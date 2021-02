Bill Gates : "résoudre le Covid est très facile comparé au climat"

Cinquante et un milliards et zéro - les deux chiffres que Bill Gates dit que vous devez connaître sur le climat.

Résoudre le problème du changement climatique serait "la chose la plus étonnante que l'humanité ait jamais faite", affirme le milliardaire fondateur de Microsoft.

Le nouveau livre de M. Gates, "How to Avoid a Climate Disaster" (Comment éviter une catastrophe climatique), est un guide pour lutter contre le réchauffement climatique.

Cinquante et un milliards, c'est le nombre de tonnes de gaz à effet de serre que le monde ajoute généralement à l'atmosphère chaque année.

Les sources renouvelables comme le vent et le soleil peuvent nous aider à "décarboniser" l'électricité mais, comme le souligne M. Gates, cela représente moins de 30 % des émissions totales.

Nous allons également devoir "décarboniser" les 70 % restants de l'économie mondiale - acier, ciment, systèmes de transport, production d'engrais et bien plus encore.

"Les gouvernements doivent prendre l'initiative"

Cela va nécessiter un énorme investissement des gouvernements dans la recherche et le développement, affirme M. Gates, ainsi qu'un soutien pour permettre au marché des nouveaux produits et technologies de se développer, ce qui contribuera à faire baisser les prix.

Il répond qu'il a toujours soutenu "le rôle fondamental du gouvernement en termes de routes et de justice, d'éducation et de recherche scientifique".

Et, sur la question du climat, il soutient qu'il sera impossible d'éviter une catastrophe, en particulier pour ceux qui vivent près de l'équateur, sans que les gouvernements du monde entier ne soutiennent l'effort.

Cela doit être un "effort constant depuis 30 ans", affirme-t-il. "Les entreprises ne peuvent tout simplement pas changer toute cette infrastructure physique si les signaux du marché ne sont pas constants et très clairs".

Les jets privés sont autorisés

Le simple fait de consommer moins de choses - moins de vols, de nourriture locale, moins d'électricité et de gaz - ne résoudra pas le problème.

"L'Inde va construire des logements pour ses habitants, fournir de l'éclairage la nuit, de l'air conditionné pour rendre les conditions de vie plus agréables", estime M. Gates, afin que la demande mondiale ne diminue pas.

Il estime que l'action politique est plus importante, en exigeant que le gouvernement fasse ce qu'il faut et, se servant de nos voix en tant que consommateurs, en insistant sur la même chose auprès des entreprises.

"Si vous achetez une voiture électrique, un hamburger fait d'un substitut de viande, une pompe à chaleur électrique pour votre maison, vous contribuez à augmenter la production de ces produits et donc à faire baisser les prix".

"Je paie trois fois plus pour mon carburant d'aviation, vous savez, plus de 7 millions de dollars [5 millions de livres sterling] par an pour toutes mes dépenses de compensation".