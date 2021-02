Coronavirus : pourquoi les relations amoureuses sont-elles si différentes en temps de covid ?

David Cox

BBC Worklife

Crédit photo, AFP via Getty Images

Les recherches montrent qu'une menace potentielle pour la santé peut transformer notre façon de penser et d'aborder les interactions romantiques.

Emily, une géomètre de 29 ans originaire de Londres, dit qu'elle a toujours été un peu introvertie, mais lorsque les premières restrictions britanniques ont pris fin en juillet, elle était réticente à l'idée de recommencer à sortir. "J'ai discuté avec des gens sur des applications de rencontre, mais je n'étais pas pressée de rencontrer quelqu'un", dit-elle. "La pandémie m'avait rendue très anxieuse."

Début août, elle a accepté de rencontrer quelqu'un avec qui elle avait discuté sur une application de rencontre pour prendre un verre, son premier rendez-vous depuis mars. "Nous avions échangé des messages pendant quelques mois, et il était vraiment sympa", dit Emily, qui n'a pas voulu que son nom complet soit utilisé.

Mais lorsqu'ils se sont finalement rencontrés, elle dit : "J'ai juste été extrêmement hésitante". "Au fond de mon esprit, je n'étais toujours pas sûre d'être prête à sortir à nouveau avec quelqu'un. Plus tard dans la journée, je lui ai envoyé un texto expliquant ce que je ressentais, et il m'a répondu qu'il l'avait ressenti dans mon langage corporel".

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Emily n'est pas la seule à avoir le sentiment que sortir avec quelqu'un en pleine pandémie de Covid-19 est difficile.

En fait, son comportement s'apparente à celui d'une étude de 2017 dans laquelle un groupe de psychologues de l'université McGill de Montréal a examiné si le comportement des gens en matière de rencontres pouvait changer s'ils s'inquiétaient du risque de maladie infectieuse. Les gens hésiteraient-ils à se lancer dans une relation amoureuse s'ils étaient inconsciemment conscients d'un risque potentiel pour leur santé, ou le désir humain naturel de trouver un partenaire prévaudrait-il ?

Les chercheurs ne se doutaient pas que le Covid-19 allait survenir quelques années plus tard. Aujourd'hui, leurs travaux, combinés à d'autres études psychologiques menées pendant la pandémie, offrent une vision fascinante et très pertinente sur la façon dont la crise semble affecter notre comportement amoureux. Ils montrent également comment nous pouvons mieux nous fréquenter à l'avenir et nouer des liens plus profonds et plus solides.

Crédit photo, Alamy Légende image, Certains peuvent préférer garder leurs distances avec des partenaires potentiels s'ils perçoivent une menace pour la santé

L'expérience de McGill suggère que le comportement d'évitement d'Emily pourrait être dû à un élément de notre psyché connu sous le nom de "système immunitaire comportemental".

Les agents pathogènes ont représenté une menace pour notre survie tout au long de l'histoire de l'humanité. Ainsi, les psychologues évolutionnistes pensent que les humains ont développé un ensemble de réponses subconscientes qui se manifestent lorsque nous sommes particulièrement préoccupés par la présence d'une maladie infectieuse. Ces réactions nous amènent à adopter des comportements qui réduisent la probabilité de contracter une infection, comme être moins ouvert et avoir moins de contact visuel dans les situations sociales.

Lire aussi :

L'équipe de McGill a examiné comment cela se passe dans un contexte de rencontre. Ils ont pris plusieurs centaines d'hommes et de femmes hétérosexuels célibataires, âgés de 18 à 35 ans, et leur ont fait passer un test psychométrique connu sous le nom de PVDS, ou perception de la vulnérabilité à l'échelle de la maladie.

Il s'agit d'un questionnaire en 15 points, demandant aux participants de noter de 1 (pas du tout d'accord) à 7 (tout à fait d'accord) leurs sentiments sur des questions telles que "Cela me dérange vraiment quand les gens éternuent sans se couvrir la bouche" ou "Mon système immunitaire me protège de la plupart des maladies que les autres personnes attrapent".

Chacun des participants a ensuite regardé une vidéo sur l'hygiène et l'abondance des bactéries dans l'univers du quotidien. Cette vidéo avait pour but d'amorcer leur système immunitaire comportemental avant qu'ils ne se rendent à une soirée de speed dating avec des membres du sexe opposé.

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui avaient indiqué qu'elles se sentaient plus vulnérables aux maladies manifestaient systématiquement un intérêt beaucoup plus faible pour leurs rendez-vous potentiels. Cela était vrai même lorsqu'elles étaient très attirantes. La crainte de la maladie les rendait moins intéressées par une relation amoureuse.

Comme dans le cas d'Emily, les partenaires de speed-dating de l'étude ont trouvé que le comportement en retrait de leur rendez-vous était perceptible, une constatation qui a frappé John Lydon, l'un des auteurs de l'étude, comme étant "particulièrement remarquable". "En quelques minutes, les gens ont constaté que les rencontres qui étaient perçues comme très vulnérables à la maladie, même si bien sûr ils ne le savaient pas, étaient plus renfermés et moins amicaux", dit-il.

