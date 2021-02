Destitution : les implications du verdict pour Trump, Biden et les Etats Unis

Cinq jours seulement après son début, la procédure de destitution de Donald Trump par le Sénat est terminé. Comme on l'avait largement prédit, le verdict final a été que l'ancien président n'était pas coupable d'avoir incité à l'insurrection au Capitole américain le mois dernier.

Il y a maintenant eu quatre procès de destitution présidentielle dans l'histoire des États-Unis, et celui-ci a été de loin le plus court.

Ce qui lui manquait en durée, cette procédure le comblera en conséquence. Un précédent - un ancien président en procès - a été créé. Des réputations ont été brunies et ternies. Et une scène tumultueuse a été mise en place pour les batailles politiques à venir.

Voici un aperçu de certains des principaux acteurs et de la façon dont ils ont émergé de ce moment de l'histoire des États-Unis.

Donald Trump

Nouveau procès, même résultat.

Trump a une fois de plus échappé à une condamnation par le Sénat américain parce que ses collègues républicains, dans l'ensemble, sont restés à ses côtés. Le décompte final a été de 57-43, ce qui a laissé à l'accusation 10 voix de moins que la majorité des deux tiers requise.

Cela, à son niveau le plus élémentaire, est une victoire pour l'ancien président. Il peut toujours se représenter en 2024, s'il le souhaite. Sa base, selon toutes les indications, est encore largement intacte.

Tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat, la plupart des responsables républicains se sont opposés à la procédure de destitution - et ceux qui ont quitté les rangs font déjà l'objet de critiques féroces et, dans certains cas, de réprimandes formelles de la part de leurs électeurs républicains.

Dans un communiqué de presse, l'ancien président a célébré son acquittement, a condamné les démocrates et a déclaré que son mouvement politique ne faisait que commencer.

Trump - et son mouvement - ne sont cependant pas sortis indemnes de ce procès pour mise en accusation. L'une des parties les plus mémorables de l'affaire de mise en accusation par les responsables de la Chambre a été les nouvelles vidéos des partisans de Trump, portant des chapeaux "Make America Great Again" et agitant des drapeaux de Trump, saccageant le Capitole.Ces images seront à jamais associées à la marque Trump. Chaque rassemblement qu'il organisera à partir de maintenant évoquera des souvenirs de cette émeute. Cela ne lui coûtera peut-être rien parmi la base républicaine, mais les électeurs indépendants - et les modérés - ne l'oublieront probablement pas.

Les sénateurs républicains

Il y a un an, un seul sénateur républicain - Mitt Romney de l'Utah - a voté pour la condamnation de Trump. Cette fois, il a été rejoint par six autres.

Ce n'est cependant pas un hasard si parmi ceux qui ont rompu les rangs, trois d'entre eux - Susan Collins, Ben Sasse et Bill Cassidy - viennent d'être réélus et n'ont pas à affronter les électeurs pendant six ans. Deux - Pat Toomey, de Pennsylvanie, et Richard Burr, de Caroline du Nord - prennent leur retraite.

Cela souligne le défi auquel sont confrontés de nombreux sénateurs républicains dans la chambre. Un vote en faveur de la condamnation aurait attiré la colère des électeurs primaires, dont beaucoup auraient considéré leur revirement contre Trump comme une trahison. Pour ceux qui vivent dans des États républicains sûrs, une rivalité avec un collègue conservateur est une préoccupation bien plus importante que celle de n'importe quel démocrate qui les affrontera en novembre.A ne pas manquer sur la BBC

Les sénateurs républicains candidats à la réélection l'année prochaine dans les États charnières - dans des endroits comme la Floride, le Wisconsin et l'Iowa - pourraient avoir à s'inquiéter que leur vote soit utilisé contre eux par leurs adversaires démocrates lors d'une élection générale. On peut déjà imaginer les publicités d'attaque, accompagnées d'une vidéo de la violence au Capitole.

Beaucoup de choses pourraient dépendre de ce que Trump fera ensuite. Se lancera-t-il à nouveau pleinement dans la politique américaine, rappelant à ses partisans - et à ses détracteurs - les batailles de destitution pendant que la prochaine l'élection s'approchera ? Ou bien s'en tient-il à l'isolement dans ses clubs privés et de son terrain de golf ?

Je pense que nous savons tous ce qui est le plus probable.

Mitch McConnell

Si chaque sénateur républicain devrait mener ses propres calculs politiques avant de voter - en se demandant s'il devait risquer la colère de son parti ou le jugement des électeurs aux élections générales - le drame d'un sénateur en particulier était particulièrement criant.

Mitch McConnell du Kentucky, leader de son parti au Sénat, avait critiqué ouvertement pendant des semaines la conduite de Donald Trump le 6 janvier. Pendant un certain temps, son vote final au procès a été mis en doute. Le samedi matin, il a cependant informé ses collègues sénateurs qu'il soutiendrait l'acquittement.

Après que le Sénat a rendu son verdict final, il a s'est expliqué. Il a condamné le comportement de M. Trump et a déclaré qu'il s'était livré à un "manquement honteux à son devoir".

Lire aussi

"Il ne fait aucun doute que le président Trump est pratiquement et moralement responsable d'avoir provoqué les événements de la journée", a déclaré M. McConnell

Son vote pour le déclarer non coupable, a-t-il dit, est dû au fait que les anciens présidents n'étaient pas éligibles pour les procès de destitution. Si un tel précédent est établi, a-t-il dit, tout citoyen privé - quel que soit son statut - pourrait être mis en accusation et déclaré inéligible à une fonction publique par le Congrès.

