Aleixo Paz, le "Fire Kid", qui a survécu à des brûlures de 90 % de son corps

L'histoire d'Aleixo Paz figure dans un documentaire récent, "The Fire Kid" (L'enfant du feu)

Vous ne trouverez pas beaucoup de jeunes de vingt ans qui disent craindre la vie plus que la mort.

Mais c'est ce que ressent l'Espagnol Aleixo Paz.

À l'âge de huit ans, il a subi de terribles brûlures sur plus de 90% de son corps. Depuis, il doit vivre avec la douleur et des jours difficiles à passer.

"La colère est ce qui me fait sortir du lit chaque jour", explique Paz à la BBC au téléphone.

"C'est ce qui me maintient en vie. La raison pour laquelle je peux supporter [la vie] et je continue, et ce que je décharge en rappant, en faisant de la musique".

Crédit photo, Nanouk Films

Paz voyageait dans le camion-citerne de son père, transportant des milliers de litres de diesel, lorsque le véhicule s'est écrasé.

Il dormait et s'est réveillé en flammes. Mais miraculeusement, Paz a survécu.

Il a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence dans les hôpitaux, subissant des dizaines d'opérations et de greffes de peau, vivant avec la douleur, les cauchemars et la colère - beaucoup de colère.

Paz n'aime pas les lieux publics ni les gens qui le regardent. Il devient méfiant. Il a du mal à s'ouvrir aux gens.

Il est donc remarquable qu'il ait partagé son histoire dans un récent documentaire, "The Fire Kid" (L'enfant du feu) du réalisateur Ignacio Acconcia.

Paz has spent much of his childhood and teenage years trying to hide from public view

Paz n'était certainement pas à l'aise avec une caméra qui le suivait depuis plusieurs années.

Mais il dit aux téléspectateurs de ne rien attendre de son histoire - ce n'est pas une histoire d'amélioration personnelle, dit-il. Il ne fait pas de citations motivantes, mais présente la réalité sans filtre, son moi brut.

"Je ne veux pas que les gens fassent l'erreur de me voir comme un exemple d'amélioration. Je n'ai absolument rien surmonté. J'ai enduré ce qu'il fallait pour vivre, comme tout le monde. Ma seule force est d'endurer".

Aleixo Paz avec le réalisateur Ignacio Acconcia

Paz dit qu'il ne s'est pas remis de ce qui lui est arrivé.

"Les gens disent que je suis courageux parce que j'essaie d'avancer, mais ce n'est pas du tout comme ça. Depuis l'accident, je crains plus la vie que la mort", avoue-t-il.

"Je ne peux pas oublier l'accident. Quand il me vient à l'esprit, je commence à le recréer en détail. Je n'ai jamais perdu conscience quand j'étais en train de brûler. C'est difficile d'oublier", soutient-il.

Il dit qu'il fait constamment des cauchemars et qu'il ne dort pas beaucoup.

"Souvent, je me réveille soudainement, en sueur, avec le cœur qui bat la chamade", confesse-t-il.

"Je ne peux pas me reconnaître en tant qu'enfant"

"Quand je me vois en tant qu'enfant, je ne me reconnais pas", dit Paz

Paz dit que l'accident a laissé des cicatrices qui vont bien plus loin que la peau. Cela a changé toute son identité.

"Quand je me vois enfant, je ne me reconnais pas", dit-il.

"Mais cela n'a rien à voir avec l'apparence physique. Ce que je ne peux pas avoir, c'est le sentiment d'espoir, de vouloir assumer le monde et être heureux", dit-il.

"Depuis l'accident, j'ai mis une armure et c'est ma façon d'être. Je m'appelle Aleixo, mais ce nom ne me représente pas. Aleixo est le nom de l'enfant qui était, et non du jeune homme que je suis", explique-t-il.

Paz dit qu'il ressent de la douleur et de la colère chaque jour

Mais Paz apprécie que certaines personnes qui ont regardé le documentaire lui aient tendu la main pour lui dire que son histoire les a aidés.

Il dit qu'il n'était pas satisfait au début du titre du film - The Fire Kid - qui est ensuite devenu son surnom.

Mais maintenant, il s'y est habitué, grâce au public que ce film a eu.

"Quand les gens viennent vous remercier, que vous le vouliez ou non, cela a une influence sur vous", admet-il.

"Ce qui se passe, c'est qu'avec tant de compliments, je suis parfois confus et je me trompe moi-même. Même moi, j'en viens à penser que ma vie peut s'améliorer.

Puis je reviens à la réalité et je dois me dire : "allez, mec, réveille-toi. Ça ne te change pas du tout. Mais c'est bien de penser que les gens se sentent mieux après m'avoir connu."

"La musique me donne de l'espoir"

Paz dit que la musique est son "refuge" et son "air"

"Je n'ai pas besoin d'être bien. Je ne sais pas comment être [OK] et je n'y suis pas habitué. En fait, je me sens plus puissante quand je me réveille un mauvais jour parce que c'est la colère qui me pousse", dit Paz.

"Chaque jour, j'ai des maux d'estomac et diverses autres douleurs, et ils me ramènent à la terre. Les gens me disent que tout ira bien, mais en réalité, pour moi, ce n'est pas le cas", dit-il.

Mais, poursuit-il, "bien sûr que je continuerai à me battre".

Paz dit qu'il est devenu "accro" à la musique grâce à l'ancien champion de boxe, détenu de prison et rappeur Isaac Real "Chaca", que Paz considère comme son mentor. "La musique est mon refuge et mon air", dit-il. "J'ai un peu plus d'espoir, j'ai un but et quelque chose à attendre avec impatience", déclare-t-il.

"Mais ne vous méprenez pas : je ne me considère pas comme un chanteur et je ne veux rien réaliser avec la musique", ajoute-t-il.

"Avant, j'évacuais ma colère en frappant le mur - maintenant, je le fais en écrivant des chansons", conclut-il.