Crédit photo, Alamy Légende image, Que les personnes plus préoccupées par la vulnérabilité aux maladies modifient leur comportement de rencontre pour se protéger

Bien sûr, même si vous pouviez ignorer les messages de survie provenant de votre subconscient, le simple fait de rencontrer un partenaire potentiel n'a pas été facile pendant la pandémie. Les confinements nationaux ont réduit les libertés individuelles de façon sans précédent pendant des mois, rendant presque impossible de sortir.

Mais le travail a migré en ligne, tout comme les interactions amoureuses. Ben, un actuaire de 27 ans vivant à Bristol, était au départ sceptique à l'idée des rendez-vous vidéo. Mais avec le manque d'alternatives au début du mois d'avril, il a rapidement commencé à adopter cette nouvelle tendance en matière de rencontres, et même à y trouver certains avantages.

"L'un des principaux problèmes des applications de rencontre est que vous n'avez aucune idée de comment l'autre personne est vraiment avant de la rencontrer", explique Ben, qui a demandé à ne pas divulguer son nom complet au cas où d'éventuelles futures prétendantes le trouveraient en le cherchant en ligne.

"Il n'y a rien de plus gênant que de rencontrer quelqu'un dans un bar et de découvrir dans les cinq premières minutes que vous n'avez pas d'atomes crochus. Avec les rendez-vous vidéo, c'est un peu plus détendu. Vous pouvez discuter et boire un verre depuis chez vous, et si vous ne vous entendez pas, vous n'avez pas l'impression d'avoir gâché une soirée".

Le spécialiste du comportement Logan Ury, qui travaille actuellement en tant que directeur des sciences relationnelles à l'application de rencontre Hinge, a également remarqué un changement dans la façon dont les gens abordent les rencontres en ligne. Avant la pandémie, il était courant que les gens utilisent l'application pour passer d'une personne à l'autre. Mais avec l'arrivée des restrictions sur les interactions sociales, les gens ont commencé à passer plus de temps à se connaître dans le monde virtuel avant de se rencontrer. Cela signifie que lorsqu'ils ont enfin pu se rencontrer en personne, la rencontre a pris plus d'importance dans leur esprit.

"La pandémie a fait en sorte que chaque rendez-vous devient plus précieux", explique Ury. "J'ai vu des gens entrer dans une relation pour la première fois depuis longtemps, parce qu'ils avaient moins de distractions, et la personne avec laquelle ils sortaient devenait plus précieuse pour eux. "Ces gens avaient perdu l'habitude de toujours passer à la suivante, considérant que l'herbe était toujours plus verte de l'autre côté, et ce changement ne se serait probablement pas produit sans la pandémie".

Elle pense que les gens sont également devenus plus clairs avec eux-mêmes et les autres sur ce qu'ils recherchent, grâce à l'introspection que beaucoup de gens ont effectué pendant les confinements.

"Parce que les gens ont passé beaucoup de temps seuls, à se demander quand aura lieu le prochain pic de Covid, quand aura lieu le prochain confinement, cela a conduit les gens à se fréquenter de manière plus intentionnelle. Et cette intentionnalité peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, être plus clair avec soi-même et avec les autres sur ce que l'on veut, valoriser chaque rendez-vous et s'y préparer mentalement et ne pas faire "ghoster" si on n'est pas intéressé. En général, je pense que ce sont des choses qui sont vraiment bonnes pour la communauté des rencontres".

Crédit photo, Alamy Légende image, Bien que les rendez-vous en vidéo puissent sembler un peu anormaux, le passage aux rencontres sur nos écrans peut avoir des répercussions positives

Les personnes déjà installées ne sont cependant pas à l'abri de l'impact romantique de la pandémie. À l'université du Massachusetts Amherst, la psychologue sociale Paula Pietromonaco a examiné ce qui fait que certains couples se lient encore plus malgré le stress de la crise, tandis que d'autres sont éloignés.

Si les facteurs socio-économiques jouent un rôle essentiel, les couples les plus touchés financièrement par la pandémie étant plus susceptibles de se séparer, Paula Pietromonaco affirme que beaucoup de choses dépendent de la façon dont les couples abordent les problèmes qui se présentent à eux.

"S'ils se considèrent comme une équipe, attribuant le stress à la pandémie elle-même, plutôt qu'à leur partenaire, ils ont plus de chances de sortir renforcés de la situation", dit-elle.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, "Nous nous sommes mariés en pleine pandémie"

La pandémie a tellement changé la vie de chacun qu'elle prédit que les perspectives à long terme de nombreux couples seront influencées par les modèles de comportement établis pendant cette période. "Les comportements risquent de se perpétuer après la pandémie", dit-elle.

"Les couples pourraient finir par mieux communiquer, mieux se soutenir l'un l'autre après la pandémie. Mais s'ils entrent dans des schémas de conflit, cela peut aussi se transformer en spirale. Pour certains, il peut s'agir d'une simple secousse qui les aide à changer leur comportement pour le mieux, tandis que pour d'autres, ce peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase".

Pour certains célibataires, la pandémie peut avoir apporté des changements qui vont durer même si la vie revient à la normale.

"Je pense que les appels vidéo vont rester, comme moyen de présélectionner les personnes que vous rencontrez sur les applications", dit Ben. "