Les critiques de M. McConnell considéreront cela comme une façon de se dérober, et non comme une position de principe. Et il est à noter que son opposition à la procédure de destitution lui permet d'éviter d'être en décalage avec la majorité des républicains du Sénat, ce qui est une position risquée pour un leader du Congrès.

La ligne de démarcation est mince pour McConnell, et le temps dira si ses collègues républicains sont satisfaits de son vote, si ce n'est de ses paroles.

Les démocrates de la Chambre

Pendant la majeure partie de leur carrière, les membres de la Chambre des représentants languissent dans une relative obscurité. Peu de membres de la Chambre des 435 personnes, à l'exception du Président, ont jamais bénéficié du même genre de projecteurs nationaux que ceux qui ont été braqués sur les responsables de la mise en accusation de M. Trump lors de son procès au Sénat cette semaine.

Vous voudrez lire aussi :

Les neuf membres de l'équipe ont mis au point une présentation soignée au cours des cinq jours du procès, avec des vidéos de l'émeute du 6 janvier accompagnées de cartes du Capitole montrant à quel point la foule était proche des politiciens américains, dont le vice-président Mike Pence.On se souviendra probablement mieux de Jamie Raskin, le chef de file, pour son discours d'ouverture plein d'émotion, où sa voix s'est arrêtée en se souvenant d'une conversation avec sa fille de 24 ans après leur évacuation par le Capitole. Tout au long du reste de la semaine, il a présidé l'accusation avec une force mentale faisant allusion à son passé de professeur de droit constitutionnel à l'université américaine.

Le membre du Congrès Joe Neguse, qui en est à son deuxième mandat, est considéré comme une étoile montante de la politique démocrate, et son tour devant les caméras n'a guère contribué à dissiper cette idée. La plus grande surprise de l'équipe, cependant, a probablement été Stacey Plaskett, des îles Vierges américaines. En tant que déléguée sans droit de vote d'un territoire américain, elle a peu d'influence au Congrès - mais elle a délivré certains des discours les plus passionnés et mémorables de tout le procès. Les démocrates pourraient commencer à se rallier à la cause des îles Vierges après sa prestation.

Avoir commencé par leur tentative répétée et répétée de faire comparaître des témoins, puis l'abandonner, sera considéré par certains sur dans leur rang comme une erreur, laissant un goût amer dans leur bouche.

Disponibles également sur BBC Afrique :

Joe Biden

La stratégie de l'actuel président pour au regard du procès de destitution de l'ancien président était de se garder à distance des débats.

Il ne suivait pas de près le déroulement du procès, ont déclaré les responsables de la Maison Blanche. Pendant le procès, il a tenu un agenda chargé d'événements liés à la pandémie de coronavirus.

Lorsque M. Biden a fait des commentaires, c'était uniquement pour faire des remarques sur les nouvelles vidéos de la violence au Capitole - des images qui avaient été diffusées à plusieurs reprises au journal télévisé.

Crédit photo, Getty Images

Le calcul de l'administration Biden est que sa survie politique à long terme repose sur sa capacité à faire face à la pandémie, à l'économie et aux autres préoccupations du public américain, et non sur l'issue du procès de mise en accusation de Trump.

En fin de compte, ce procès n'a eu que peu d'impact pratique sur la mise en œuvre de son programme législatif. Le Sénat n'a perdu que trois jours de travail. La Chambre ne pourra pas se saisir du projet de loi Covid relief de Biden tant que la Chambre n'aura pas adopté le dossier sur lequel elle a passé la semaine à travailler.

Une fois le procès terminé, le Sénat reprendra également la confirmation des nominations de l'administration de Biden, y compris le candidat au poste de procureur général Merrick Garland, à son retour d'une semaine de vacances.

Tout cela devrait plaire à Biden et à son équipe. Si la base démocrate décide, cependant, que le prix à payer pour faire avancer le programme politique de Biden était l'incapacité de tenir Trump entièrement responsable - par exemple, en menant un procès rapide sans témoins - elle pourrait néanmoins payer un prix politique.

Dans les batailles politiques à venir, Biden a besoin d'un Parti démocrate uni. S'il y a une remise en question de la stratégie adoptée durant ce procès de mise en accusation de Trump, des fissures pourraient commencer à apparaître.

Regardez aussi :

Les avocats de Donald Trump

Bruce Castor, le prétendu avocat principal de l'équipe juridique de Donald Trump, pourrait mettre à l'épreuve ce vieux dicton selon lequel "la mauvaise publicité n'existe pas". Il a ouvert la défense de l'ancien président par un long discours décousue qui a peut-être poussé un sénateur, Bill Cassidy de Louisiane, à se ranger du côté des démocrates.

Après cela - et au milieu de rapports qui ont déplu à Trump lui-même - Castor a reculé en arrière-plan, remplacé principalement par Michael van der Veen, un collègue de Philadelphie dont la pratique du droit est plutôt tournée vers les affaires de dommages corporels et de responsabilité.

Van der Veen a fait un bien meilleur travail en reprenant, pendant ses présentations juridiques, l'attitude pugnace de l'ancien président envers son opposition politique. Il se laissait aller à un large rictus lorsqu'il faisait référence aux responsables de la mise en accusation de la Chambre.

A un moment donné, il a provoqué des railleries de la part des démocrates lorsqu'il a tourné en dérision une question présentée par le sénateur du Vermont Bernie Sanders. Et il s'est mis en colère lorsque les démocrates ont ri de sa menace de garder des centaines de dépositions à son bureau en Pennsylvanie si le Sénat choisissait d'appeler des témoins au procès.

Il a finalement réussi à se soustraire à la perspective d'un procès prolongé et a mené la procédure à une conclusion rapide et satisfaisante.