"Diplomite" : comment un diplôme de quatre ans est devenu le minimum obligatoire

Crédit photo, Alamy

Comment un diplôme de quatre ans est-il devenu obligatoire pour presque tous les emplois - et la nécessité de relancer l'économie pourrait-elle aider à résoudre ce problème ?

Il y a onze ans, Allie Cornett a réalisé qu'elle n'était pas prête pour l'université et qu'elle avait perdu tout intérêt pour le diplôme de géologie pour lequel elle poursuivait des études dans une université d'Hawaï. Elle a donc quitté l'école et est allée travailler dans l'industrie hôtelière comme guide touristique. Pendant la décennie suivante, elle s'est heurtée sans cesse au même mur.

"On m'a dit à plusieurs reprises que j'avais un excellent CV et beaucoup d'expérience, mais pas de diplôme... donc pas de potentiel pour monter en grade", dit Cornett, 33 ans. Dans la dernière entreprise où elle a travaillé, elle n'a cessé pendant cinq ans de postuler à des postes de direction ouverts, "je ne les ai pas obtenus, car quelqu'un de moins expérimenté, mais qui avait un diplôme, a été pris".

Cornett est victime d'un phénomène appelé "diplômite" : l'exigence croissante de diplômes de licence dans des emplois qui n'en exigeaient pas traditionnellement.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

C'est un problème très répandu, explique Manjari Raman, directeur du projet de la Harvard Business School sur la gestion de l'avenir du travail. Selon un document de 2017 dont Raman est co-auteur, "l'écart entre les diplômes - la différence entre la demande de diplôme universitaire dans les offres d'emploi et les employés qui occupent actuellement ce poste et qui ont un diplôme universitaire - est important. Par exemple, en 2015, 67% des offres d'emploi de superviseurs de production demandaient un diplôme universitaire, alors que seulement 16% des superviseurs de production employés en possédaient un".

En d'autres termes, les personnes qui font actuellement le travail n'ont pas de diplôme, mais lorsqu'elles prendront leur retraite ou quitteront leur poste, leurs remplaçants devront en avoir un. Cela crée un système dans lequel les entreprises ont du mal à pourvoir les postes et subissent des coûts inutiles, tout en laissant les travailleurs expérimentés et volontaires de côté. La diplômite est un problème majeur sur le marché du travail depuis des décennies, mais la question est d'autant plus pressante que nous sommes confrontés à une économie post-pandémie qui a besoin d'un redémarrage rapide.

Crédit photo, Zachary Gorski Légende image, "On m'a dit à plusieurs reprises que j'avais un très bon CV et beaucoup d'expérience, mais pas de diplôme... donc pas de possibilité de promotion" - Allie Cornett

Mêmes emplois, nouvelles compétences

La diplômite est plus évidente dans ce que Raman appelle les "emplois moyennement qualifiés" - ceux qui exigent plus qu'un diplôme d'études secondaires, mais moins qu'un diplôme d'études supérieures. De nombreuses listes de postes de ce type demandent aujourd'hui un diplôme de quatre ans, que seul un tiers des adultes américains possèdent. Au niveau mondial, la situation est encore plus sombre. Moins de 7 % de la population mondiale est titulaire d'une licence.

Les experts qui étudient le phénomène affirment qu'il est dû, au moins en partie, au rôle croissant de la technologie. "Les graines de la diplômite ont été plantées alors que la nature des emplois a changé", explique M. Raman. "De plus en plus, l'automatisation a créé des emplois qui portent le même intitulé de poste mais qui exigent des compétences différentes."

Elle donne l'exemple d'un monteur de lignes travaillant pour une entreprise de services publics. "Il y a deux décennies, vous parliez de quelqu'un qui montait sur un poteau en se trémoussant. Il fallait être physiquement fort et capable de travailler dans toutes les conditions météorologiques, et c'est ce qui faisait votre succès", dit-elle. "Maintenant, ce travail est très différent. Vous êtes dans une machine pneumatique. Vous utilisez un dispositif intelligent pour vous connecter au siège central afin de résoudre le problème. Vous utilisez toujours vos mains, mais aussi beaucoup de données qui vous sont transmises par la technologie".

Ce changement est présent dans presque toutes les autres industries imaginables. "Plus l'automatisation s'est développée, plus on a demandé à ces travailleurs de faire preuve de compétences sociales. Ce dont vous aviez besoin, c'était de quelqu'un qui pouvait parler à un client, qui pouvait comprendre le problème et le résoudre", explique M. Raman. Mais plutôt que de chercher des candidats possédant ces qualifications spécifiques, "de nombreuses entreprises ont choisi la voie facile en utilisant le diplôme universitaire de quatre ans comme substitut : "Je sais que s'ils ont un diplôme, ils pourront utiliser un iPad. Ils pourront utiliser Excel".

Lire aussi :

Ces postes deviennent alors difficiles à pourvoir, car même les travailleurs moyennement qualifiés et expérimentés sont exclus par les outils de candidature automatisés qui éliminent les personnes sans diplôme. "De nombreux emplois de niveau moyen, synonymes de style de vie de classe moyenne et de mobilité ascendante - tels que les superviseurs, les spécialistes de l'assistance, les représentants commerciaux, les inspecteurs et les testeurs, les commis et les secrétaires et les assistants administratifs - sont désormais considérés comme des emplois difficiles à pourvoir car les employeurs préfèrent les candidats qui sont diplômés de l'enseignement supérieur", selon le document de la Harvard Business School.

