la personne fasse un désir effréné.

L'imagination des civilisations anciennes a donné à leurs divinités la capacité d'aimer, de se marier et de se reproduire. Cupidon, qui est devenu un symbole de l'amour romantique au cours du siècle dernier, était autrefois un visage marginal dans les temples des déesses de l'amour qui étaient sacrées de l'Égypte ancienne à la Mésopotamie, jusqu'aux civilisations grecque et romaine.

Crédit photo, Getty Images

Vénus, Aphrodite, Ishtar, Inana, Isis et Al-Uzza, c'étaient de multiples visages d'une seule déesse, qui est la déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité et du désir. Dans certains cas, la déesse de l'amour et de la fertilité était aussi la déesse de la guerre, de la justice et du pouvoir, comme dans le cas d'Inana, ou la protectrice des femmes et des enfants comme dans le cas d'Isis.

L'amour dans ces religions faisait partie de l'autorité de la nature, et une force pour le bien et la destruction en même temps. Le désir était considéré comme une force positive pour compléter le cycle de vie humain, qui est dérivé des saisons et des périodes de récolte.

Après des centaines d'années d'expansion chrétienne dans le monde et son impact sur la production culturelle en Europe, Cupidon s'est transformé en un oiseau aux ailes brisées, remplaçant Eros l'érotique, l'amour ou l'agapè dans son sens divin. L'amour est devenu une valeur qui lie l'homme à Dieu et relie les gens les uns aux autres.

L'aile de l'amour érotique a été brisée au profit de significations spirituelles qui nient et excluent tout le corps, et qui appellent les gens à l'amour et à la miséricorde comme une manière chaste de vivre et d'obtenir la récompense dans l'au-delà.

Dans la théologie chrétienne, Dieu est «amour», parce qu'il s'est incarné sous la forme d'un être humain pour racheter l'humanité par la crucifixion et la souffrance. Selon l'Évangile de Jean, le seul commandement du Christ à ses disciples était: «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés». L'Église voit l'amour comme l'une de ses trois valeurs fondamentales, avec la foi et l'espérance.

Il n'y a absolument pas de place pour la sensualité dans la pensée chrétienne, mais une emphase sur la piété, la virginité et le déni du plaisir. Le sexe est le péché originel qui a expulsé Adam du ciel, et le but du mariage est de procréer uniquement, et aucun amour n'est possible sauf par le Christ souffrant et le Sauveur.

Crédit photo, RexChouk

La voie de la pleine conscience et le Kamasutra

Le bouddhisme rencontre le christianisme dans sa compréhension de l'amour comme chemin de salut. Dans les enseignements du Bouddha, le destin indispensable de l'être humain est le tourment.

Pour transcender et se réconcilier avec ce déterminisme, il doit pratiquer un certain nombre de vertus spirituelles, qui vont au-delà de la jalousie, de la renommée et des désirs.

L'amour, ou "karoûna" dans le bouddhisme (le mot signifie aussi gentillesse et compassion en sanskrit), est l'une des vertus fondamentales du salut individuel et collectif. Pour Bouddha, l'amour dépasse les limites de l'existence ordinaire, devenant l'un des chemins de la sagesse.

C'est un chemin vers un réveil complet en regardant d'un œil compatissant et compatissant vers l'univers, l'humanité et toutes les créatures. C'est de la gentillesse sans récompense, sans attendre l'appréciation, les remerciements ou le prix. Ainsi, l'amour dans le bouddhisme est un exercice continu pour vaincre la peur et accepter ce que nous n'avons pas normalement.

Dans la spiritualité de l'Orient ancien, le bouddhisme rencontre le christianisme en rejetant les désirs de la chair, car il dérange l'esprit du chercheur de sérénité complète, contrairement à l'hindouisme, qui considère le sexe et l'amour comme une forme de culte.

Parmi les écritures hindoues les plus célèbres se trouve le Kamasutra, qui fait du désir une base pour la naissance de l'univers qui naît de l'union de Dieu Krishna avec la déesse Radha.

La théologie hindoue a une place essentielle pour le sexe: c'est à travers les mariages entre divinités que surgit l'énergie nécessaire pour renouveler la création et maintenir le cycle de vie de l'univers. Le sexe entre les êtres humains est une participation à cet acte sacré de création et un moyen pour l'homme de s'élever à des échelons supérieurs.

Crédit photo, RexChouk

Une centaine de noms du permis et de l'interdit

Contrairement au christianisme et au bouddhisme, les enseignements islamiques ne placent pas les désirs de la chair en marge et n'interdisent pas à ses fidèles les biens matériels. Ils établissent plutôt des règles juridiques pour les relations entre les sexes, fondées sur le fondement de la famille. . L'amour et le sexe sont souhaitables selon la charia uniquement, et le mariage et la maternité ont une jurisprudence particulière.

Parler d'amour dans l'islam revêt une religion et une société particulières, avec son lien étroit avec les concepts de licite et d'interdit issus des normes sociales et les différentes interprétations du texte coranique, selon la multiplicité des écoles et des sectes.

Parmi les plus enthousiastes à l'idée de voir l'islam comme une religion d'amour, il y a le regretté anthropologue et penseur algérien Malek Chebel, qui a écrit plusieurs livres dans ce domaine. Shibl a conclu dans son livre "Cent noms pour l'amour" que l'Islam a donné à l'amour chair et sang, et lui a donné une dimension humaine.

Shibl a passé sa vie à étudier l'apparence du texte du Coran et le hadith du Prophète sur l'amour, le plaisir et la sexualité, et il dit dans l'une de ses interviews que l'Islam donne une grande liberté à la vie sexuelle et émotionnelle, à condition que ce soit entre un couple marié, c'est-à-dire avec la définition du cadre général de cette relation.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, À Saint-Pétersbourg, en Russie un couple mixte lutte contre le racisme avec le reggae

Shibl a consacré une grande partie de ses études pour prouver qu'en dépit de l'interdiction apparente qui prévaut sur les sociétés islamiques, la religion islamique est, par essence, tolérante à l'égard du concept de désir et ne la considère pas comme une affaire inférieure ou rejetée.

Le plus beau de ce qui a été écrit sur l'amour est peut-être ce qui a été accompli par le courant du soufisme, dirigé par des penseurs, philosophes et poètes musulmans, depuis al-Hallaj jusqu'à Jalal al-Din al-Rumi, Rabaa al-Adawiya, Ibn Arabi, et d'autres. Malgré la variété des ordres soufis, l'amour reste en eux un facteur essentiel.

Pour Rumi, l'amour est "l'astrolabe des secrets divins" et "l'amour est l'héritage de notre père, Adam, et l'esprit est la marchandise de Satan. Le sage avisé dépend de son exil et de sa raison, mais l'amour est délégué et abandonné. L'esprit est une nage avec laquelle une personne peut atteindre le rivage et se noyer, mais aimer l'arche de Noé, dont les passagers ne craignent ni ne pleurent."

Regarder :