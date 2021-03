Un ingénieur crée un gant robotique pour aider à améliorer la préhension

Cette technologie devrait permettre d'accomplir toute une série de tâches quotidiennes, notamment ouvrir des bocaux, conduire et préparer du thé.

'Vieillir en bonne santé'

On estime que 2,5 millions de personnes au Royaume-Uni souffrent d'une faiblesse des mains due à des maladies telles que la sclérose en plaques, les maladies des motoneurones et le syndrome du canal carpien - ainsi que ceux qui ont perdu de la masse musculaire en raison de l'âge.

M. O'Hanlon, 24 ans, indique qu'en tant qu'ingénieur, il a décidé d'utiliser la technologie pour relever ces défis, dans le but d'aider les gens comme ma tante à conserver leur autonomie.

"Nous voulions favoriser une vie indépendante et un vieillissement en bonne santé en permettant aux individus de vivre plus confortablement chez eux plus longtemps".