Crédit photo, PA

Vous vivez actuellement le premier choc collectif que le monde n'a pas connu depuis de nombreuses décennies, et peut-être le premier du genre depuis la Seconde Guerre mondiale, et vous n'avez peut-être pas vécu un tel traumatisme dans votre vie.

Le nombre de décès dus au Coronavirus a dépassé les deux millions, et des dizaines de milliers de décès sont toujours enregistrés quotidiennement. Cette tempête virale a jeté une ombre sur l'économie mondiale, les réseaux de relations internationales, la santé mentale des individus et même certains aspects de la vie quotidienne des gens, de sorte que rien n'a été épargné.

Peut-être qu'en pensant à la pandémie du Corona, un cas de «traumatisme psychologique», sans parler de "choc collectif", ne vient pas à l'esprit, car nous nous concentrons toujours sur les dimensions économiques, politiques, environnementales et scientifiques de la pandémie. Même lors de l'examen des répercussions psychologiques de l'épidémie, les projecteurs étaient braqués sur la dépression, l'anxiété, la solitude et le stress psychologiques, et le traumatisme psychologique n'occupait qu'une fraction des débats médiatiques.

Cependant, le traumatisme psychologique est plus profond que beaucoup ne l'imaginent, car il n'est pas seulement synonyme d'expériences qui provoquent un stress psychologique sévère, et il ne résulte pas toujours d'accidents horribles qui durent une courte période, tels que des accidents de voiture, des attentats terroristes ou la lutte contre les incendies. . Le traumatisme est différent du SSPT.

Le traumatisme psychologique est lié aux événements et aux expériences et à la mesure dans laquelle ils affectent la psyché. Le traumatisme diffère des événements stressants par la façon dont nous interagissons avec l'événement.

Une fois la pandémie terminée, les effets du traumatisme collectif qui en résulteront persisteront dans les sociétés pendant des années. Comment comprendre ces répercussions psychologiques? Quels sont les conseils et avertissements des experts en traumatologie pour s'en remettre?

Crédit photo, Susana Vera/Reuters Légende image, Les travailleurs de la santé pleurent la mort d'un collègue en Espagne

David Strike, psychiatre et représentant du UK Trauma Council, affirme que le traumatisme peut être décrit comme une rupture de la capacité à percevoir et à interpréter les expériences, les relations et les événements.

Cela s'explique, dit-il : "lorsque votre vision de vous-même, du monde et des autres change et se renverse à cause d'un événement douloureux, les simples pressions successives se transforment en traumatisme psychologique, surtout si ces pressions s'accompagnent d'un sentiment persistant et intense d'incapacité et d'impuissance. "

Et les malheurs quotidiens et les événements traumatiques peuvent être traumatisants. Perdre un emploi, par exemple, peut être une expérience extrêmement traumatisante. Du travail découlent son identité, son estime de soi, sa grande énergie, sa détermination et ses relations sociales.

Si vous êtes renvoyé du travail, tout ce qui y est associé sera perdu, puis la pression psychologique s'accumule et le système nerveux s'allume. L'alerte est élevée.

Et quand une personne perd la capacité de rétablir l'équilibre psychologique qui l'aide face aux pressions psychologiques, et ne trouve rien pour compenser cette carence pour la stimuler dans la vie, elle se sentira confuse et privée de volonté parfois. Une personne peut avoir besoin de reconsidérer ses croyances et sa conscience de soi afin de faire face à l'impact du traumatisme.

Le traumatisme psychologique n'est pas nécessairement lié à la nature ou à la gravité de l'événement, car certaines personnes sont plus capables que d'autres d'affronter et de gérer l'événement. Strike dit également : "l'étendue de votre acceptation ou de votre incapacité à tolérer l'événement peut dépendre de votre état psychologique ce jour-là, car il est difficile de distinguer les événements traumatisants des autres."

Quand le traumatisme prend de l'ampleur

Mais tant que le traumatisme résulte de la façon dont nous interagissons avec les événements et l'état psychologique de chaque individu séparément, comment se produit le traumatisme collectif? Les groupes peuvent-ils être exposés à un traumatisme psychologique?

Un traumatisme de groupe survient lorsqu'un grand nombre de personnes sont soumises à un traumatisme psychologique à la suite d'un événement ou d'une série d'événements survenant au cours de la même période, et la pandémie de Covid-19 peut être un modèle idéal d'événements traumatisants à bien des égards.