Des signaux peu fiables

Cette focalisation sur les diplômes crée des conditions d'exclusion, dont le "pire scénario", selon Ray Bachan, maître de conférences à la Business School de l'université de Brighton, "est un manque de mobilité intergénérationnelle. Tout cela a des implications sociales". Les parents moins riches sont moins susceptibles d'avoir des enfants qui vont à l'université, explique-t-il. Et lorsque ces enfants ont du mal à trouver un emploi, il en résulte une génération qui ne réussit pas mieux que la précédente.

La diplômite a un impact significatif sur les populations qui ont moins de chances d'obtenir un diplôme après quatre ans d'études. Aux États-Unis, les étudiants noirs et latinos ne reçoivent que 11 % et 14 % des diplômes annuels de licence, respectivement.

Crédit photo, AFP Légende image, De nombreux employeurs exigent désormais des diplômes de quatre ans pour des emplois qui n'en avaient pas besoin auparavant, en partie en raison du rôle accru de la technologie dans tous les secteurs

Et toutes ces pratiques socialement préjudiciables n'aboutissent même pas à une main-d'œuvre plus performante. Lorsque des personnes diplômées se retrouvent dans des emplois moyennement qualifiés qui ne requièrent pas les spécialisations qu'elles ont étudiées, elles ont tendance à être peu productives et à devenir rapidement "désenchantées", explique M. Raman. "Le taux de rotation est élevé, car ils ne sont pas heureux de faire ce qu'un travailleur moyennement qualifié peut et devrait faire".

La rotation augmente les coûts des entreprises. Ajoutez à cela le fait que les employeurs paient les diplômés de l'enseignement supérieur jusqu'à 30% de plus, et il apparaît clairement que la diplômite ne profite ni aux travailleurs ni aux employeurs.

En fait, les seuls qui semblent bénéficier de la diplômite sont les institutions universitaires du monde entier, qui ont vu leurs inscriptions plus que doubler entre 2000 et 2014. Au Royaume-Uni, où les diplômes sont classés en fonction des résultats universitaires, ce phénomène revêt une autre dimension. Non seulement les universités britanniques ont multiplié par cinq le nombre total de diplômes depuis 1990, mais le nombre d'étudiants quittant l'école avec une mention très bien (le diplôme le mieux noté) a explosé, passant de 7 % en 1997 à 30 % en 2019.

"Cela pourrait être dû à de meilleures méthodes d'enseignement, à de meilleures installations, à des bibliothèques plus complètes, à l'internet", explique M. Bachan. Mais il est plus probable que les changements apportés aux algorithmes de notation signifient "qu'il est plus facile d'obtenir un diplôme plus élevé que par le passé". Les travailleurs qui n'ont pas de diplôme sont donc encore plus désavantagés dans une main-d'œuvre encombrée de candidats ayant obtenu les meilleurs résultats.

Mais cela aussi est en fin de compte mauvais pour les employeurs et leurs employés potentiels. Les diplômes universitaires sont censés indiquer aux employeurs à quel point les candidats sont bons. La diplômite, explique M. Bachan, rend ces signaux peu fiables. "Il y a tellement de gens qui ont maintenant de bons diplômes qu'il sera difficile pour les employeurs de sélectionner les personnes qui ont réellement le plus haut niveau de compétences".

Lire aussi :

Arrêtez de faire ça

Il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que le nombre de personnes obtenant un diplôme diminue de manière significative. Si les inscriptions dans les établissements américains ont effectivement diminué de 2,5 % dans l'ensemble en 2020, on constate une augmentation du nombre de personnes - dont beaucoup sont plus âgées que l'étudiant moyen - qui reprennent des études supérieures au cours de l'année. Au Royaume-Uni, le service d'admission des universités et collèges a enregistré une hausse significative du nombre de candidats âgés de 35 ans et plus l'été dernier.

Allie Cornett est l'une de ces personnes de retour sur les bancs de l'école ; lorsque la destination de vacances où elle travaillait en Californie a fermé à cause du coronavirus, elle a déménagé dans l'Oregon et a été acceptée dans un programme de licence en leadership d'aventure en plein air à la Southern Oregon University. La pandémie, dit-elle, "m'a donné la chance de me concentrer sur ce que je voulais pour ma future carrière".

Crédit photo, Alamy Légende image, L'inflation des diplômes a un impact négatif important sur les populations qui ont moins de chances d'obtenir un diplôme en quatre ans, notamment les étudiants noirs et latinos

Pourtant, elle pourrait obtenir son diplôme dans un environnement de recrutement différent car, si l'inflation des diplômes est un problème qui se pose depuis des décennies, la pandémie pourrait avoir ouvert la porte à de grands changements. "En général," dit Raman, "nous trouvons que Covid est comme une machine à rayons X. Il expose de façon frappante les problèmes de l'économie". Pour survivre dans une économie post-pandémie, les entreprises peuvent trouver que renoncer à la diplômite leur permet d'attirer des talents et d'économiser de l'argent. C'est une direction que les grandes entreprises prenaient avant 2020, mais maintenant, Mme Raman dit qu'elle s'attend à voir le phénomène s'inverser encore plus rapidement."C'est presque une évidence une fois que vous l'avez noté", ajoute Mme Raman. "La première chose que font les PDG est d'appeler leur responsable des ressources humaines et de lui dire : "Nos offres d'emploi sont-elles basées sur l'exigence d'un diplôme universitaire de quatre ans ? Et si c'est le cas, arrêtez de faire ça". Il y a de très bonnes raisons financières pour procéder de cette manière. Il n'y a pas que le salaire : vous réduisez le coût du renouvellement du personnel, vous augmentez la productivité, vous fidélisez les employés. Ces éléments sont importants pour les entreprises, et elles le comprennent. Elles constatent qu'en suivant la tendance à la diplômite, elles ne font que se faire du mal".

Lire aussi :