Crédit photo, Yara Nadi/Reuters Légende image, Les façons habituelles dont nous faisons face à la maladie, à la mort et au chagrin ont complètement changé en raison de l'épidémie

Au milieu de l'épidémie, de nombreuses personnes ont perdu le plus proche d'eux, et il ne fait aucun doute que la mort cause un traumatisme psychologique à n'importe qui n'importe où, et certaines personnes ont vu leurs proches se détériorer rapidement sous leurs yeux et ont respiré leur dernier souffle en quelques jours.

Pire encore, parler et approcher les patients avant la mort était difficile en raison des restrictions sur les visites à l'hôpital, et même les rituels de condoléances n'étaient plus les mêmes, en raison des restrictions de distanciation sociale.

Une enquête a indiqué que 20% des travailleurs de la santé souffrent du SSPT après avoir travaillé en isolement avec des patients gravement malades. Ces travailleurs sont confrontés à un élément supplémentaire de traumatisme, qui est une blessure éthique, lorsque les décisions de sauver des vies malades et de sacrifier les autres les ont jetés dans un dilemme moral sans précédent.

Légende vidéo, La propagation du COVID-19 au Moyen-Orient

Et l'infection avec des symptômes aigus de la maladie, comme le cinquième des personnes infectées par le virus, peut provoquer un traumatisme psychologique. La peur de la mort, les regards dans les yeux des êtres chers et les symptômes de la maladie elle-même peuvent vous remplir d'horreur.

"La sensation la plus difficile que vous puissiez imaginer est de ne pas pouvoir respirer, car vous ne pouvez rien faire pour l'atténuer", déclare Metin Basoglu, l'un des fondateurs de la School of Trauma Studies du King's College de Londres. "L'apnée est la plus évidente forme de handicap. "

La pandémie a été décrite comme un choc collectif, car son impact touche tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas été infectés par le virus et ne connaissent personne qui l'a contracté, car ils sont terrifiés à l'idée de contracter la maladie mortelle cachée, même si ceux-ci les craintes ne sont pas satisfaites.

Légende vidéo, Des charlatans ghanéens vendent de faux rémèdes contre le Covid-19

Une enquête a indiqué qu'environ 15 % des psychologues qui ont entendu les histoires horribles sur l'épidémie de leurs patients ont été indirectement traumatisés.

Crédit photo, Giuseppe Lami/EPA Légende image, Les médecins et les infirmières des hôpitaux sont plus susceptibles de subir un traumatisme psychologique

Ce problème est également exacerbé par les menaces cachées impliquées dans l'environnement. Le monde qui nous entourait, y compris les amis, les voisins, les parents et les régions, n'était pas extérieurement différent après l'épidémie qu'il ne l'était avant, mais nous le voyons maintenant comme plein de dangers. L'épidémie a diminué le rôle de l'environnement social dans lequel nous nous tournons lorsque nous sommes stressés par des menaces concrètes.

Des études ont montré que les rassemblements sociaux et les réseaux en période de catastrophes et d'événements traumatisants auxquels les communautés sont exposées, tels que les attaques à la roquette en Palestine et en Israël ou les troubles dans les universités de Hong Kong, aident les personnes touchées à se remettre d'un traumatisme psychologique. Mais dans le cas de la pandémie du COVID-19, les foules sont devenues une source de problèmes.

La récession économique mondiale déclenchée par le COVID-19 et les quarantaines a poussé des millions de personnes au bord de l'inconnu. Des études ont indiqué des taux élevés de maladie mentale à la suite de la récession économique de 2008, en raison de la faillite, des taux de chômage élevés et de l'effondrement des plans et des aspirations pour l'avenir.

"Si une personne tombe au chômage, c'est une crise personnelle", déclare Gilad Hirschberger, psychologue social au Centre de recherche Herzliya en Israël. "Mais si un pourcentage important de la population de ce pays se retrouve au chômage, tout le système est confronté à une crise."

Légende vidéo, La vérité du fossoyeur - Covid-19 frappe la Somalie

Les effets directs et indirects d'un traumatisme collectif seront plus graves pour les enfants. Bien que ceux-ci soient plus résilients, ils sont plus touchés par les troubles mentaux que les adultes. "Les enfants peuvent se forger une vision terrifiante du monde", dit Strayke. "Ils imagineront que tant que leurs parents ne pourront pas faire face aux crises, le monde ne sera pas sûr. Ce point de vue s'installera dans leur esprit si nous ne faisons pas attention".

"Chacun de nous a une lentille à travers laquelle il se voit, les autres et le monde, et le retard des événements et des expériences a un effet sur cette lentille, et parfois c'est permanent", dit Strayke.

Si certains enfants sont exposés à un traumatisme pendant une longue période, le Covid-19 peut devenir un phénomène générationnel. Ces enfants peuvent transmettre un traumatisme psychologique à leurs enfants en les encourageant à imiter leurs mères et leurs pères sans le vouloir, ou peut-être par le biais de changements épigénétiques. Des études sur les tribus indigènes d'Australie ont établi un lien entre les disparités en matière de niveau d'instruction, d'emploi, de taux de mortalité infantile, etc. avec les effets des traumatismes anciens.

Crédit photo, Danish Siddiqui/Reuters Légende image, Un travailleur de la santé réagit dans un cimetière en Inde avant des funérailles

Les traumatismes psychologiques collectifs, lorsque des milliers ou des millions de personnes dans le monde souffrent de troubles mentaux, font peser un lourd fardeau sur les systèmes de santé mentale, en particulier au milieu des pressions sociales et économiques qui résultent généralement de la stagnation des systèmes.

Basoglu estime que la réponse au traumatisme psychologique ne se limitera pas à un traitement psychologique, mais que des efforts parallèles seront nécessaires pour expliquer l'événement traumatique et aider les gens à le comprendre à travers les canaux médiatiques, que ce soit dans des publications, des vidéos, des chaînes pour enfants, des chaînes de télévision, journaux et Internet.

Légende vidéo, Covid-19 : la riposte des présidents africains

Basoglu explique que les effets du traumatisme collectif ne sont pas seulement psychologiques, mais affectent toute la communauté. Lorsqu'un grand nombre de personnes est exposé à un événement traumatisant, les relations des personnes et leurs liens avec les systèmes sociaux et leur rôle en tant que citoyens sont affectés. Le traumatisme psychologique a des implications sociales, économiques et politiques.

Une étude a indiqué que les survivants de traumatismes de masse en Chine ont vu leur participation politique à jamais diminuée. Le traumatisme collectif peut accroître le besoin des gens pour les dirigeants de gouverner d'une main de fer et ouvrir la voie à des régimes autoritaires.

Groupes contre individus

Les psychologues sociaux ont inventé le terme "le tissu de base de la vie sociale" pour désigner des histoires partagées, des normes de comportement, des rituels, des systèmes et des traditions partagés, des espaces sociaux, des destins partagés et des relations avec les autres. Alors que le traumatisme psychologique individuel peut déchirer l'être d'un individu, le traumatisme collectif peut endommager le tissu social.

Geoffrey Alexander, sociologue à l'Université de Yale, a noté que le tissu social aux États-Unis, par exemple, a été déchiré par le chaos et hors de contrôle, comme si le pays s'effondrait après la pandémie.

Alexander pense que le traumatisme collectif aux États-Unis s'est aggravé, car la pandémie de Covid-19 s'est entrelacée avec des traumatismes historiques de longue date causés par la discrimination raciale. Des études ont indiqué que les Américains non blancs, en particulier les Américains noirs, peuvent transmettre le traumatisme de la discrimination raciale aux générations suivantes.

Crédit photo, Kim Ludbrook/Getty Images Légende image, Une marche pour pleurer les victimes du Coronavirus en Afrique du Sud

Les groupes peuvent parfois être capables de faire face à un traumatisme psychologique. Si l'événement traumatisant a quoi que ce soit à voir avec l'identité d'une communauté, le traumatisme collectif peut remodeler la vision que la communauté se fait d'elle-même et du monde. Hirschberger cite l'Holocauste à titre d'exemple et dit que la relation de la communauté au traumatisme et sa tentative de l'aborder et de l'incorporer dans ses rituels et conversations sont devenues au cœur de l'identité de la communauté.

En Angleterre, la mémoire du Blitzkrieg est devenue le noyau de la mémoire nationale, et elle est souvent appelée à stimuler des sentiments de solidarité sociale et de voisinage. L'ancien président Donald Trump a comparé la pandémie de Covid-19 à l'attaque du port américain de Pearl Harbour en 1951, et a utilisé le terme autre pour désigner la Chine comme le pays de la maladie.

Problème d'oubli

Cependant, le traumatisme collectif peut avoir des effets durables sur la société s'il est oublié. Si les gens sont incapables d'affronter et de discuter du traumatisme, ou si les autorités essaient de le supprimer dans le cercle de l'oubli, les cicatrices resteront dans le deuil de la société et ne guériront pas.

Les sociétés déchirées par la guerre au Liban ont été confrontées à une série d'événements et d'expériences qui ont conduit à une soi-disant "exposition continue aux effets du traumatisme psychologique", qui se traduit par des cycles de violence, de colère et d'indifférence.

Lorsqu'ils sont exposés à des stimuli associés à un événement traumatique qui n'a pas été correctement traité, ils peuvent développer un état de colère et d'agression. Et parfois, ils peuvent être dans un état de négativité et d'indifférence pour éviter de s'exposer à nouveau à ces stimuli. Au niveau du groupe, cela signifie une série de violence, de colère et de retrait.

Parfois, les fonctionnaires ignorent les événements tragiques et peuvent les retirer des manuels. En réalité, l'oubli peut susciter du ressentiment et des tensions sociales.

Crédit photo, Andreas Gebert/Reuters Légende image, Une femme passe devant un panneau en Allemagne qui dit : "La meilleure équipe garde des distances."

La chose étrange est que la pandémie de Covid-19 peut être facilement oubliée, car les preuves indiquent que la pandémie de grippe de 1918, qui a coûté la vie à au moins 50 millions de personnes dans le monde, a été effacée de la mémoire collective dans la mesure où les commentateurs l'ont appelé la "grippe oubliée".

À l'exception de la Nouvelle-Zélande, aucun pays n'a jamais commémoré les victimes, que ce soit avec des statues ou des monuments commémoratifs ou même en tenant des minutes de deuil pour la vie des victimes. Mais personne ne commémore les pandémies de 1957 ou de 1968, qui ont coûté la vie à des dizaines de milliers de victimes dans le monde.

Légende vidéo, Coronavirus; cinq choses que l'on sait maintenant sur le Covid-19

Cela peut être attribué à la nature des pandémies, car le traumatisme d'une pandémie est difficile à comprendre et à trouver une explication rationnelle, contrairement à d'autres traumatismes de masse. Quel est le but pour lequel une personne meurt, par exemple mourir de guerre? Et qui est l'ennemi qui a subi une défaite? Quelles sont les justifications qui sous-estiment l'impact de la mort?

Hirschberger dit : "Personne n'a l'intention de transmettre l'infection à d'autres, ce n'est qu'une conséquence de notre mode de vie et de nos activités humaines."

Mais oublier le passé peut affecter notre capacité à nous préparer aux crises futures. Martin Bailey, sociologue à la London School of Economics, dit que pendant la pandémie de 1957, les observateurs ont remarqué que nous n'avions rien appris de la pandémie de 1918. Nous avons également oublié la pandémie de 1957. Bailey pense que si nous avions essayé de nous souvenir et d'apprendre de notre par le passé, nous aurions mieux répondu à la pandémie de Covid-19.

Légende vidéo, Coronavirus en Afrique : Débusquer les mythes du coronavirus

Les efforts nationaux pour commémorer les événements traumatisants peuvent être importants, car ils traitent des traumatismes collectifs à grande échelle. Au Royaume-Uni, le récit national met en évidence le rôle de la National Health Care Authority et du personnel essentiel du pays. Le 3 juillet a été désigné comme une minute de silence pour les victimes. Certains suggèrent la création de monuments aux travailleurs de la santé à Londres.

Bayley et d'autres ont recommandé de réserver un jour de congé pour se souvenir de la pandémie de Covid à partir de l'année prochaine, afin que la mémoire de la pandémie reste gravée dans la mémoire collective et reconnaisse la douleur de la perte, du traumatisme et de la souffrance.

La pandémie du Covid-19 a provoqué un choc collectif sans précédent, à la suite duquel notre vision des relations sociales, croyances et idées sur lesquelles repose notre identité a changé à jamais. Les façons dont nous travaillons, vivons et nous voyons les uns les autres ne seront plus les mêmes qu'avant après la pandémie, car tout a pris un sens et un contexte différents.

Cependant, toutes les pandémies prennent fin et celle-là prendra inévitablement fin. Mais oublier le traumatisme, le surmonter, ne pas y prêter attention et en tirer des leçons ne nous profitera pas à l'avenir, mais cela pourrait nuire à notre passé, à notre santé mentale et peut-être aussi à notre avenir.

